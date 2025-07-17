Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Море зовет в трейлере второго фильма «О моем перерождении в слизь»

17 июля
2025 год

Новости кино >>
17 июля 2025
Второй полнометражный фильм во вселенной «О моем перерождении в слизь» выйдет в японский прокат 27 февраля 2026 года с подзаголовком «Слезы синего моря». Зрителей ждет совершенно новая история, действие которой развернется на фоне бескрайней водной глади. В трейлере закадровый голос предупреждает: «Похоже, в этот раз снова не обойдется без неприятностей».


Сарариман Сатору Миками погибает от ножа в темном переулке и неожиданно обретает новую жизнь в ином мире — в теле слайма по имени Римуру Темпест. Он решает не тратить время на месть или захват власти, а создать государство, где представители любых рас смогут жить в мире и гармонии. Благо способность перенимать чужие навыки, если поглотить их обладателя, очень помогает расширять поле возможностей. В новом фильме, чьи события разворачиваются после грандиозного праздника по случаю открытия границ страны монстров, Римуру и его спутники получают приглашение от Эльмезии — правительницы могущественной эльфийской империи Сарион. Она зовет их отдохнуть на принадлежащем ей райском острове, где можно насладиться морем, солнцем, шоппингом и изысканными блюдами. Только безмятежность оказывается обманчивой: на горизонте появляется таинственная Юра, за которой следует зловещая тень.

Читать Самые ожидаемые аниме этого лета
За сюжет и драматургию отвечает автор первоисточника Фусэ, также выступающий в роли креативного куратора проекта. Анимацией традиционно занимается студия 8bitМальчик-горничная», «Стесняшка»), работающая над сериалом с 2018 года. Роль Римуру по-прежнему исполняет Михо Окасаки (Батира из «Блю Лок», Сэйра Сисидо из «Медалистки»).

Море зовет в трейлере второго фильма «О моем перерождении в слизь»

История о бывшем офисном служащем, ставшем желеобразным существом с большими амбициями, зародилась на веб-платформе Shousetsuka ni Narou и вскоре превратилась в международный феномен. Необычный протагонист, запоминающиеся персонажи и тщательно проработанный фэнтези-мир обеспечили проекту свыше 56 миллионов проданных экземпляров, три успешных сезона аниме (четвертый уже в производстве), а также (пока) один полный метр. Между тем оригинальное ранобэ приближается к финалу — его завершение ожидается в этом году.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о 70 отличных новинках 2024 года или юнгианских образах в «Экспериментах Лэйн».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Страна 03: «Неправильный способ использования исцеляющей магии» — приземленный и небанальный исекай
Мой гол — тюрьма: «Блю Лок» — результативная феерия по системе «Игры в кальмара»
И улыбается так неприятно: «Реинкарнация безработного» — скандальный исекай №1 наших дней
Взвейся в небеса: «Таинственная игра» — первый исекай, проникший в Россию на видеокассетах
«Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир»: Канада нам только снится
Поиск по меткам
8-BitАнимацияанимеисекайТрейлерЭкранизация
фильмы
Мальчик-горничнаяМедалисткаО моем перерождении в слизь: Слезы синего моряО моём перерождении в слизьО моём перерождении в слизь: Алые узыСиняя тюрьма: Блю ЛокСтесняшка

фотографии >>
Море зовет в трейлере второго фильма «О моем перерождении в слизь» фотографии
Море зовет в трейлере второго фильма «О моем перерождении в слизь» фотографии
Море зовет в трейлере второго фильма «О моем перерождении в слизь» фотографии
Море зовет в трейлере второго фильма «О моем перерождении в слизь» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Кара
17 июля ушёл из жизни режиссёр Юрий Кара.
Юрий Мороз
14 июля ушёл из жизни актёр, режиссёр Юрий Мороз.
Александр Митта
14 июля ушёл из жизни режиссёр, сценарист Александр Митта.
Андрей Соколов
14 июля ушёл из жизни режиссёр Андрей Соколов.

День рождения >>

Борис Гафуров
Дильбар Икрамова
Александра Назарова
Наталия Селивёрстова
Сергей Столяров
Елена Тонунц
Наталия Трубникова
Роман Хеидзе
Валентина Шендрикова
Элена Анайя
Том Каллен
Дерек де Линт
Дональд Сазерленд
Сантьяго Сегура
Пи Джей Соулз
Сесиль де Франс
все родившиеся 17 июля >>

Афиша кино >>

Пила Х
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Канада, Мексика, США, 2023
Городские легенды. Парк кошмаров
мистика, фильм ужасов
США, 2024
Дом в огне
комедия, мелодрама, триллер
Испания, 2024
Увидеть Париж и...
комедия
Италия, 2024
Златовласка
комедия, семейное кино, сказка, фэнтези, экранизация
Чехия, 2025
Косолапый агент
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, 2021
Легенда о великанах
боевик, исторический фильм, приключения, фэнтези
Испания, Франция, 2022
Хорошенькая
драма
США, 2024
Астрал. Заклятие мёртвых
мистика, фильм ужасов
Турция, 2024
Нейробатя
комедия
Россия, 2025
Одержимые: Наследие дьявола
фильм ужасов
Австралия, 2024
Гонка
драма, спортивный фильм
Великобритания, США, 2013
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен