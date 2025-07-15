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«Парни с юга» Вартан Даниелян и Георгий Роганян откроют модный детейлинг-салон

15 июля
2025 год

Новости кино >>
15 июля 2025
Премьера комедийного сериала «Парни с юга» состоится 17 июля в онлайн-кинотеатрах Иви, Premier и Wink. Проект расскажет о двух друзьях, Вартане и Гере, которые мечтают открыть модный детейлинг-салон в своем маленьком городке на юге России.

«Парни с юга» Вартан Даниелян и Георгий Роганян откроют модный детейлинг-салон
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

В сериале снялись Вартан Даниелян, Георгий Роганян, Олег Громов, Изабэлль Смокова, Александр Житников, Лаура Даниелян и другие.

По сюжету ддва друга, скромный Вартан и авантюрист Гера, работают автомалярами в гаражном кооперативе в одном уютном южном городке. Но денег обоим не хватает. Вартан мечтает о свадьбе с соседкой, в которую он тайно влюблен, а Гера — о красивой жизни. Они решают расширить свой бизнес и открыть модный детейлинг. Для этого герои пытаются заработать на гараж, но каждая попытка заканчивается провалом или убытками. Тем не менее, Вартан и Гера готовятся к открытию детейлинга. Они учатся у конкурентов, но в результате портят машину Вартана, набирают персонал, но попадают на бывших заключенных, которые их обворовывают. У Вартана опускаются руки, он решает отказаться от мечты. Но верный друг Гера неожиданно делает правильный выбор и приходит на помощь. Их ждет еще много веселых приключений на пути к заветной цели.

Авторами сценария выступили Артан Даниелян и Дмитрий Попович. Продюсировали проект Гайк Асатрян и Вартан Даниелян. Кресло режиссера-постановщика занял Игорь Дмитренко.

«Парни с юга»
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обсуждение >>
№ 3
Дмитрий А. Мишин   16.07.2025 - 19:38
... Лица, которые не хочется смотреть. Черноземельные пусть для своих показывают. Бестолковые с окончанием на "ян" задолбали. читать далее>>
№ 2
ДаринаКароль   16.07.2025 - 18:56
Вартан Даниелян, которого взяли на одну с главных ролей, только и снимался в низкопробном кино, типа "Непосредственно, Каха". читать далее>>
№ 1
Мария_2191   15.07.2025 - 20:08
Особо смотреть не хочется. Прям чувствую, что юмор будет слабый, игра малоизвестных актёров на таком же уровне. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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«Парни с юга» Вартан Даниелян и Георгий Роганян откроют модный детейлинг-салон фотографии
«Парни с юга» Вартан Даниелян и Георгий Роганян откроют модный детейлинг-салон фотографии
«Парни с юга» Вартан Даниелян и Георгий Роганян откроют модный детейлинг-салон фотографии
«Парни с юга» Вартан Даниелян и Георгий Роганян откроют модный детейлинг-салон фотографии
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