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Павла Прилучного и Кристину Асмус перевоспитают в третьей части «Холопа»

15 июля
2025 год

Новости кино >>
15 июля 2025
Павел Прилучный и Кристина Асмус присоединятся к касту третьей части «Холопа». В студии Yellow, Black and White раскрыли подробности о работе над продолжением комедийной франшизы, совместного проекта с онлайн-кинотеатром START, телеканалом «Россия», при участии MEM Cinema Production и кинокомпании «Централ Партнершип».

Павла Прилучного и Кристину Асмус перевоспитают в третьей части «Холопа»
фото: voicemag

В третьем фильме перевоспитывать будут не просто мажора или мажорку, а избалованную семью. Родителей сыграют Павел Прилучный и Кристина Асмус, которые присоединятся к уже полюбившемуся зрителям по первым двум частям актерскому ансамблю. По сюжету «перевоспитание» организуют дети избалованных мажоров, отправляя родителей во времена Петра Первого.

Режиссером комедии «Холоп 3» вновь выступит Клим Шипенко, а главную роль сыграет Милош Бикович.

«"Холоп 3" продолжает традиции франшизы, сохраняя ее фирменный юмор, динамику и зрелищность, но в этот раз мы особое внимание уделили теме семьи. В центре сюжета — вечные темы: любовь, отношения между родителями и детьми, преемственность поколений. На этот раз перевоспитанию подвергается супружеская пара, роли которой исполняют талантливые и яркие артисты Павел Прилучный и Кристина Асмус, — и, что особенно символично, инициаторами изменений в лучшую сторону становятся их собственные дети», — рассказывает Клим Шипенко.

«Холоп 3» выйдет в кинотеатрах 12 июня 2026 года и станет первым фильмом франшизы, премьера которого запланирована на лето, а не новогодний уикенд.
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обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   15.07.2025 - 17:45
1 января активно бронируется Чебурашкой. Походу она пропишется на много лет вперед. Так что Холоп на выход. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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