«Букины» вернутся в знакомые декорации 28 июля

«Снова быть Геной — как надеть старые удобные кеды. Все привычно, но по-новому. Второй сезон — это встреча со старыми друзьями, с которыми теперь у каждого свои истории, переживания и опыт», — рассказывает Виктор Логинов.
По сюжету герои покидают привычный дом и возвращаются в легендарную двухэтажную квартиру. Казалось бы, все как раньше — только герои изменились. Гена начал заботиться о здоровье. Даша неожиданно раскрыла в себе деловую жилку. А Рома успел жениться и теперь ждет ребенка вместе с женой Зоей. Под одной крышей уживаются сразу две семьи — а значит, привычная жизнь превращается в бурный водоворот бытовых сражений, курьезов и капустников. И все это — в любимых декорациях, которые помнят миллионы зрителей.
«Сегодня зрители особенно ценят простые и честные истории — те, в которых легко узнать себя и свою семью. Во втором сезоне "Букиных" мы сделали ставку именно на это: знакомые герои, бытовые сюжеты, никаких перегруженных тем — только качественный юмор и ситуации, близкие каждому. Для ТНТ важно, чтобы на нашем канале всегда было место проектам, которые можно смотреть всей семьей, без опасения за контент и настроение. Думаю, новый сезон "Букиных" именно такой — и поэтому обязательно найдет свою аудиторию», — отмечает генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов.
«Это как вернуться к родным, которых давно не видел. В первом сезоне были повзрослевшие, лиричные Букины. А во втором хочется вернуть ощущение веселого телекапустника — с хулиганством, абсурдом и зрителями на площадке, как 20 лет назад», — добавляет режиссер.
Сообщается, что в новых сериях появятся как элементы ностальгии, так и современные реалии: маркетплейсы, гендер-пати, сапборды, общество «Без Баб», роды, тот самый (или нет?) диван, и говорящий пес Барон, все так же комментирующий происходящее.
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