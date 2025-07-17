Объявлена дата релиза фантастического детектива «Отель "У погибшего альпиниста"» с Цыгановым и Маковецким

анонс

Первые серии триллера выйдут на Иви и START 31 июля

«Нет ничего важнее человеческой жизни»: опубликован трейлер «Хирурга» с Сергеем Гилевым

17 июля

Не стало режиссера «Воров в законе» и «Мастера и Маргариты» Юрия Кары

Ему было 70 лет