«Андор», «Одни из нас» и «Киностудия» номинированы на 77-ю премию «Эмми»

Объявлены номинанты на «Эмми». Среди драм номинированы «Андор
», «Дипломат
», «Одни из нас
», «Рай
», «Больница Питт
», «Разделение
», «Медленные лошади
» и «Белый лотос
», а в комедийной секции представлены «Начальная школа "Эбботт"
», «Медведь
», «Хитрости
», «Никто этого не хочет
», «Убийства в одном здании
», «Терапия
», «Киностудия
» и «Чем мы заняты в тени
». Полный список претендентов опубликован на сайте
77-й премии.
За звание мини-сериала или антологии года поборются «Переходный возраст
», «Черное зеркало
», «Умираю, как хочу секса
», «Монстры: История братьев Менендес
» и «Пингвин
». В категорию телефильмов попали «Бриджет Джонс: Без ума от мальчишки
», «Ущелье
», «На вершине горы
», «Бабули
» и «Ребел-Ридж
».
фото: кадр из сериала «Пингвин»
Лучшими драматическими актерами и актрисами могут назвать Стерлинга К. Брауна
(«Рай»), Гэри Олдмана
(«Медленные лошади»), Педро Паскаля
, Беллу Рэмси
(«Одни из нас»), Адама Скотта
, Бритт Лоуэр
(«Разделение»), Ноа Уайла
(«Больница Питт»), Кэти Бэйтс
(«Мэтлок
»), Шэрон Хорган
(«Заговор сестер Гарви
») и Кери Расселл
(«Дипломат»). За выдающиеся комедийные работы номинированы Адам Броуди
, Кристен Белл
(«Никто этого не хочет»), Сет Роген
(«Киностудия»), Джейсон Сигел
(«Терапия»), Мартин Шорт
(«Убийства в одном здании»), Джереми Аллен Уайт
, Айо Эдебири
(«Медведь»), Узо Адуба
(«Резиденция
»), Джин Смарт
(«Хитрости») и Кинта Брансон
(«Начальная школа "Эбботт"»).
Колин Фаррелл
, Кристин Милиоти
(«Пингвин»), Стивен Грэм
(«Переходный возраст»), Джейк Джилленхол
(«Презумпция невиновности
»), Брайан Тайри Генри
(«Нарковоры
»), Купер Кох
(«Монстры: История братьев Менендес»), Кейт Бланшетт
(«Все совпадения неслучайны
»), Мэган Фэйхи
(«Сирены
»), Рашида Джонс
(«Черное зеркало») и Мишель Уильямс
(«Умираю, как хочу секса») получили номинации в категории лучших актерских работ в мини-сериале, телефильме или антологии. На награды за гостевые и роли второго плана претендуют Уолтон Гоггинс
, Джейсон Айзекс
, Джеймс Марсден
, Сэм Рокуэлл
, Джон Туртурро
, Хавьер Бардем
, Патрисия Аркетт
, Паркер Поузи
, Джанкарло Эспозито
, Форест Уитакер
, Джо Панталиано
, Кейтлин Дивер
, Кэтрин О'Хара
, Джулианна Николсон
, Хлои Севиньи
, Харрисон Форд
, Брайан Крэнстон
, Джейми Ли Кертис
, Оливия Колман
, Зои Кравиц
, Рон Ховард
, Мартин Скорсезе
и многие другие. Победителей объявят 14 сентября.
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