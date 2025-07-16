Гарик Харламов вернулся к роли Колобка в сольном спин-оффе «Последнего богатыря»

В Москве начались съемки фильма «Колобок». Спин-офф «Последнего богатыря» создают студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START и «Россия», а его дистрибьютором выступит «Атмосфера кино», уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала «Россия»
Главным героем ленты станет харизматичный и дерзкий Колобок, уже знакомый зрителям по предыдущим частям киновселенной. По сюжету он решает изменить свою судьбу и поневоле становится напарником скромного пекаря Тихона в исполнении Дмитрия Журавлева. На площадке к нему присоединятся Гарик Харламов в качестве Колобка, Гоша Куценко в образе Волка, Мила Ершова в роли скромной красавицы Лады и другие актеры.
Читать рецензию«Последний богатырь. Наследие»: Белогорье, которое мы потеряли «Я очень рад приступить к съемкам этой истории. Колобок — это один из самых смешных, ярких, и главное, необычных персонажей франшизы. Все знают эту сказку, но никто еще не видел ее в таком формате: мы экранизируем весь путь Колобка, на котором он встретит зайца, лису, медведя и даже волка. Кастинг — моя отдельная любовь! Мила Ершова — еще не сыграла всех сказочных персонажей во всех вселенных, а для Димы Журавлева, уверен, это станет одной из ключевых ролей в большом кино. Эта история уже уникально написана в сценарии Виталия Шляппо, Василия Куценко, Анатолия Молчанова и Вячеслава Зуба. Осталось всего лишь снять. Это точно будет необычно, точно будет остро и очень смешно. Мне кажется, это невероятная история, которую мы вместе замесим и запечем для зрителя от мала до велика», — рассказал Антон Маслов.
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