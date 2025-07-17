Море зовет в трейлере второго фильма «О моем перерождении в слизь»

Второй
полнометражный фильм во вселенной «О моем перерождении в слизь
» выйдет в японский прокат 27 февраля 2026 года с подзаголовком «Слезы синего моря
». Зрителей ждет совершенно новая история, действие которой развернется на фоне бескрайней водной глади. В трейлере закадровый голос предупреждает: «Похоже, в этот раз снова не обойдется без неприятностей
».
Сарариман Сатору Миками погибает от ножа в темном переулке и неожиданно обретает новую жизнь
в ином мире — в теле слайма по имени Римуру Темпест
. Он решает не тратить время на месть или захват власти, а создать государство, где представители любых рас смогут жить в мире и гармонии. Благо способность перенимать чужие навыки, если поглотить их обладателя, очень помогает расширять поле возможностей. В новом фильме, чьи события разворачиваются после грандиозного праздника по случаю открытия границ страны монстров, Римуру и его спутники получают приглашение от Эльмезии — правительницы могущественной эльфийской империи Сарион. Она зовет их отдохнуть на принадлежащем ей райском острове, где можно насладиться морем, солнцем, шоппингом и изысканными блюдами. Только безмятежность оказывается обманчивой: на горизонте появляется таинственная Юра, за которой следует зловещая тень.
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Самые ожидаемые аниме этого лета
За сюжет и драматургию отвечает автор первоисточника Фусэ
, также выступающий в роли креативного куратора проекта. Анимацией традиционно занимается студия 8bit
(«Мальчик-горничная
», «Стесняшка
»), работающая над сериалом с 2018 года. Роль Римуру по-прежнему исполняет Михо Окасаки
(Батира
из «Блю Лок
», Сэйра Сисидо из «Медалистки
»).
История о бывшем офисном служащем, ставшем желеобразным существом с большими амбициями, зародилась на веб-платформе Shousetsuka ni Narou
и вскоре превратилась в международный феномен. Необычный протагонист, запоминающиеся персонажи и тщательно проработанный фэнтези-мир обеспечили проекту свыше 56 миллионов проданных экземпляров, три успешных сезона аниме (четвертый уже в производстве), а также (пока) один полный метр
. Между тем оригинальное ранобэ приближается к финалу
— его завершение ожидается в этом году.
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