Дмитрий Ендальцев, Любовь Аксенова и Анна Михалкова станут «Врагами»

За визуальную составляющую новой драмы отвечает оператор Батыр Моргачев, а сценарий написал Олег Маловичко. В продюсерской команде – Иван Самохвалов, Александр Цекало, Гавриил Гордеев и сам Маловичко. Съемки пройдут в Москве, Республике Башкортостан и Ельце, а премьера состоится эксклюзивно в Okko. По словам режиссера Душана Глигорова, «Враги» отличаются от предыдущих его «работ уникальной камерностью и при этом абсолютным вовлечением зрителя в историю».
Олег Маловичко «в меньшинстве людей, считающих опыт общежития травмирующим, об этом вся история, и большая часть реакций, деталей не выдуманы, а взяты из жизни. От предыдущих работ в том числе с Душаном эта история будет отличаться интонационно, но это, надеюсь, все те же попытки исследовать на изломе человеческий характер. С ходу я, как автор и продюсер, не вспомню истории такого тона, этим, надеюсь, среди прочих причин она и будет интересна».
По сюжету семья Телегиных закончила стройку мечты – в глухой деревне недалеко от Ельца, на месте старой родительской дачи, возведен модный современный барнхаус. Ради этого Игорю (Ендальцев), специалисту в сфере айти, и его жене Дарье (Аксенова), практикующему психологу, пришлось влезть в долги, но другого выхода не было – врачи рекомендовали их сыну с иммунным заболеванием жить в экологически чистой местности. «Это мой второй проект, после "Выжить после", с Батыром и с Душаном одновременно. Тогда-то и родилась эта мощная команда, кстати. Родные люди. "Враги" – история о каждом из нас, как о соседе и человеке. О смехе сквозь слезы», — говорит Дмитрий Ендальцев.
Лес, речка рядом, бегающие по участку ежики – новый дом кажется Телегиным раем земным, но есть и минусы. Часто вырубают свет, скорую из района ждать часами, но главная проблема – соседи. Кулешовы живут в этой деревне, кажется, от начала времен. Тамара Кулешова (Михалкова) – патриарх семейства, тянет на себе умирающее хозяйство, полусумасшедшего деда, старшего сына, отбывающего третий срок, и младшего, который перебивается разовыми заработками. Москвичи, поставившие рядом со старым деревенским домом Кулешовых свою выпендрежную дачу, сразу как кость в горле для аборигенов. Бытовое хамство постепенно перерастает в скрытую вражду, а потом и в открытое противостояние.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«Происходящие в сценарии события актуальны и в то же время стары, как мир. Во время чтения я сильно физически подключалась к истории. Местами внутри все сжималось, и я переживала за персонажей, словно за близких людей. Изучая Дашу, персонажа которого мне предстоит играть, я впечатлилась прослеживающимся мифологическим мотивам в ее поведении. Это подключает глубокие переживания, трогает до глубины души. Нам предстоит непростой путь: съемки будут проходить далеко от дома. Тут спокойствия придает сильная организаторская группа проекта, это очень важно, особенно в такой долгой экспедиции. Уверена, что Душан и Батыр создадут подходящую атмосферу, эстетически насытят историю и обогатят зрительский опыт. История полна конфликтов, поэтому очень интересно посмотреть на всех персонажей на площадке, увидеть, как воплотятся описанные события», — делится Любовь Аксенова.
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