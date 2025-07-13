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Хоккей, обезьяна Чи-Чи-Чи и эко-отель в Дагестане: главные трейлеры за неделю

13 июля
2025 год

Новости кино >>
13 июля 2025
Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.

СВЕЖИЕ РУССКИЕ

«Чемпионы»
Киностудия «Союзмультфильм» и онлайн-кинотеатр Okko представили новую серию спортивного мультсериала, посвящённую девушкам-чирлидершам. В эпизоде «Музы хоккея» роль комментатора исполнила певица Юлианна Караулова. Проект в вдохновлён классическими анимационными фильмами Бориса Дёжкина и рассказывает о противостоянии «Синих вымпелов» и «Красных метеоров».

«Чемпионы»

Смотреть онлайн «Хоккейные папы» с Юлианной Карауловой

«Ритмы мечты»
В сети появился трейлер романтической комедии Ирины Боровской. По сюжету девочка Варя с детства мечтает выступить на самом масштабном танцевальном конкурсе страны, но её тайна может стать серьёзным препятствием на пути к победе. Главные роли в картине исполнили Виктор Хориняк, Валерия Ланская, Екатерина Вилкова, Игорь Верник и Аскар Ильясов.

«Ритмы мечты»

Смотреть онлайн «Непослушники» с Виктором Хориняком

«Жизнь по вызову. Фильм»
Онлайн-кинотеатр KION выпустил тизер-трейлер полнометражного продолжения популярного сериала Сарика Андреасяна. Александр Шмидт (Павел Прилучный) жаждет реальной власти, но его амбиции привлекают опасных людей, и на него начинает охоту международный картель. Впервые Шмидт сталкивается с угрозой такого масштаба — теперь на кону не только его бизнес, но и жизнь.

«Жизнь по вызову. Фильм». Тизер-трейлер

Читать «Жизнь по вызову-2»: Девушки лейтенанта Шмидта

«Таксопарк №13»
Онлайн-кинотеатр Premier показал трейлер остросюжетного экшн-детектива о бывшем инспекторе ГИБДД, который ищет убийц жены. Герою предстоит распутать сложное преступление, а опыт работы в МВД помогает ему в самых опасных ситуациях, из которых он попытается выбраться целым. Ведущие роли в сериале сыграли Павел Харланчук, Никита Тарасов, Павел Чернышёв и Алексей Дмитриев.

«Таксопарк №13»

Смотреть онлайн «По следу зверя» с Павлом Харланчуком

«Атель-Матель»
Авантюрная комедия с Яном Цапником, Стасом Костюшкиным и Анастасией Паниной выйдет в прокат 7 августа. Пронырливый обнальщик Саша Родионов скрывается от опасного авторитета в Дагестане и выдаёт ветхий сарай за якобы модный эко-отель. Однако успех предприятия становится угрозой для Саши и всей его семьи, так как недоброжелатели узнают о его местоположении.

«Атель-Матель»

Смотреть онлайн «Зять» с Яном Цапником

«Инкассаторы»
14 июля на телеканале ТНТ состоится премьера криминальной комедии, открывавшей в этом году конкурсную программу фестиваля сериалов «Пилот». На машину инкассаторов Вити (Вячеслав Чепурченко) и Серёги (Кирилл Мелехов) нападают грабители, но им удаётся отбиться. Случайно парни узнают, что ограбление было организовано их шефом (Дмитрий Колчин), и придумывают отчаянный план мести: ограбить самих себя.

«Инкассаторы». ТВ-ролик

Смотреть онлайн «Декстер», «Этерна» и путешествие Романа Михайлова на Солнце

«Ухожу красиво-2»
Онлайн-кинотеатр Wink опубликовал трейлер второго сезона экшн-сериала. Режиссёром проекта вновь выступил Миша Поляков, который снял первую часть. К своим ролям вернулись Владимир Яглыч, Мария Ахметзянова, Фёдор Лавров, Катя Кабак и Нодар Джанелидзе, также к ним присоединился Александр Половцев. По сюжету бывший полицейский устраиваться работать в магазин, но прошлое его не отпускает.

«Ухожу красиво-2»

Читать «Ухожу красиво»: Умри, но сейчас

«Подмена»
Онлайн-кинотеатр Okko поделился трейлером скринлайф-хоррора. Служебную командировку военного офицера Джека (Бен Маккензи) прерывает тревожный видеозвонок от жены Ханны (Бояна Новакович), которая вместе с детьми проводит отпуск в Японии: младший сын Кайл (Сойер Джонс) едва не тонет в озере. Вскоре после происшествия родители понимают, что с их мальчиком происходят странные вещи…

«Подмена»

Смотреть онлайн Скринлайф-триллер «Я иду играть»

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС

«Женщина в чёрном. Невеста дьявола»
7 августа компания «Экспонента фильм» выпустит в российский прокат индонезийский мистический хоррор. Вскоре после свадьбы с девушкой Эхой начинают происходить странные вещи: ночные кошмары, видения, тревожные совпадения. Поначалу её муж Ариэль не воспринимает происходящее всерьёз, но со временем становится ясно — в жизнь супругов вмешалась потусторонняя сила.

«Женщина в чёрном. Невеста дьявола»

Смотреть онлайн Индонезийский хоррор «Проклятие. Дом с прислугой 2»

ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ

«Побег из зоопарка»
Немецкий приключенческий фильм для всей семьи получил дублированный трейлер. На больших экранах авантюрная и добрая история про обезьянку Чи-Чи-Чи, которая сбегает из зоопарка, чтобы воссоединиться со своей семьей и спасти всех остальных зверей из неволи в большом городе, появится с 21 августа. Лента точно понравится поклонникам франшизы «Ночь в музее» и не оставит равнодушными даже самых юных зрителей.

«Побег из зоопарка»

Смотреть онлайн «Приключения Паддингтона»

«Рецепт счастья»
В сети состоялась премьера русскоязычного трейлера ромкома Амели Боннен, который стал фильмом открытия Каннского кинофестиваля. Успешный шеф-повар Сесиль возвращается из Парижа в родную деревню из-за болезни отца и встречает свою первую любовь. Вдали от городской суеты она начинает сомневаться в правильности своих решений — как профессиональных, так и личных.

«Рецепт счастья»

Читать VOICES-2025: Драмы есть у нас дома

«Сорвать куш в Сен-Тропе»
Французская приключенческая комедия обзавелась локализованным трейлером. Двое друзей ведут гламурную жизнь на роскошной яхте в Сен-Тропе, выдавая себя за её владельцев. Когда олигарх присылает агента Хлою для продажи яхты, парни решают сорвать сделку, наняв друзей из Парижа сыграть роль покупателей — восточных принцев. Роли в фильме исполнили Филипп Катрин, Юссеф Ажди и Алиса Дюфур.

«Сорвать куш в Сен-Тропе»

Смотреть онлайн «Агент Лев» с Филиппом Катрин
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