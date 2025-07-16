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«Андор», «Одни из нас» и «Киностудия» номинированы на 77-ю премию «Эмми»

16 июля
2025 год

Новости кино >>
16 июля 2025
​​Объявлены номинанты на «Эмми». Среди драм номинированы «Андор», «Дипломат», «Одни из нас», «Рай», «Больница Питт», «Разделение», «Медленные лошади» и «Белый лотос», а в комедийной секции представлены «Начальная школа "Эбботт"», «Медведь», «Хитрости», «Никто этого не хочет», «Убийства в одном здании», «Терапия», «Киностудия» и «Чем мы заняты в тени». Полный список претендентов опубликован на сайте 77-й премии.

За звание мини-сериала или антологии года поборются «Переходный возраст», «Черное зеркало», «Умираю, как хочу секса», «Монстры: История братьев Менендес» и «Пингвин». В категорию телефильмов попали «Бриджет Джонс: Без ума от мальчишки», «Ущелье», «На вершине горы», «Бабули» и «Ребел-Ридж».

«Андор», «Одни из нас» и «Киностудия» номинированы на 77-ю премию «Эмми»
фото: кадр из сериала «Пингвин»

Лучшими драматическими актерами и актрисами могут назвать Стерлинга К. Брауна («Рай»), Гэри Олдмана («Медленные лошади»), Педро Паскаля, Беллу Рэмси («Одни из нас»), Адама Скотта, Бритт Лоуэр («Разделение»), Ноа Уайла («Больница Питт»), Кэти БэйтсМэтлок»), Шэрон ХорганЗаговор сестер Гарви») и Кери Расселл («Дипломат»). За выдающиеся комедийные работы номинированы Адам Броуди, Кристен Белл («Никто этого не хочет»), Сет Роген («Киностудия»), Джейсон Сигел («Терапия»), Мартин Шорт («Убийства в одном здании»), Джереми Аллен Уайт, Айо Эдебири («Медведь»), Узо АдубаРезиденция»), Джин Смарт («Хитрости») и Кинта Брансон («Начальная школа "Эбботт"»).

Колин Фаррелл, Кристин Милиоти («Пингвин»), Стивен Грэм («Переходный возраст»), Джейк ДжилленхолПрезумпция невиновности»), Брайан Тайри ГенриНарковоры»), Купер Кох («Монстры: История братьев Менендес»), Кейт БланшеттВсе совпадения неслучайны»), Мэган ФэйхиСирены»), Рашида Джонс («Черное зеркало») и Мишель Уильямс («Умираю, как хочу секса») получили номинации в категории лучших актерских работ в мини-сериале, телефильме или антологии. На награды за гостевые и роли второго плана претендуют Уолтон Гоггинс, Джейсон Айзекс, Джеймс Марсден, Сэм Рокуэлл, Джон Туртурро, Хавьер Бардем, Патрисия Аркетт, Паркер Поузи, Джанкарло Эспозито, Форест Уитакер, Джо Панталиано, Кейтлин Дивер, Кэтрин О'Хара, Джулианна Николсон, Хлои Севиньи, Харрисон Форд, Брайан Крэнстон, Джейми Ли Кертис, Оливия Колман, Зои Кравиц, Рон Ховард, Мартин Скорсезе и многие другие. Победителей объявят 14 сентября.
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№ 4
Андрей (Омск)   17.07.2025 - 19:55
«Переходный возраст» перехвалили. Обычный триллер по вполне реалистичным событиям. Такое могло быть, легко. Фильм так разукрасили, что думал там бомба. читать далее>>
№ 3
Angelika77   17.07.2025 - 19:09
А я вот будут болеть за «Убийства в одном здании», хотя номинации то разные поэтому желаю победить достойнейшему. читать далее>>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   16.07.2025 - 19:23
Тоже обеими руками за Пингвина и Киностудию. Сериал раскачивался от серии к серии, два последних эпизода порвали. читать далее>>
№ 1
Евгения Вячеславовна Н. (Старый Оскол)   16.07.2025 - 18:31
Безумно рада за любимого «Пингвина»! Желаю удачи - сериалу и Колину с Кристин! :)) Заслужили. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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фильмы
АндорБабулиБелый лотосБольница ПиттБриджит Джонс. Без ума от мальчишкиВсе совпадения неслучайныДипломатЗаговор сестёр ГарвиКиностудияМедведьМедленные лошадиМонстры: История братьев МенендесМэтлокНа вершине горыНарковорыНачальная школа «Эбботт»Никто этого не хочетОдни из насПереходный возрастПингвинПрезумпция невиновностиРазделениеРайРебел РиджРезиденцияСиреныТерапияУбийства в одном зданииУмираю, как хочу сексаУщельеХитростиЧем мы заняты в тениЧёрное зеркало

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