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Последнее утро великого поэта в тизер-трейлере фильма «Лермонтов»

16 июля
2025 год

Новости кино >>
16 июля 2025
В сети появился первый тизер-трейлер нового фильма Бакура Бакурадзе «Лермонтов», который расскажет о последнем дне поэта Михаила Лермонтова.

«Лермонтов». Тизер-трейлер

Пятигорск, подножие горы Машук, утро 15 июля 1841 года. Два дня назад Лермонтов и Мартынов были друзьями, а теперь стали непримиримыми врагами. До их дуэли остаётся всего несколько часов, но никто из друзей, родственников и приятелей поэта не задумывается о трагическом финале.

«Мы работаем с Бакуром Бакурадзе без малого 20 лет, с его первого фильма «Шультес», который он снимал для кинокомпании СТВ, — рассказал продюсер Сергей Сельянов. — И с первого же фильма было ясно, что Бакурадзе — это большой, серьезный режиссер. Герои Бакура — всегда одиночки, которые вываливаются из современного им мира. Хочется сказать, что они теряются в нем — но нет, они тоже слишком крупные для того, чтобы потеряться, даже когда это вопрос жизни и смерти — как в его фильме «Брат Дэян». Это мир теряет их, и теряет непоправимо. То, что героем нового фильма Бакурадзе стал Лермонтов — не только неудивительно, но и закономерно. Это мужчина, одиночка, герой, чья судьба связана с Кавказом. И, наконец, это очень крупная фигура для русской культуры, которая Лермонтова потеряла очень рано — в 27 лет. Мне кажется, что эта встреча — Лермонтова и Бакурадзе — в каком-то смысле была неизбежна».

Последнее утро великого поэта в тизер-трейлере фильма «Лермонтов»

Главные роли в картине сыграли Илья Озолин, Вера Енгалычева, Евгений Романцов, Дмитрий Соломыкин, Андрей Максимов, Уршула Малка и другие.

Съемки ленты проходили в Пятигорске в 2024 году. «Лермонтов» станет фильмом открытия III фестиваля актуального российского кино «Маяк» в октябре 2025 года и выйдет в прокат уже 16 октября.
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Последнее утро великого поэта в тизер-трейлере фильма «Лермонтов» фотографии
Последнее утро великого поэта в тизер-трейлере фильма «Лермонтов» фотографии
Последнее утро великого поэта в тизер-трейлере фильма «Лермонтов» фотографии
Последнее утро великого поэта в тизер-трейлере фильма «Лермонтов» фотографии
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