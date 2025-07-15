Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Никита Кологривый превратится в «Неандертальца»

15 июля
2025 год

Новости кино >>
15 июля 2025
Никита Кологривый, Артем Быстров и Даша Верещагина могут исполнить главные роли в приключенческой комедии «Неандерталец» кинокомпании «Водород 2011». Режиссером проекта по сценарию Андрея Золотарева и Олега Маловичко выступит Юрий Хмельницкий. Фильм был представлен в Фонде кино в рамках очной защиты национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства.

Никита Кологривый превратится в «Неандертальца»
фото: Фонд кино


Главный герой Федор – успешный боец ММА и чемпион. Однако он не способен контролировать свой гнев не только в октагоне, но и вне его, из-за чего теряет семью и репутацию. В целях исправления ситуации Федор летит на Алтай – в ретрит, но вместо медитации попадает за 10 тысяч лет до нашей эры. Местные принимают Федора за избранного – за воина из будущего, который поможет им победить агрессивное вражеское племя. Но, оказывается, что Федор тут самый слабый, и ему придется учиться побеждать не за счет кулаков и ярости, а мудростью и силой слова. Чтобы выжить, Федор сближается с прекрасной Ребой — дочерью местного шамана.

Зрителей планируют погрузить в доисторическую Сибирь — с реконструкцией обычаев и эстетики. По словам продюсера Федора Бондарчука, картина очень сложна для реализации, в частности, потому что для неандертальцев необходило было придумать специальный язык. Среди референсов авторы называют «Джуманджи: Новый уровень» и «Холоп». Съемки пройдут в Москве и Дагестане.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Sergey Tsvetkov   15.07.2025 - 17:59
Какие неандертальцы за десять тысяч лет до нашей эры? Они вымерли 40 тысяч лет назад (раньше считалось, что 25 тысяч лет назад, но все равно мимо). читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Часть съемочной группы сериала «Трудно быть богом» вернулась из Ирана в Москву
Фёдор Бондарчук и Никита Кологривый эвакуировались из Ирана
персоны
Фёдор БондарчукАртём БыстровДаша ВерещагинаАндрей ЗолотаревНикита КологривыйОлег МаловичкоЮрий Хмельницкий (II)
фильмы
Джуманджи: Новый уровеньХолоп

анонс

Скорбим

Юрий Мороз
14 июля ушёл из жизни актёр, режиссёр Юрий Мороз.
Александр Митта
14 июля ушёл из жизни режиссёр, сценарист Александр Митта.
Андрей Соколов
14 июля ушёл из жизни режиссёр Андрей Соколов.
Йорген Лийк
13 июля ушёл из жизни актёр Йорген Лийк.

День рождения >>

Валерий Бабятинский
Данила Дунаев
Евгения Крегжде
Агния Кузнецова
Константин Милованов
Геннадий Полока
Константин Силаков
Александр Хвыля
Антон Шурцов
Жанна Эппле
Ян Майкл Винсент
Джанни Гарко
Брайан Остин Грин
Ирен Жакоб
Диана Крюгер
Бриджит Нильсен
Терри О'Куин
все родившиеся 15 июля >>

Афиша кино >>

Пила Х
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Канада, Мексика, США, 2023
Городские легенды. Парк кошмаров
мистика, фильм ужасов
США, 2024
Дом в огне
комедия, мелодрама, триллер
Испания, 2024
Златовласка
комедия, семейное кино, сказка, фэнтези, экранизация
Чехия, 2025
Косолапый агент
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, 2021
Легенда о великанах
боевик, исторический фильм, приключения, фэнтези
Испания, Франция, 2022
Увидеть Париж и...
комедия
Италия, 2024
Хорошенькая
драма
США, 2024
Астрал. Заклятие мёртвых
мистика, фильм ужасов
Турция, 2024
Нейробатя
комедия
Россия, 2025
Одержимые: Наследие дьявола
фильм ужасов
Австралия, 2024
Гонка
драма, спортивный фильм
Великобритания, США, 2013
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram