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Не стало режиссера «Воров в законе» и «Мастера и Маргариты» Юрия Кары

17 июля
2025 год

Новости кино >>
17 июля 2025
Не стало советского и российского режиссера, сценариста и актера Юрия Кары. Заслуженному деятелю искусств РФ было 70 лет. Печальную новость сообщает ТАСС.

Не стало режиссера «Воров в законе» и «Мастера и Маргариты» Юрия Кары
фото: gazeta.ru

По словам киножурналиста Натальи Бобровой, постановщик скончался внезапно в Ялте от обширного инфаркта.

Юрий Викторович родился в Донецке 12 ноября 1954 года. В 1987-м окончил режиссерский факультет ВГИКа, выпускник мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Получил известность благодаря таким фильмам и сериалам, как «Завтра была война», «Воры в законе», «Мастер и Маргарита» и «Звезда эпохи».
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Не стало режиссера «Воров в законе» и «Мастера и Маргариты» Юрия Кары фотографии
Не стало режиссера «Воров в законе» и «Мастера и Маргариты» Юрия Кары фотографии
Не стало режиссера «Воров в законе» и «Мастера и Маргариты» Юрия Кары фотографии
Не стало режиссера «Воров в законе» и «Мастера и Маргариты» Юрия Кары фотографии
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