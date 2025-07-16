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Гарик Харламов вернулся к роли Колобка в сольном спин-оффе «Последнего богатыря»

16 июля
2025 год

Новости кино >>
16 июля 2025
В Москве начались съемки фильма «Колобок». Спин-офф «Последнего богатыря» создают студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START и «Россия», а его дистрибьютором выступит «Атмосфера кино», уточняет пресс-служба телеканала.

Гарик Харламов вернулся к роли Колобка в сольном спин-оффе «Последнего богатыря»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Главным героем ленты станет харизматичный и дерзкий Колобок, уже знакомый зрителям по предыдущим частям киновселенной. По сюжету он решает изменить свою судьбу и поневоле становится напарником скромного пекаря Тихона в исполнении Дмитрия Журавлева. На площадке к нему присоединятся Гарик Харламов в качестве Колобка, Гоша Куценко в образе Волка, Мила Ершова в роли скромной красавицы Лады и другие актеры.

Над «Колобком» работает та же команда сценаристов и продюсеров, что и над другими фильмами серии. Режиссерское кресло занял Антон Маслов, создавший сериал «Последний богатырь. Наследие».

Читать рецензию «Последний богатырь. Наследие»: Белогорье, которое мы потеряли
«Я очень рад приступить к съемкам этой истории. Колобок — это один из самых смешных, ярких, и главное, необычных персонажей франшизы. Все знают эту сказку, но никто еще не видел ее в таком формате: мы экранизируем весь путь Колобка, на котором он встретит зайца, лису, медведя и даже волка. Кастинг — моя отдельная любовь! Мила Ершова — еще не сыграла всех сказочных персонажей во всех вселенных, а для Димы Журавлева, уверен, это станет одной из ключевых ролей в большом кино. Эта история уже уникально написана в сценарии Виталия Шляппо, Василия Куценко, Анатолия Молчанова и Вячеслава Зуба. Осталось всего лишь снять. Это точно будет необычно, точно будет остро и очень смешно. Мне кажется, это невероятная история, которую мы вместе замесим и запечем для зрителя от мала до велика», — рассказал Антон Маслов.
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обсуждение >>
№ 4
Андрей (Омск)   17.07.2025 - 19:53
Богатыри нравятся, спин-оффы сказки поддерживаю. Семейные фильмы то, чего так не хватает. читать далее>>
№ 3
Дмитрий А. Мишин   16.07.2025 - 19:30
Харламов вернулся туда, куда нужно, быть за кадром. По мне лучше снять очередной сезон Зоны комфорта. читать далее>>
№ 2
TanaS   16.07.2025 - 18:37
... Я до "Аутсорса" вообще эту актрису не знала. читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   16.07.2025 - 18:25
Я так поняла, что Мила Ершова пока не снимется во всех "сказках", так не успокоится. За ней уже закрепилась репутация "сказочной актрисы". читать далее>>
Всего сообщений: 4
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КолобокПоследний богатырьПоследний богатырь. Наследие

фотографии >>
Гарик Харламов вернулся к роли Колобка в сольном спин-оффе «Последнего богатыря» фотографии
Гарик Харламов вернулся к роли Колобка в сольном спин-оффе «Последнего богатыря» фотографии
Гарик Харламов вернулся к роли Колобка в сольном спин-оффе «Последнего богатыря» фотографии
Гарик Харламов вернулся к роли Колобка в сольном спин-оффе «Последнего богатыря» фотографии
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