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«Нет ничего важнее человеческой жизни»: опубликован трейлер «Хирурга» с Сергеем Гилевым

17 июля
2025 год

Новости кино >>
17 июля 2025
Опубликованы постер и трейлер триллера Ильи Ермолова «Хирург», первые серии которого выйдут на Иви и START 31 июля.

«Хирург»

Сериал расскажет о том, как устроен черный рынок органов и какую цену платят те, кто так или иначе связан с его деятельностью. Жертвами здесь становятся не только «пациенты», ложащиеся под нож, но и те, в чьих руках этот нож оказывается, а также — их родные и друзья.

По сюжету осужденный за убийство журналистки талантливый хирург Сергей (Сергей Гилев) бежит из тюрьмы, чтобы отомстить бывшим партнерам по бизнесу за предательство и вернуть свою жизнь. Некогда сотрудник самой престижной клиники трансплантологии оказывается ввязан в запутанный мир черного рынка органов. Ему и другим героям предстоит разобраться, кто в этом мире злодей, а кто герой.

«Нет ничего важнее человеческой жизни»: опубликован трейлер «Хирурга» с Сергеем Гилевым
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Компанию Гилеву составили Марина Ворожищева, Вильма Кутавичюте, Анна Завтур, Евгений Санников, Ростислав Бершауэр, Федор Федотов, Софья Аржаных, Маша Мацель и другие актеры. Сценарий написали Стас Иванов и Василий Клепацкий. Производством сериала занималась компания Team Films вместе с онлайн-кинотеатрами Иви и START. Продюсером выступил Теймур Джафаров.
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«Нет ничего важнее человеческой жизни»: опубликован трейлер «Хирурга» с Сергеем Гилевым фотографии
«Нет ничего важнее человеческой жизни»: опубликован трейлер «Хирурга» с Сергеем Гилевым фотографии
«Нет ничего важнее человеческой жизни»: опубликован трейлер «Хирурга» с Сергеем Гилевым фотографии
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