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Джои Кинг займется «Практической магией»

13 июля
2025 год

Новости кино >>
13 июля 2025
Джои Кинг сыграет вместо Эван Рэйчел Вуд дочь Салли Оуэнс в продолжении «Практической магии» Гриффина Данна. По информации Deadline, Николь Кидман, Сандра Буллок, Дайан Уист и Стокард Чаннинг вернутся к своим ролям.

В грядущем фильме Сюзанны Бир также появятся Ли Пейс, Мейзи Уильямс, Шоло Маридуэнья и Солли Маклеод.

Джои Кинг займется «Практической магией»
фото: deadline.com

В мистической ленте 1998 года, основанной на книге Элис Хоффман, Кидман и Буллок сыграли сестер-ведьм Джиллиан и Салли, проживающих с тетушками в исполнении Уист и Чаннинг. В городе их не любят, опасаясь их колдовских чар, да и девушки давно хотят избавиться от своего таланта и стать нормальными людьми, устроить свою жизнь, завести семью. Но древнее проклятие не дает им заскучать, а связи с обычными людьми доводят до исступления и превращают в настоящих разъяренных фурий.

Сценарий продолжения, задуманного студией Warner Bros., написали работавший над оригиналом Акива Голдсман и Джорджия Притчетт. Съемки ленты в самом разгаре, релиз намечен на 18 сентября 2026-го.
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