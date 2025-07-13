Обнародован актерский состав сиквела фильма «Дьявол носит Prada»

Люси Лью
, Джастин Теру
, Би Джей Новак
, Конрад Рикамора
, Симона Эшли, Полин Шаламе, Хелен Дж. Шен и Калеб Хирон присоединились к актерской команде продолжения культового фильма 2006 года «Дьявол носит Prada
», сообщают Variety
и Deadline
.
Ранее стало известно, что к своим ролям вернутся Энн Хэтэуэй
, Эмили Блант
, Стэнли Туччи
и Мерил Стрип
. Из оригинального каста также заявлены Трейси Томс
и Тибор Фелдман
. Мужа главной героини сыграет Кеннет Брана
.
По сюжету героиня Стрип, главный редактор модного журнала Миранда Пристли, строит карьеру на фоне упадка традиционных печатных СМИ. За помощью она обращается к бывшей ассистентке Эмили (Блант), которая занимает высокий пост в люксовой компании.
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