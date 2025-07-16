В сети стартовало тревел-шоу «Где снимали?»

В сети Интернет стартовалотревел-шоу «Где снимали?», из которого зрители смогут узнать, где непосредственно были сняты знаменитые отечественные фильмы и сериалы, а также познакомиться с интересными фактами об этих кинолокациях. Первый выпуск посвящен Калининграду, одним из его ведущих стал известный российский актер Артем Ткаченко, который сам родом из этого города. Вторым, постоянным ведущим шоу является автор проекта, главный редактор портала Кино-Театр.РуЖан Просянов. Шоу создано при поддержке Института развития интернета и является продолжением интерактивного онлайн-проекта «Кинокарта России», где обозначены точные координаты мест съемок главных отечественных кинолент.
фото: пресс-служба проекта
Всего в шоу шесть выпусков, они будут выходить по одному эпизоду каждую неделю и, помимо Калининградской области, будут посвящены Москве, Санкт-Петербургу, Ивановской, Ярославской областям, а также Республике Саха (Якутия). Компанию Жану Просянову в качестве соведущих будут составлять известные российские актеры.
В первом выпуске Артем Ткаченко показывает, почему Калининград считается одной из самых универсальных локаций для съемок в России. Здесь можно найти практически любой пейзаж — от готических руин и старинных замков до советских улиц и современной застройки. Город легко «играет» как прошлое, так и будущее, становясь декорацией для исторических, военных, современных и фантастических фильмов. Актер показывает, как работает пространство в кадре, и делится историями съемок на этих местах. Зрители узнают, где именно снимались «Встреча на Эльбе», «Преступление», «Любовь в Кенигсберге», «Разведчики», «На пути в Берлин», «Весна на Одере», «Судьба человека», «ГДР», «Хочу замуж», «Нюрнберг» и другие проекты. Также в выпуске — о том, какие съемки идут в регионе сейчас и как он продолжает привлекать кинематографистов и кинотуристов.
фото: пресс-служба проекта
Одна из главных целей шоу «Где снимали» не только рассказать интересные факты о съемках, но и пояснить зрителям, в каком контексте использовались эти места в различных кинолентах и как они отражают специфику российского кино. Кроме того, проект призван помочь раскрыть потенциал ряда регионов, показав их возможности по подбору локаций для съемок как исторических, так и современных проектов. Режиссером проекта выступает оператор-постановщик, документалист, участник российских и международных фестивалей Евгений Дистерло. Авторами шоу являются Жан Просянов и Владимир Гнездилов, продюсером — Екатерина Власова. Министерство по культуре и туризму и Кинокомиссия Калининградской области оказывали поддержку созданию шоу в Калининградской области, сопровождали съемочную группу во время съемок и помогали в написании сценария, а также исследовали интересные факты о фильмах и сериалах.
«Мы долго работали над этим проектом и в процессе поняли, насколько он оказался важен и востребован именно сейчас. Узнав о нем, в разных городах стали проводить экскурсии по нашим маршрутам, а многие регионы просят теперь снять выпуски о них. Это не просто шоу — оно действительно оказывает большое влияние на интерес к местам съемок, на региональный туризм, на то, как смотрят кино внутри страны. Мы сами узнали кучу неожиданного, и надеемся, что зрителям будет так же интересно, как и нам», — отмечает автор проекта Жан Просянов.
фото: пресс-служба проекта
Интерактивный проект «Кинокарта России» был запущен в мае 2023 года профильным порталом о кино Кино-Театр.Ру при поддержке ИРИ и в партнерстве с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения. Он представляет собой онлайн-карту значимых для киноиндустрии географических мест. Благодаря ей можно узнать, где находятся те самые адреса, по которым снимались или в данный момент снимаются известные кинофильмы и сериалы. Особенностью «Кинокарты» является тот факт, что добавлять кинометки могут не только создатели проекта и авторы фильмов, но и обычные пользователи, которые были свидетелями или участниками этих съемок, сопровождая это личными историями и собственными фото. На данный момент на «Кинокарту» нанесены уже более 3000 географических точек с обозначением мест, где проходили съемки свыше 1000 российских фильмов и сериалов. На основе этих меток были сформированы 15 кинормаршрутов по разным городам и регионам — Москве, Екатеринбургу, Калининграду, Краснодару, Петербургу, Красноярску, Сочи, Карелии, Ивановской и Нижегородской областям.
В июле 2025 года был запущен второй сезон проекта — «Кинокарта России 2.0» или «Карта кинолокаций», которая представляет собой агрегатор локаций для съемок будущих кинопроектов. Задача проекта — представить территорию всей страны как открытую съемочную площадку и предоставить продюсерам и режиссерам доступ к разнообразным и уникальным локациям по всей России. На «Карте кинолокаций» любой желающий может предложить свое пространство в качестве потенциальной съемочной площадки. Будь то природный ландшафт, городской интерьер, бизнес-локации или технический объект — все, что может вдохновить создателей кино, может оказаться на карте. Тревел-шоу «Где снимали» и образовательный видеопроект о профессиях в кино и работе на съемочной площадке являются частью «Кинокарты России 2.0».
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