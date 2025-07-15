900 лет одиночества: вышел первый трейлер аниме «Мао» (ждем весной 2026 года)

Только фанаты вдохновились новой
версией «Ранмы ½
», как Bandai Namco Filmworks
подкинула еще один повод для радости: анонс экранизации новой манги Румико Такахаси
под названием «Мао
». В ролике можно увидеть первую встречу главных героев и несколько атмосферных экшн-сцен с участием демонов и заклинаний. Производством займется студия Sunrise
, которая ранее экранизировала другую историю мангаки — «Инуясю
». Премьера ожидается весной следующего года.
Школьница Нанока Киба когда-то пережила трагедию: мистические события унесли жизнь всей семьи, а сама девочка на несколько мгновений перестала дышать. Спустя восемь лет она случайно оказывается в старом торговом квартале, где, по слухам, водятся призраки. Внезапно героиня переносится из современной Японии в фантастический мир эпохи Тайсё
, населенный ёкаями
. Там она встречает таинственного оммёдзи Мао, живущего уже 900 лет под действием древнего проклятия. В попаданке тоже пробуждается сверхъестественный дар, и она берется за расследование обстоятельств прошлого. В процессе Нанока вспоминает: то, что случилось с ней в детстве, было не несчастным случаем, а чем-то куда более жутким.
Читать
«Тетрадь дружбы Нацумэ» — анимированная энциклопедия ёкаев
Руководит проектом Тэруо Сато
(«Айкацу!
»). Наноку озвучивает Нацуми Каваида
(Акино
из «Консьержа универмага «Арктика
»), а Мао — Юки Кадзи
(Эрен Йегер
из «Атаки титанов
»). Роль Хякки, огненного мага и бывшего напарника оммёдзи, исполняет Хиро Симоно
(Дзеницу Агацума
из «Истребителя демонов
»). Камона — мастера древесной стихии и специалиста по «грязной» работе — воплотит Тосиюки Тоёнага
(Кона
из «Иллюзии рая
»).
Темное фэнтези, сочетающее мистику с путешествиями во времени, публикуется в журнале Weekly Shonen Sunday
с мая 2019 года. На сегодняшний день серия насчитывает 24 тома.
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