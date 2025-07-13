Хоккей, обезьяна Чи-Чи-Чи и эко-отель в Дагестане: главные трейлеры за неделю

Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.
СВЕЖИЕ РУССКИЕ
«Чемпионы»
Киностудия «Союзмультфильм» и онлайн-кинотеатр Okko представили новую серию спортивного мультсериала, посвящённую девушкам-чирлидершам. В эпизоде «Музы хоккея» роль комментатора исполнила певица Юлианна Караулова
. Проект в вдохновлён классическими анимационными фильмами Бориса Дёжкина
и рассказывает о противостоянии «Синих вымпелов» и «Красных метеоров».
«Чемпионы»
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«Хоккейные папы» с Юлианной Карауловой
«Ритмы мечты»
В сети появился трейлер романтической комедии Ирины Боровской
. По сюжету девочка Варя с детства мечтает выступить на самом масштабном танцевальном конкурсе страны, но её тайна может стать серьёзным препятствием на пути к победе. Главные роли в картине исполнили Виктор Хориняк
, Валерия Ланская
, Екатерина Вилкова
, Игорь Верник
и Аскар Ильясов
.
«Ритмы мечты»
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«Непослушники» с Виктором Хориняком
«Жизнь по вызову. Фильм»
Онлайн-кинотеатр KION выпустил тизер-трейлер полнометражного продолжения популярного сериала Сарика Андреасяна
. Александр Шмидт (Павел Прилучный
) жаждет реальной власти, но его амбиции привлекают опасных людей, и на него начинает охоту международный картель. Впервые Шмидт сталкивается с угрозой такого масштаба — теперь на кону не только его бизнес, но и жизнь.
«Жизнь по вызову. Фильм». Тизер-трейлер
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«Жизнь по вызову-2»: Девушки лейтенанта Шмидта
«Таксопарк №13»
Онлайн-кинотеатр Premier показал трейлер остросюжетного экшн-детектива о бывшем инспекторе ГИБДД, который ищет убийц жены. Герою предстоит распутать сложное преступление, а опыт работы в МВД помогает ему в самых опасных ситуациях, из которых он попытается выбраться целым. Ведущие роли в сериале сыграли Павел Харланчук
, Никита Тарасов
, Павел Чернышёв
и Алексей Дмитриев
.
«Таксопарк №13»
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«По следу зверя» с Павлом Харланчуком
«Атель-Матель»
Авантюрная комедия с Яном Цапником
, Стасом Костюшкиным
и Анастасией Паниной
выйдет в прокат 7 августа. Пронырливый обнальщик Саша Родионов скрывается от опасного авторитета в Дагестане и выдаёт ветхий сарай за якобы модный эко-отель. Однако успех предприятия становится угрозой для Саши и всей его семьи, так как недоброжелатели узнают о его местоположении.
«Атель-Матель»
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«Зять» с Яном Цапником
«Инкассаторы»
14 июля на телеканале ТНТ состоится премьера криминальной комедии, открывавшей в этом году конкурсную программу фестиваля сериалов «Пилот». На машину инкассаторов Вити (Вячеслав Чепурченко
) и Серёги (Кирилл Мелехов
) нападают грабители, но им удаётся отбиться. Случайно парни узнают, что ограбление было организовано их шефом (Дмитрий Колчин
), и придумывают отчаянный план мести: ограбить самих себя.
«Инкассаторы». ТВ-ролик
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«Декстер», «Этерна» и путешествие Романа Михайлова на Солнце
«Ухожу красиво-2»
Онлайн-кинотеатр Wink опубликовал трейлер второго сезона экшн-сериала. Режиссёром проекта вновь выступил Миша Поляков
, который снял первую часть
. К своим ролям вернулись Владимир Яглыч
, Мария Ахметзянова
, Фёдор Лавров
, Катя Кабак
и Нодар Джанелидзе
, также к ним присоединился Александр Половцев
. По сюжету бывший полицейский устраиваться работать в магазин, но прошлое его не отпускает.
«Ухожу красиво-2»
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«Ухожу красиво»: Умри, но сейчас
«Подмена»
Онлайн-кинотеатр Okko поделился трейлером скринлайф-хоррора. Служебную командировку военного офицера Джека (Бен Маккензи
) прерывает тревожный видеозвонок от жены Ханны (Бояна Новакович
), которая вместе с детьми проводит отпуск в Японии: младший сын Кайл (Сойер Джонс
) едва не тонет в озере. Вскоре после происшествия родители понимают, что с их мальчиком происходят странные вещи…
«Подмена»
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Скринлайф-триллер «Я иду играть»
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС
«Женщина в чёрном. Невеста дьявола»
7 августа компания «Экспонента фильм» выпустит в российский прокат индонезийский мистический хоррор. Вскоре после свадьбы с девушкой Эхой начинают происходить странные вещи: ночные кошмары, видения, тревожные совпадения. Поначалу её муж Ариэль не воспринимает происходящее всерьёз, но со временем становится ясно — в жизнь супругов вмешалась потусторонняя сила.
«Женщина в чёрном. Невеста дьявола»
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Индонезийский хоррор «Проклятие. Дом с прислугой 2»
ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ
«Побег из зоопарка»
Немецкий приключенческий фильм для всей семьи получил дублированный трейлер. На больших экранах авантюрная и добрая история про обезьянку Чи-Чи-Чи, которая сбегает из зоопарка, чтобы воссоединиться со своей семьей и спасти всех остальных зверей из неволи в большом городе, появится с 21 августа. Лента точно понравится поклонникам франшизы «Ночь в музее
» и не оставит равнодушными даже самых юных зрителей.
«Побег из зоопарка»
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«Приключения Паддингтона»
«Рецепт счастья»
В сети состоялась премьера русскоязычного трейлера ромкома Амели Боннен
, который стал фильмом открытия Каннского кинофестиваля. Успешный шеф-повар Сесиль возвращается из Парижа в родную деревню из-за болезни отца и встречает свою первую любовь. Вдали от городской суеты она начинает сомневаться в правильности своих решений — как профессиональных, так и личных.
«Рецепт счастья»
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VOICES-2025: Драмы есть у нас дома
«Сорвать куш в Сен-Тропе»
Французская приключенческая комедия обзавелась локализованным трейлером. Двое друзей ведут гламурную жизнь на роскошной яхте в Сен-Тропе, выдавая себя за её владельцев. Когда олигарх присылает агента Хлою для продажи яхты, парни решают сорвать сделку, наняв друзей из Парижа сыграть роль покупателей — восточных принцев. Роли в фильме исполнили Филипп Катрин
, Юссеф Ажди
и Алиса Дюфур
.
«Сорвать куш в Сен-Тропе»
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«Агент Лев» с Филиппом Катрин
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