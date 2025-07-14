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Серафима Ковальчук, Алексей Сахаров и Валерий Панков начнут «Жизнь сначала»

14 июля
2025 год

Новости кино >>
14 июля 2025
«Dомашний» завершил съемки мелодрамы «Жизнь сначала». Главные роли в проекте исполнили Серафима Ковальчук, Алексей Сахаров и Валерий Панков, сообщает пресс-служба телеканала.

Серафима Ковальчук, Алексей Сахаров и Валерий Панков начнут «Жизнь сначала»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету судьба жестоко испытывает Дашу Савельеву – юную мечтательницу из провинциального Юрятина. Когда болезнь матери рушит ее планы, а любовь к Никите оказывается под угрозой, отчаявшаяся девушка бросается в омут страстей с загадочным московским бизнесменом. Но этот роковой выбор оборачивается кошмаром: ложные обвинения, предательство близких и годы за решеткой, где она теряет самое дорогое – своего ребенка. Спустя время освободившаяся Даша узнает шокирующую правду: ребенок жив. Но, чтобы его вернуть, ей придется столкнуться с теми, кто когда-то ее предал, и не упустить вторую попытку на счастье.

«Моя героиня – искренняя, добродушная, смелая. Она умеет любить, прощать и, несмотря на боль и предательства, остается верной себе и своим чувствам. Мне близка ее многогранность. В этой роли есть все: и беззаботная юность, и взросление, и моменты ужаса, страха, отчаяния, вплоть до безусловной любви и принятия. Это позволяет мне проживать с ней различные эмоции и погружать себя в самые разные обстоятельства. Для актера это невероятно ценно. Надеюсь, что зритель, глядя на путь моей героини, вспомнит о простых, но важных вещах: как бы ни было сложно, все можно преодолеть. Главное – не терять человечность, оставаться собой и не переставать верить в любовь», — рассказвает Серафима Ковальчук.

По словам актера Андрея Сахарова, это история о выборе, о последствиях и шансах, которые дает жизнь. Режиссером четырехсерийной мелодрамы выступила Юлия Горбачевская.
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№ 6
Дмитрий А. Мишин   16.07.2025 - 19:53
... я не знаю про какой растущий интерес трындят представители канала, что все больше людей смотрит. ага! в 10 раз стало больше. людей тошнит от однообразия. читать далее>>
№ 5
ДаринаКароль   16.07.2025 - 18:41
... Ну а наши видимо решили грузить так грузить по полной, чем больше драмы, тем лучше. Но если перебор, то сложно вообще в такое поверить, больше походит на нереальную историю. читать далее>>
№ 4
Анастасия Ал. Благинина   16.07.2025 - 06:28
Меня такое клише не бесило во времена просмотра мною сериалов "Татьянин день" и "Огонь любви", а вот в 2010-е и 2020-е такое снимать уже перебор, имхо. Потому между дорамой "Секрет... читать далее>>
№ 3
Мария_2191   15.07.2025 - 20:25
Всё больше начинают бесить подобные истории, как на наивных простушек вешают все грехи и отправляют сидеть за решёткой. А после освобождения героини внешне ни капли не меняются, а только внутренне. читать далее>>
№ 2
Анастасия Ал. Благинина   15.07.2025 - 06:35
А в чём "оригинальность"?! Уже 100500 раз снято-переснято. Наш "Татьянин день", корейская дорама "Секрет" и его укро-копирка. Гл. героиня рожает в тюрьме - самый бесячий... читать далее>>
Всего сообщений: 6
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Жизнь сначала

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Серафима Ковальчук, Алексей Сахаров и Валерий Панков начнут «Жизнь сначала» фотографии
Серафима Ковальчук, Алексей Сахаров и Валерий Панков начнут «Жизнь сначала» фотографии
Серафима Ковальчук, Алексей Сахаров и Валерий Панков начнут «Жизнь сначала» фотографии
Серафима Ковальчук, Алексей Сахаров и Валерий Панков начнут «Жизнь сначала» фотографии
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