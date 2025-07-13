Исполнилось 100 лет со дня рождения Бориса Новикова

Сегодня, 13 июля, исполнилось 100 лет со дня рождения заслуженного артиста РСФСР, народного артиста Российской Федерации, мастера озвучания, популярного советского и российского актера театра и кино Бориса Новикова.
фото: кадр из фильма «Белые Росы»
Борис Кузьмич родился 13 июля 1925 года в Рязанской губернии на станции Ряжск-1. В 1948-м окончил Школу-студию Юрия Завадского и стал актером Театра имени Моссовета. Его первая театральная роль была – Василий Теркин, после которой он сразу стал популярный и всякий раз, выходя на сцену, зарабатывал шквал аплодисментов. С 1963-го по 1972-й состоял в труппе Театра Сатиры, впоследствии работал по договорам.
Его своеобразие и озорство, балагурство и умение говорить прибаутками отмечали все коллеги и режиссеры, с которыми ему приходилось работать. Борису Новикову почти не давали главных ролей в кино, но любой, даже эпизодический персонаж, сыгранный им, украшал фильм. Актер скончался в возрасте 72 лет 25 июля 1997-го в Москве после долгой болезни, практически в полной нищете и забвении. Похоронен на Даниловском кладбище столицы на участке № 2. Жизни и творчеству мастера посвящена глава 51 цикла «Чтобы помнили» Леонида Филатова.
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