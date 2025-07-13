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Исполнилось 100 лет со дня рождения Бориса Новикова

13 июля
2025 год

Новости кино >>
13 июля 2025
Сегодня, 13 июля, исполнилось 100 лет со дня рождения заслуженного артиста РСФСР, народного артиста Российской Федерации, мастера озвучания, популярного советского и российского актера театра и кино Бориса Новикова.

Исполнилось 100 лет со дня рождения Бориса Новикова
фото: кадр из фильма «Белые Росы»

Борис Кузьмич родился 13 июля 1925 года в Рязанской губернии на станции Ряжск-1. В 1948-м окончил Школу-студию Юрия Завадского и стал актером Театра имени Моссовета. Его первая театральная роль была – Василий Теркин, после которой он сразу стал популярный и всякий раз, выходя на сцену, зарабатывал шквал аплодисментов. С 1963-го по 1972-й состоял в труппе Театра Сатиры, впоследствии работал по договорам.

В кино этот очаровательный, по-детски непосредственный человек дебютировал в 1954-м, сыграв Единицу в новелле Юлии Солнцевой «Ревизоры поневоле», вошедшей в киноальманах «Родимые пятна». За дебютом последовали роли в фильмах «За витриной универмага», «Первые радости», «Необыкновенное лето», «К Черному морю», «На графских развалинах», «Тихий Дон», «Голубая стрела», «Девушка с гитарой», «Капитанская дочка» и «У тихой пристани». Ехидная белозубая улыбка, абсолютно искреннее естественное проживание в кадре, невероятное обаяние и подлинная народность сделали его уникальным, ни на кого не похожим актером. На счету короля эпизода около 120 ролей, не считая трех десятков анимационных героев, включая любимого всеми почтальона Печкина из серии «Трое из Простоквашино». Его голос также можно услышать в мультфильмах «Дядя Миша», «Мы с Джеком», «Волшебное кольцо», «Приключения Васи Куролесова», «Каша из топора», «Сказка о царе Салтане», «Терехина таратайка», «Чертенок с пушистым хвостом», «Доверчивый Дракон», «Пришелец в капусте», «Пришелец Ванюша», «Ванюша и космический пират», «Ванюша и великан» и других.

Смотреть онлайн фильмы и мультфильмы с участием Бориса Новикова
Актер создал незабываемые образы в таких фильмах и сериалах, как «Испытательный срок», «Первое свидание», «Алые паруса», «Казаки», «Друг мой, Колька!», «Совершенно серьезно», «Полустанок», «Донская повесть», «Приключения Толи Клюквина», «Дорога к морю», «Пакет», «Выстрел», «Кабачок "13 стульев"», «Семь стариков и одна девушка», «Адъютант его превосходительства», «Суровые километры», «Тени исчезают в полдень», «Нейлон 100%», «Семья Ивановых», «Кадкина всякий знает», «Смешные люди!», «Странная женщина», «Живите в радости», «Расписание на послезавтра», «Уроки французского», «Приключения принца Флоризеля», «Мелодия на два голоса», «Следствие ведут Знатоки», «Трест, который лопнул», «Безумный день инженера Баркасова», «Печники», «Белые Росы», «Дамское танго», «Подросток», «Тайна "Черных дроздов"», «Еще люблю, еще надеюсь», «Осенние сны», «Убийство на Ждановской» и «На Муромской дорожке».

Его своеобразие и озорство, балагурство и умение говорить прибаутками отмечали все коллеги и режиссеры, с которыми ему приходилось работать. Борису Новикову почти не давали главных ролей в кино, но любой, даже эпизодический персонаж, сыгранный им, украшал фильм. Актер скончался в возрасте 72 лет 25 июля 1997-го в Москве после долгой болезни, практически в полной нищете и забвении. Похоронен на Даниловском кладбище столицы на участке № 2. Жизни и творчеству мастера посвящена глава 51 цикла «Чтобы помнили» Леонида Филатова.
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обсуждение >>
№ 6
Ангелина_Сокол   14.07.2025 - 21:30
Сколько таких народных артистов, которые умерли в нищите и в одиночестве. Да, о них вспоминают, о них говорят и пишут, но ...почему так несправедливо и только после смерти. читать далее>>
№ 5
Denya   14.07.2025 - 10:53
Замечательный актер Борис Кузьмич Новиков!истинно народный артист.Он был истинный мастер каламбура .Именно он придумал перл о Татьяне Пельцер во время препирательств "Татьяна Ивановна,Вас никто... читать далее>>
№ 4
Викк   14.07.2025 - 00:59
Молодцы! Такой актёр незабываемый! Добрая память! читать далее>>
№ 3
Купа Купыч   13.07.2025 - 20:41
Король эпизода. Добрая память. читать далее>>
№ 2
Анастасия Ал. Благинина   13.07.2025 - 19:50
Вечная светлая память. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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