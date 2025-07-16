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«Три сестры» с Гузеевой и Деревянко стартуют 1 августа

16 июля
2025 год

Новости кино >>
16 июля 2025
Стала известна дата премьеры комедии Маруси Трубниковой «Три сестры» с Ларисой Гузеевой, Павлом Деревянко, Юлией Александровой, Марусей Климовой и Полиной Гухман. Согласно пресс-службе компании «МТС», сериал стартует 1 августа в онлайн-кинотеатре KION, а далее его покажет телеканал ТНТ.

«Три сестры»

Созданием «Трех сестер» занималась компания MEDIASLOVO в партнерстве с KION и «Газпром-Медиа Холдингом». Креативным продюсером выступил публицист и писатель Александр Цыпкин, который также сыграет в сериале одну из ролей. «Я бы сказала, что это очень живая комедия нравов, — считает Юлия Александрова. — Здесь не столько смешные ситуации сами по себе, сколько то, как мы — героини — на них реагируем. Это про характеры, про семейные роли, про скрытые обиды и нежности, которые всегда есть между близкими. В этом и есть узнаваемость. Это действительно очень женская история, где каждая героиня по-своему сильная, но при этом уязвимая. Получилась не просто комедия про новые отношения мамы, а честный рассказ о том, как все мы учимся друг друга слышать и принимать».

Зрителей ожидает история о женщинах разных поколений, объединенных схожими переживаниями и надеждами. Комедия затрагивает темы, которые часто остаются невысказанными: поиск счастья в любом возрасте, неуверенность в себе, а также баланс между материнскими обязанностями и личными желаниями. Авторы сериала подчеркивают: это не экранизация Чехова, но тонкие отсылки придают сюжету дополнительный объем.

«Три сестры» с Гузеевой и Деревянко стартуют 1 августа
фото: пресс-служба компании «МТС»

«Это интересный опыт — я еще никогда так пристально не всматривалась в женщин. Героини этой истории очень разные: Ира — 40-летняя трудоголичка, которая никак не может проститься с иллюзией семейной жизни; Оля — перфекционистка, не умеющая расслабляться; Маша — свободолюбивая, мечтающая сбежать от семьи; и мать Татьяна, которая все и всех контролирует. Это все очень узнаваемые типажи — они похожи на меня, моих подруг, коллег. Наверняка каждая женщина в какой-то момент узнает в этих героинях и себя. Надеюсь, этот сериал будет хорошей психотерапией для зрителей», — говорит режиссер Маруся Трубникова.

По сюжету три сестры — Ира, Оля и Маша — давно мечтали уехать из Нижнего Новгорода в Москву. Сценарий переезда у каждой сестры свой, но все они втайне рассчитывают на финансовую помощь матери, владелицы ювелирного бизнеса Татьяны. Однако у той другие планы на жизнь: в качестве сувенира из отпуска она привозит массажиста на 20 лет моложе себя. И пока весь город судачит о внезапном романе, дочери подозревают, что новоявленный член семьи — обычный аферист. Они намерены открыть Татьяне глаза на правду. По словам Павла Деревянко, «у всех героев очень яркие, выпуклые характеры, и их интересы сталкиваются между собой. Мы не то чтобы смеемся над разницей в возрасте партнеров — мы иронизируем над этим. Ну и, конечно, каждый интересующийся найдет некоторые рассуждения и мысли об этом. Возрастной конфликт здесь не только у пары Татьяны и Никиты, но и у разных поколений семьи — мамы и дочерей. Возлюбленного Ларисы Гузеевой играть хорошо, если она к тебе с симпатией относится. Мне в этом смысле повезло, но если ты не симпатичен, то будь ты проклят».
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обсуждение >>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   16.07.2025 - 19:31
... мальчик сидит на диване с мамой. Гузеевой нужно центнер убрать, тогда и помолодеет. читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   16.07.2025 - 18:32
Чего-то на постере Деревянко выглядит не моложе Гузеевой. Если убирали Ларисе морщины на фотошопе, то можно было и ему подправить личико. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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«Три сестры» с Гузеевой и Деревянко стартуют 1 августа фотографии
«Три сестры» с Гузеевой и Деревянко стартуют 1 августа фотографии
«Три сестры» с Гузеевой и Деревянко стартуют 1 августа фотографии
«Три сестры» с Гузеевой и Деревянко стартуют 1 августа фотографии
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