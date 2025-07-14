Стартовали съемки сериальной экранизации «Гарри Поттера»

Сегодня стало известно, что сериал выйдет в 2027 году. Объявили и очередное пополнение актерского состава: Невилла Долгопупса сыграет Рори Уилмот, а Дадли Дурсля — Амос Китсон. Роль мистера Олливандера исполнит Антон Лессер, а Роланды Трюк — Луиза Брили.
фото: HBO
Сериал описывается как «точная адаптация» бестселлеров, а исполнительным продюсером выступает автор волшебной вселенной Джоан Роулинг. Сценаристом и исполнительным продюсером «Гарри Поттера» выступает Франческа Гардинер. Марк Майлод также значится исполнительным продюсером и режиссером нескольких эпизодов сериала.
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