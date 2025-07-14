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Не стало Александра Митты

14 июля
2025 год

Новости кино >>
14 июля 2025
На 93-м году жизни скончался народный артист России, режиссер и сценарист Александр Митта. Печальную новость сообщил сын постановщика Евгений Митта в социальных сетях.

Не стало Александра Митты
фото: РИА Новости

Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Он окончил инженерно-строительный факультет МИСИ им. Куйбышева, и после работал графиком-карикатуристом в юмористических и литературно-художественных журналах. В 1960 окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был Михаил Ромм.

Дебютировал как режиссер фильмом «Друг мой, Колька!». Но настоящую популярность ему принес фильм «Звонят, откройте дверь», в которых поднимались сложные вопросы вступающих в жизнь подростков. В этом фильме еще школьницей с большим успехом сыграла главную роль Елена Проклова, ставшая впоследствии звездой отечественного кино. Заезженная в юношеском кино «пионерская тема» в фильме Митты зазвучала по-новому — жизненно и ненатужно. Фильм был удостоен главного приза Международного фестиваля в Венеции. Следующий фильм «Точка, точка, запятая...» также был посвящен подросткам. Как и в дебютной ленте, здесь проявилось мастерство режиссера в работе с юными исполнителями, способность к психологически тонкой обрисовке персонажей. Стремясь расширить жанровые рамки, Митта обратился к западному жанру «фильма катастроф», адаптированного к советской действительности. Этот опыт оказался удачным. Фильм «Экипаж» посмотрели миллионы зрителей. В 1983 году поставил этапный для себя фильм «Сказка странствий» с Андреем Мироновым в главной роли. В пост-перестроечное время в отличие от других режиссеров работал интенсивно. Самый известный его фильм этого периода — многосерийная картина «Граница. Таежный роман». Среди других знаковых его работ — «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» и «Гори, гори, моя звезда».

Митта в 1974 году был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, в 2004-м — стал народным артистом России. Отмечен наградами кинофестиваля «Кинотавр», премией ТЭФИ, кинопремией «Ника».
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Гори, гори моя звездаГраница. Таёжный романДруг мой, Колька!..Звонят, откройте дверьСказ про то, как царь Пётр арапа женилСказка странствийТочка, точка, запятая...Экипаж

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