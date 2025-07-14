Серафима Ковальчук, Алексей Сахаров и Валерий Панков начнут «Жизнь сначала»

По сюжету судьба жестоко испытывает Дашу Савельеву – юную мечтательницу из провинциального Юрятина. Когда болезнь матери рушит ее планы, а любовь к Никите оказывается под угрозой, отчаявшаяся девушка бросается в омут страстей с загадочным московским бизнесменом. Но этот роковой выбор оборачивается кошмаром: ложные обвинения, предательство близких и годы за решеткой, где она теряет самое дорогое – своего ребенка. Спустя время освободившаяся Даша узнает шокирующую правду: ребенок жив. Но, чтобы его вернуть, ей придется столкнуться с теми, кто когда-то ее предал, и не упустить вторую попытку на счастье.
«Моя героиня – искренняя, добродушная, смелая. Она умеет любить, прощать и, несмотря на боль и предательства, остается верной себе и своим чувствам. Мне близка ее многогранность. В этой роли есть все: и беззаботная юность, и взросление, и моменты ужаса, страха, отчаяния, вплоть до безусловной любви и принятия. Это позволяет мне проживать с ней различные эмоции и погружать себя в самые разные обстоятельства. Для актера это невероятно ценно. Надеюсь, что зритель, глядя на путь моей героини, вспомнит о простых, но важных вещах: как бы ни было сложно, все можно преодолеть. Главное – не терять человечность, оставаться собой и не переставать верить в любовь», — рассказвает Серафима Ковальчук.
По словам актера Андрея Сахарова, это история о выборе, о последствиях и шансах, которые дает жизнь. Режиссером четырехсерийной мелодрамы выступила Юлия Горбачевская.
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