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900 лет одиночества: вышел первый трейлер аниме «Мао» (ждем весной 2026 года)

15 июля
2025 год

Новости кино >>
15 июля 2025
Только фанаты вдохновились новой версией «Ранмы ½», как Bandai Namco Filmworks подкинула еще один повод для радости: анонс экранизации новой манги Румико Такахаси под названием «Мао». В ролике можно увидеть первую встречу главных героев и несколько атмосферных экшн-сцен с участием демонов и заклинаний. Производством займется студия Sunrise, которая ранее экранизировала другую историю мангаки — «Инуясю». Премьера ожидается весной следующего года.


Школьница Нанока Киба когда-то пережила трагедию: мистические события унесли жизнь всей семьи, а сама девочка на несколько мгновений перестала дышать. Спустя восемь лет она случайно оказывается в старом торговом квартале, где, по слухам, водятся призраки. Внезапно героиня переносится из современной Японии в фантастический мир эпохи Тайсё, населенный ёкаями. Там она встречает таинственного оммёдзи Мао, живущего уже 900 лет под действием древнего проклятия. В попаданке тоже пробуждается сверхъестественный дар, и она берется за расследование обстоятельств прошлого. В процессе Нанока вспоминает: то, что случилось с ней в детстве, было не несчастным случаем, а чем-то куда более жутким.

Читать «Тетрадь дружбы Нацумэ» — анимированная энциклопедия ёкаев
Руководит проектом Тэруо СатоАйкацу!»). Наноку озвучивает Нацуми Каваида (Акино из «Консьержа универмага «Арктика»), а Мао — Юки Кадзи (Эрен Йегер из «Атаки титанов»). Роль Хякки, огненного мага и бывшего напарника оммёдзи, исполняет Хиро Симоно (Дзеницу Агацума из «Истребителя демонов»). Камона — мастера древесной стихии и специалиста по «грязной» работе — воплотит Тосиюки Тоёнага (Кона из «Иллюзии рая»).

900 лет одиночества: вышел первый трейлер аниме «Мао» (ждем весной 2026 года)

Темное фэнтези, сочетающее мистику с путешествиями во времени, публикуется в журнале Weekly Shonen Sunday с мая 2019 года. На сегодняшний день серия насчитывает 24 тома.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать увлекательное интервью с Румико Такахаси или отправиться в путешествие по вымышленным футуристическим мирам.
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обсуждение >>
№ 2
Мария_2191   15.07.2025 - 20:21
Одного трейлера точно будет мало, чтобы понять, на сколько интересным и хорошим может быть анимэ. читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   15.07.2025 - 18:02
нескончаемый поток. каждую неделю засыпают все новыми сериалами. как люди успевают смотреть и еще жить нормальной жизнью. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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900 лет одиночества: вышел первый трейлер аниме «Мао» (ждем весной 2026 года) фотографии
900 лет одиночества: вышел первый трейлер аниме «Мао» (ждем весной 2026 года) фотографии
900 лет одиночества: вышел первый трейлер аниме «Мао» (ждем весной 2026 года) фотографии
900 лет одиночества: вышел первый трейлер аниме «Мао» (ждем весной 2026 года) фотографии
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