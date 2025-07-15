Павла Прилучного и Кристину Асмус перевоспитают в третьей части «Холопа»

Павел Прилучный и Кристина Асмус присоединятся к касту третьей части «Холопа». В студии Yellow, Black and White раскрыли подробности о работе над продолжением комедийной франшизы, совместного проекта с онлайн-кинотеатром START, телеканалом «Россия», при участии MEM Cinema Production и кинокомпании «Централ Партнершип».
фото: voicemag
В третьем фильме перевоспитывать будут не просто мажора или мажорку, а избалованную семью. Родителей сыграют Павел Прилучный и Кристина Асмус, которые присоединятся к уже полюбившемуся зрителям по первым двум частям актерскому ансамблю. По сюжету «перевоспитание» организуют дети избалованных мажоров, отправляя родителей во времена Петра Первого.
«"Холоп 3" продолжает традиции франшизы, сохраняя ее фирменный юмор, динамику и зрелищность, но в этот раз мы особое внимание уделили теме семьи. В центре сюжета — вечные темы: любовь, отношения между родителями и детьми, преемственность поколений. На этот раз перевоспитанию подвергается супружеская пара, роли которой исполняют талантливые и яркие артисты Павел Прилучный и Кристина Асмус, — и, что особенно символично, инициаторами изменений в лучшую сторону становятся их собственные дети», — рассказывает Клим Шипенко.
«Холоп 3» выйдет в кинотеатрах 12 июня 2026 года и станет первым фильмом франшизы, премьера которого запланирована на лето, а не новогодний уикенд.
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