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Эпизод новых «Ландышей» снимут на главной сцене фестиваля «Таврида.АРТ»

14 июля
2025 год

Новости кино >>
14 июля 2025
Во время фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ», который состоится с 1 по 3 августа в арт-кластере «Таврида» в Крыму, пройдут съемки эпизода сериала «Ландыши. Вторая весна». Эпизод будет снят вживую, на главной сцене при участии многотысячной аудитории участников и зрителей смотра. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Эпизод новых «Ландышей» снимут на главной сцене фестиваля «Таврида.АРТ»
фото: пресс-служба проекта

Съемки запланированы на 3 августа. Во время концертной программы на сцену выйдут герои сериала — группа «Ландыши», чтобы исполнить свои хиты перед зрителями фестиваля «Таврида.АРТ». Для участия необходимо зарегистрироваться на фестиваль.

Премьера первого сезона, в котором сыграли Ника Здорик и Сергей Городничий, состоялась 1 января 2025 года. Проект стал хитом на онлайн-платформах, набрав более 100 миллионов просмотров. Производством сериала «Ландыши. Вторая весна» занимается компания «Всемирные русские студии» совместно с «НМГ Студией» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), АНО «Таврида.Арт» и контент-студии «Юг.Кино».

Режиссером сериала «Ландыши. Вторая весна» выступит клипмейкер Илья Шпота, для которого этот проект станет дебютом в кино.
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