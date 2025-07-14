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Стартовали съемки сериальной экранизации «Гарри Поттера»

14 июля
2025 год

Новости кино >>
14 июля 2025
Съемки сериала «Гарри Поттер» официально стартовали. HBO представила первый кадр, на котором в знакомом образе волшебника можно увидеть Доминика Маклафлина, сыгравшего главную роль мальчика.

Стартовали съемки сериальной экранизации «Гарри Поттера»
фото: HBO

Гермионой Грейнджер станет Арабелла Стэнтон, а роль Рона Уизли досталась Аластеру Стауту.

Сегодня стало известно, что сериал выйдет в 2027 году. Объявили и очередное пополнение актерского состава: Невилла Долгопупса сыграет Рори Уилмот, а Дадли Дурсля — Амос Китсон. Роль мистера Олливандера исполнит Антон Лессер, а Роланды Трюк — Луиза Брили.

Стартовали съемки сериальной экранизации «Гарри Поттера»
фото: HBO

Сериал описывается как «точная адаптация» бестселлеров, а исполнительным продюсером выступает автор волшебной вселенной Джоан Роулинг. Сценаристом и исполнительным продюсером «Гарри Поттера» выступает Франческа Гардинер. Марк Майлод также значится исполнительным продюсером и режиссером нескольких эпизодов сериала.
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обсуждение >>
№ 12
Киноман1985   18.07.2025 - 18:52
... почему детям. первых поттеров смотрели все. от грудных до еле-ходячих. читать далее>>
№ 11
Александр Егерев   18.07.2025 - 13:22
... Ну, только Снейп немного отличается точка не могу сказать, в чём именно, но прямо чувствуется. читать далее>>
№ 10
Андрей (Омск)   17.07.2025 - 20:24
Пару дней снимают зато полный интернет фотографий. Так уцепились за Гарри Поттера, будто бы сенсацию века снимают. читать далее>>
№ 9
Angelika77   17.07.2025 - 19:19
Джоан Роулинг с написанием Гарри Поттера обеспечила себе безбедную старость да и своим детям с внуками. читать далее>>
№ 8
Дмитрий А. Мишин   16.07.2025 - 19:43
... У меня дома наоборот посчитали не похожим. Определенно похож на Редклифа, с остальными актерами проделана такая же работа. читать далее>>
Всего сообщений: 12
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