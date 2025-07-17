Объявлена дата релиза фантастического детектива «Отель "У погибшего альпиниста"» с Цыгановым и Маковецким

Недавно закончился основной этап съемок, завершающий съемочный блок пройдет в декабре. Среди продюсеров заявлены Константин Эрнст, Рубен Дишдишян и Сергей Титинков. За производство отвечает кинокомпания «Марс Медиа» совместно с Первым каналом при поддержке Фонда кино.
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По словам режиссера Александра Домогарова-младшего, он задумал экранизировать известное произведение Аркадия и Бориса Стругацких«почти пять лет назад, и вот мы уже почти завершили съемки. Это было очень интересно: большие, яркие актеры, интересные декорации. Мы закончили съемки основного блока, остался зимний и натурный. Пока не определились с локацией, ищем красивые горы. А после этого впереди большой, сложный путь монтажа. На нас лежит огромная ответственность перед фанатами книги и зрителями. Вся команда горит и хочет выдать такой результат, чтобы фильм многие годы увлекал аудиторию, и она находила в нем что-то новое с каждым просмотром. Важный момент: мы снимаем фильм по мотивам одноименной повести, это не экранизация. В картине есть новые линии, и часть персонажей раскрывается иначе, чем у Стругацких. Но посыл авторов мы оставили тот же. Наша задача подарить новые эмоции поклонникам повести».
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