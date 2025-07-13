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Обнародован актерский состав сиквела фильма «Дьявол носит Prada»

13 июля
2025 год

Новости кино >>
13 июля 2025
Люси Лью, Джастин Теру, Би Джей Новак, Конрад Рикамора, Симона Эшли, Полин Шаламе, Хелен Дж. Шен и Калеб Хирон присоединились к актерской команде продолжения культового фильма 2006 года «Дьявол носит Prada», сообщают Variety и Deadline.

Обнародован актерский состав сиквела фильма «Дьявол носит Prada»
фото: yahoo.com

Ранее стало известно, что к своим ролям вернутся Энн Хэтэуэй, Эмили Блант, Стэнли Туччи и Мерил Стрип. Из оригинального каста также заявлены Трейси Томс и Тибор Фелдман. Мужа главной героини сыграет Кеннет Брана.

По сюжету героиня Стрип, главный редактор модного журнала Миранда Пристли, строит карьеру на фоне упадка традиционных печатных СМИ. За помощью она обращается к бывшей ассистентке Эмили (Блант), которая занимает высокий пост в люксовой компании.

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К работе над сиквелом вернулись создатели первой части — режиссер Дэвид Фрэнкел и сценарист Эйлин Брош Маккенна. Съемки картины уже стартовали, премьера запланирована на 1 мая 2026-го.
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№ 1
Sveta_21Ermolova   13.07.2025 - 21:56
Правильно делают, что приглашают в фильм известных актёров - без них вторая часть Дьявола может получиться провальной. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Дьявол носит Prada

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