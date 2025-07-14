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Ушел из жизни режиссер Юрий Мороз

14 июля
2025 год

Новости кино >>
14 июля 2025
В возрасте 68 лет ушел из жизни актер театра и кино, режиссер, сценарист и продюсер Юрий Мороз. Об этом телеканалу «Россия-Культура» сообщил Дмитрий Харатьян.

Ушел из жизни режиссер Юрий Мороз
фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне. В 1975 году он отправился в Москву, а в 1979-м окончил Школу-студию МХАТ и стал актером Московского театра имени Ленинского комсомола. В кино дебютировал в исторической дилогии Сергея Герасимова «Юность Петра» и «В начале славных дел». Известность к нему пришла после роли Тони в мюзикле «Принцесса цирка». В 1988 году окончил режиссерский факультет ВГИК, где учился в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

Его режиссерским дебютом стал фантастический фильм по роману Кира Булычева «Подземелье ведьм», вышедший на экраны в 1990 году. В 1992-м снял детектив «Черный квадрат», выступив также и как сценарист. В 2006 году основал кинокомпанию «Мороз фильм», специализирующуюся на производстве телевизионных и полнометражных художественных фильмов, первым из которых стал фильм «Точка».

Среди его режиссерских работ — сериал «Каменская», «Братья Карамазовы», «Апостол», «Пелагия и белый бульдог», «Угрюм-река», третий сезон «Содержанок», «Лунатики» и другие знаковые проекты.
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valerik61   14.07.2025 - 12:08
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