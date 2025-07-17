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«Семья напрокат» Дмитрия Власкина, «Мохсоголлох» Евгения Григорьева и еще 152 фильма получат поддержку Министерства культуры

17 июля
2025 год

Новости кино >>
17 июля 2025
Министерство культуры подвело итоги питчингов. В списке, опубликованном на сайте ведомства, оказались 154 победителя: 41 мультфильм, 50 художественных фильмов и 63 документальные работы.

Минкульт поддержит в 2025 и 2026 годах 11 дебютных, 27 недебютных и 12 семейных художественных картин. В перечень игровых дебютов попали «Взлетная полоса» Дианы Шапшай, «Синий и пурпурная» Юлии Сапоновой, «Зверь во мраке» Руми Шоазимова, «Мир теряет громкость» Дарины Фаризовой, «Сцены между нами» Александра Титова, «Трасса "Море-море"» Ильи Храмова, «Белгородская рапсодия», «Зимник», «Две жизни», «Видео на память» и «Липа».

«Семья напрокат» Дмитрия Власкина, «Мохсоголлох» Евгения Григорьева и еще 152 фильма получат поддержку Министерства культуры

Среди детских и юношеских лент победили «Джентльмен неудачи» Данила Акутина, «Мой дикий друг. Возвращение домой» Анны Курбатовой, «Лукоморье» Александра Бабаева, «Влюбленные» Евгения Шелякина, «Приключения пингвиненка» Ольги Амоль, «Невероятное Рождество», «Спасти капибару», «Дом на дереве», «Леський дом», «Супер папа», «Гавриловы и лохматая муза» и «Мой маленький папа».

В категории недебютных полнометражных фильмов господдержку получат ленты «Семья напрокат» Дмитрия Власкина, «Гараж моего папы» Ивана И. Твердовского, «Сосед» Михаила Погосова, «Спящая красавица» Николая Ларионова, «Новый свет» Леонида Тележинского, «Мохсоголлох» Евгения Григорьева, «Дело не в тебе» Сергея Ильина, «Встань и иди» Карена Захарова, «Мама улетает» Константина Максимова, «Корова» Евгении Яцкиной и Сарфараза Алама, «Жил-был я…», «Высота», «Волонтер», «Пульс», «Корова» («МВ-Фильм»), «Зеленая зона», «Дыра», «Полет пчелы», «Шумные соседи», «Ненормальные», «Сухая река», «Абхазское вино», «Ио», «Проспект романтиков», «Лучшие подруги», «Что мне за это будет?» и «Когда пролетают журавли».
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