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Объявлена дата релиза фантастического детектива «Отель "У погибшего альпиниста"» с Цыгановым и Маковецким

17 июля
2025 год

Новости кино >>
17 июля 2025
Обнародована дата релиза фантастического детектива Александра Домогарова-младшего «Отель "У погибшего альпиниста"». Согласно пресс-службе дистрибьютора фильма «Атмосфера кино», картина по мотивам повести братьев Стругацких выйдет в прокат 28 января 2027 года.

Объявлена дата релиза фантастического детектива «Отель У погибшего альпиниста» с Цыгановым и Маковецким
фото: пресс-служба компании «Атмосфера Кино»

По сюжету полицейский инспектор Петер Глебски приезжает по анонимке в небольшой горный отель «У погибшего альпиниста» — письмо предостерегает, что в отеле будет совершено убийство. Сошедшая вечером лавина перекрывает единственный выход из ущелья, а ночью Глебски обнаруживает труп одного из гостей. В образе Глебски предстанет Евгений Цыганов, а роль таинственного хозяина горного отеля Алека Сневара исполнит Сергей Маковецкий. Компанию им составят Александр Балуев, Светлана Ходченкова, Дмитрий Лысенков, Алена Михайлова, Лев Зулькарнаев, Алексей Розин, Федор Федотов, Марго Адаева и Александр Лыков.

Недавно закончился основной этап съемок, завершающий съемочный блок пройдет в декабре. Среди продюсеров заявлены Константин Эрнст, Рубен Дишдишян и Сергей Титинков. За производство отвечает кинокомпания «Марс Медиа» совместно с Первым каналом при поддержке Фонда кино.

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По словам режиссера Александра Домогарова-младшего, он задумал экранизировать известное произведение Аркадия и Бориса Стругацких «почти пять лет назад, и вот мы уже почти завершили съемки. Это было очень интересно: большие, яркие актеры, интересные декорации. Мы закончили съемки основного блока, остался зимний и натурный. Пока не определились с локацией, ищем красивые горы. А после этого впереди большой, сложный путь монтажа. На нас лежит огромная ответственность перед фанатами книги и зрителями. Вся команда горит и хочет выдать такой результат, чтобы фильм многие годы увлекал аудиторию, и она находила в нем что-то новое с каждым просмотром. Важный момент: мы снимаем фильм по мотивам одноименной повести, это не экранизация. В картине есть новые линии, и часть персонажей раскрывается иначе, чем у Стругацких. Но посыл авторов мы оставили тот же. Наша задача подарить новые эмоции поклонникам повести».
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№ 1
TanaS   17.07.2025 - 17:18
Всего то полтора годика подождать. Надеюсь, все, кто хотят посмотреть - дождутся. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Объявлена дата релиза фантастического детектива «Отель "У погибшего альпиниста"» с Цыгановым и Маковецким фотографии
Объявлена дата релиза фантастического детектива «Отель "У погибшего альпиниста"» с Цыгановым и Маковецким фотографии
Объявлена дата релиза фантастического детектива «Отель "У погибшего альпиниста"» с Цыгановым и Маковецким фотографии
Объявлена дата релиза фантастического детектива «Отель "У погибшего альпиниста"» с Цыгановым и Маковецким фотографии
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