«Семья напрокат» Дмитрия Власкина, «Мохсоголлох» Евгения Григорьева и еще 152 фильма получат поддержку Министерства культуры

Министерство культуры подвело итоги питчингов. В списке, опубликованном на сайте
ведомства, оказались 154 победителя: 41 мультфильм, 50 художественных фильмов и 63 документальные работы.
Минкульт поддержит в 2025 и 2026 годах 11 дебютных, 27 недебютных и 12 семейных художественных картин. В перечень игровых дебютов попали «Взлетная полоса» Дианы Шапшай
, «Синий и пурпурная» Юлии Сапоновой
, «Зверь во мраке» Руми Шоазимова
, «Мир теряет громкость» Дарины Фаризовой, «Сцены между нами» Александра Титова, «Трасса "Море-море"» Ильи Храмова, «Белгородская рапсодия», «Зимник», «Две жизни», «Видео на память» и «Липа».
Среди детских и юношеских лент победили «Джентльмен неудачи» Данила Акутина
, «Мой дикий друг. Возвращение домой» Анны Курбатовой
, «Лукоморье» Александра Бабаева
, «Влюбленные» Евгения Шелякина
, «Приключения пингвиненка» Ольги Амоль, «Невероятное Рождество», «Спасти капибару», «Дом на дереве», «Леський дом», «Супер папа», «Гавриловы и лохматая муза» и «Мой маленький папа».
В категории недебютных полнометражных фильмов господдержку получат ленты «Семья напрокат
» Дмитрия Власкина
, «Гараж моего папы» Ивана И. Твердовского
, «Сосед» Михаила Погосова
, «Спящая красавица» Николая Ларионова
, «Новый свет» Леонида Тележинского
, «Мохсоголлох» Евгения Григорьева
, «Дело не в тебе» Сергея Ильина
, «Встань и иди» Карена Захарова
, «Мама улетает» Константина Максимова
, «Корова» Евгении Яцкиной
и Сарфараза Алама, «Жил-был я…», «Высота», «Волонтер», «Пульс», «Корова» («МВ-Фильм»), «Зеленая зона», «Дыра», «Полет пчелы», «Шумные соседи», «Ненормальные», «Сухая река», «Абхазское вино», «Ио», «Проспект романтиков», «Лучшие подруги», «Что мне за это будет?» и «Когда пролетают журавли».
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