Джои Кинг займется «Практической магией»

Джои Кинг
сыграет вместо Эван Рэйчел Вуд
дочь Салли Оуэнс в продолжении «Практической магии
» Гриффина Данна
. По информации Deadline
, Николь Кидман
, Сандра Буллок
, Дайан Уист
и Стокард Чаннинг
вернутся к своим ролям.
В грядущем фильме Сюзанны Бир
также появятся Ли Пейс
, Мейзи Уильямс
, Шоло Маридуэнья
и Солли Маклеод
.
В мистической ленте 1998 года, основанной на книге Элис Хоффман, Кидман и Буллок сыграли сестер-ведьм Джиллиан и Салли, проживающих с тетушками в исполнении Уист и Чаннинг. В городе их не любят, опасаясь их колдовских чар, да и девушки давно хотят избавиться от своего таланта и стать нормальными людьми, устроить свою жизнь, завести семью. Но древнее проклятие не дает им заскучать, а связи с обычными людьми доводят до исступления и превращают в настоящих разъяренных фурий.
Сценарий продолжения, задуманного студией Warner Bros., написали работавший над оригиналом Акива Голдсман
и Джорджия Притчетт. Съемки ленты в самом разгаре, релиз намечен на 18 сентября 2026-го.
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