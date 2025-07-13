Хоккей, обезьяна Чи-Чи-Чи и эко-отель в Дагестане: главные трейлеры за неделю

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Юлия Александрова и Павел Деревянко идут по стопам Марины Александровой и Антона Васильева

А также впервые прокомментировал увольнение из «Фантастических тварей»

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А также о желании иметь больше детей