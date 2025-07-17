Не стало режиссера «Воров в законе» и «Мастера и Маргариты» Юрия Кары

Не стало советского и российского режиссера, сценариста и актера Юрия Кары
. Заслуженному деятелю искусств РФ было 70 лет. Печальную новость сообщает ТАСС
.
По словам
киножурналиста Натальи Бобровой, постановщик скончался внезапно в Ялте от обширного инфаркта.
Юрий Викторович
родился в Донецке 12 ноября 1954 года. В 1987-м окончил режиссерский факультет ВГИКа, выпускник мастерской Сергея Герасимова
и Тамары Макаровой
. Получил известность благодаря таким фильмам и сериалам, как «Завтра была война
», «Воры в законе»
, «Мастер и Маргарита
» и «Звезда эпохи
».
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