Агент Гавриил Федотов внедрился в группировку Олега Тактарова

По сюжету в Белоуральске объявлена грандиозная стройка химкомбината и города-спутника. Но власть здесь уже давно поделена между местным авторитетом Умой (Тактаров) и коррумпированным начальником уголовного розыска Мамоновым (Тополага). Два врага развязывают криминальную войну, ведь каждый хочет заполучить контроль над строительством и миллиардными бюджетами. «История получится интересной благодаря большому количеству сюжетных поворотов, уловок, обманок, способных удержать внимание зрителя. До этого проекта я больше специализировался на мелодрамах, поэтому от себя привнес немного лиризма в картину. Мне кажется, что это нелишнее, так как добавляет героям глубины и вызывает у зрителя чувство сострадания. Мы снимали очень интересную сцену со взрывом машины. Пиротехники положили достаточно большое количество взрывчатки, и оно как рвануло. Даже рядом стоящий ДК задело — слегка обгорел фасад. Его потом пришлось красить, но зато кадр вышел красивый», — поделился режиссер сериала Егор Баринов.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Чтобы остановить произвол, в Белоуральск отправляют полковника Дробного (Матошин), а в группировку Умы внедряется агент Юра Гвоздев (Федотов). Юра вырос в Белоуральске и здесь живут его близкие: отец, сестра и ее муж – местный полицейский Егор Лебеда (Юдин). Но игра под прикрытием становится все опаснее, ведь у героя, помимо семьи, еще есть любимая девушка, которая становится его слабым звеном. По словам Павла Юдина, его «герой Егор Лебеда – честный полицейский, но, к сожалению, вырос в детском доме и не получил должного воспитания, а отсутствие родителей всегда несет определенные последствия. Егор научился скрывать свои тайные желания, быть хорошим стратегом и просчитывать все наперед. Основная мысль проекта в том, что все люди желают власти, но не хотят быть хорошими. Из этого выходит, что человек становится волком для окружающих. Помимо интересной задумки сериал будет цеплять зрителя своей остросюжетностью и прекрасной актерской игрой».
«Юра Гвоздев – обычный парень из Белоуральска, окончил полицейскую академию и стал служить в органах. Ему еще не исполнилось 30 лет, а он уже получил звание майора. Вырос с отцом, человеком из силовых структур, и сестрой, что наложило определённый отпечаток на его воспитание. Его можно назвать идеалистом и взрослым ребенком, при этом он чтит законы и сильно предан своему делу. Гвоздев не терпит несправедливости и вранья, хотя самому приходится на работе этим грешить. Создавая своего героя, я пытался сделать его максимально настоящим и человечным, чтобы зритель забывал о том, что он смотрит вымышленную историю», — рассказал Гавриил Федотов.
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