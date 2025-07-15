Никита Кологривый превратится в «Неандертальца»

Главный герой Федор – успешный боец ММА и чемпион. Однако он не способен контролировать свой гнев не только в октагоне, но и вне его, из-за чего теряет семью и репутацию. В целях исправления ситуации Федор летит на Алтай – в ретрит, но вместо медитации попадает за 10 тысяч лет до нашей эры. Местные принимают Федора за избранного – за воина из будущего, который поможет им победить агрессивное вражеское племя. Но, оказывается, что Федор тут самый слабый, и ему придется учиться побеждать не за счет кулаков и ярости, а мудростью и силой слова. Чтобы выжить, Федор сближается с прекрасной Ребой — дочерью местного шамана.
Зрителей планируют погрузить в доисторическую Сибирь — с реконструкцией обычаев и эстетики. По словам продюсера Федора Бондарчука, картина очень сложна для реализации, в частности, потому что для неандертальцев необходило было придумать специальный язык. Среди референсов авторы называют «Джуманджи: Новый уровень» и «Холоп». Съемки пройдут в Москве и Дагестане.
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