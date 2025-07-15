«Лихие» Юрия Быкова вернутся этой осенью

Премьера второй главы масштабной криминальной драмы режиссера Юрия Быкова «Лихие» от Продюсерской компании «Среда» состоится этой осенью в онлайн-кинотеатрах Okko и START. В сети появился первый тизер продолжения проекта.
Во второй главе появится и сам режиссер сериала Юрий Быков, который сыграет роль бандита по кличке Арнольд. Также в новых сериях можно будет увидеть Вассу Бокову, Олега Василькова, Григория Дудника и других актеров. Вторая часть саги станет прямым продолжением первой главы, но при этом в новых сериях значительно расширится география повествования ― «Лихие» поедут в Москву. По словам создателей сериала, в новых эпизодах зрителей ждет захватывающая драма и сильные женские линии, но при этом сама история будет максимально насыщена экшеном.
«Это продолжение истории с учетом эволюции, пройденной героями. Вторая глава отличается от первой тем, что в ней мы подводим к тому, что человек должен уметь в какой-то момент сказать: "Нет. Дальше это не пойдет. Это закончится на мне. Дальше уже по-другому будет". И об этом вся история в целом», — добавляет Олег Маловичко.
По сюжету Павел и Женя впервые в жизни отправляются в «командировку» в Москву. Юра прихватил их с собой подстраховать Джема, которого вызвал на ковер московский вор Тунгус. Поездка в столицу оборачивается для киллеров главным испытанием на профессионализм. Лиза чувствует, что ее муж Женя ежедневно подвергается опасности. Юный бизнесмен Ильяс, Валиев-младший, обосновался в Хабаровске и активно сопротивляется воровской власти в регионе. В этом ему помогает столичный следователь Кармазов вместе с прокурором Татьяной Шапиро. Джему кажется, что проблему с наследником бизнеса можно решить привычным способом, но времена изменились. А Жене и Лизе 20 лет спустя предстоит решить судьбу их общего сына Паши, самого младшего из Лиховцевых.
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