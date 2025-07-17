Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дмитрий Ендальцев, Любовь Аксенова и Анна Михалкова станут «Врагами»

17 июля
2025 год

Новости кино >>
17 июля 2025
Стартовали съемки восьмисерийной драмы Душана Глигорова «Враги». Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра Okko, в сериале производства Продюсерской компании «Среда» сыграют Дмитрий Ендальцев, Любовь Аксенова, Нил Бугаев, Анна Михалкова, Леонид Тележинский, Игорь Степашин, Анастасия Имамова, Дарья Екамасова, Илья Исаев и другие актеры.

Дмитрий Ендальцев, Любовь Аксенова и Анна Михалкова станут «Врагами»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

За визуальную составляющую новой драмы отвечает оператор Батыр Моргачев, а сценарий написал Олег Маловичко. В продюсерской команде – Иван Самохвалов, Александр Цекало, Гавриил Гордеев и сам Маловичко. Съемки пройдут в Москве, Республике Башкортостан и Ельце, а премьера состоится эксклюзивно в Okko. По словам режиссера Душана Глигорова, «Враги» отличаются от предыдущих его «работ уникальной камерностью и при этом абсолютным вовлечением зрителя в историю».

Олег Маловичко «в меньшинстве людей, считающих опыт общежития травмирующим, об этом вся история, и большая часть реакций, деталей не выдуманы, а взяты из жизни. От предыдущих работ в том числе с Душаном эта история будет отличаться интонационно, но это, надеюсь, все те же попытки исследовать на изломе человеческий характер. С ходу я, как автор и продюсер, не вспомню истории такого тона, этим, надеюсь, среди прочих причин она и будет интересна».

Читать интервью Душан Глигоров: «Кино не дает ответов, иначе оно превращается в морализаторство»

По сюжету семья Телегиных закончила стройку мечты – в глухой деревне недалеко от Ельца, на месте старой родительской дачи, возведен модный современный барнхаус. Ради этого Игорю (Ендальцев), специалисту в сфере айти, и его жене Дарье (Аксенова), практикующему психологу, пришлось влезть в долги, но другого выхода не было – врачи рекомендовали их сыну с иммунным заболеванием жить в экологически чистой местности. «Это мой второй проект, после "Выжить после", с Батыром и с Душаном одновременно. Тогда-то и родилась эта мощная команда, кстати. Родные люди. "Враги" – история о каждом из нас, как о соседе и человеке. О смехе сквозь слезы», — говорит Дмитрий Ендальцев.

Лес, речка рядом, бегающие по участку ежики – новый дом кажется Телегиным раем земным, но есть и минусы. Часто вырубают свет, скорую из района ждать часами, но главная проблема – соседи. Кулешовы живут в этой деревне, кажется, от начала времен. Тамара Кулешова (Михалкова) – патриарх семейства, тянет на себе умирающее хозяйство, полусумасшедшего деда, старшего сына, отбывающего третий срок, и младшего, который перебивается разовыми заработками. Москвичи, поставившие рядом со старым деревенским домом Кулешовых свою выпендрежную дачу, сразу как кость в горле для аборигенов. Бытовое хамство постепенно перерастает в скрытую вражду, а потом и в открытое противостояние.

Дмитрий Ендальцев, Любовь Аксенова и Анна Михалкова станут «Врагами»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Происходящие в сценарии события актуальны и в то же время стары, как мир. Во время чтения я сильно физически подключалась к истории. Местами внутри все сжималось, и я переживала за персонажей, словно за близких людей. Изучая Дашу, персонажа которого мне предстоит играть, я впечатлилась прослеживающимся мифологическим мотивам в ее поведении. Это подключает глубокие переживания, трогает до глубины души. Нам предстоит непростой путь: съемки будут проходить далеко от дома. Тут спокойствия придает сильная организаторская группа проекта, это очень важно, особенно в такой долгой экспедиции. Уверена, что Душан и Батыр создадут подходящую атмосферу, эстетически насытят историю и обогатят зрительский опыт. История полна конфликтов, поэтому очень интересно посмотреть на всех персонажей на площадке, увидеть, как воплотятся описанные события», — делится Любовь Аксенова.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Анастасия Ал. Благинина   17.07.2025 - 17:52
Я бы может сериал и глянула бы, но Аксёнова и ещё пара лиц отбивают у меня всё желание. Анна Михалкова шикарна! Буду ждать сериалов с ней отдельно от Л. Аксёновой. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Завершились съемки драматического сериала «Аутсорс» с Иваном Янковским в главной роли
Иван Янковский отдаст наказания за преступления на «Аутсорс»
Завершились съемки «Трассы» с Кариной Разумовской и Анной Михалковой
Карина Разумовская отправится на поиски пропавшей дочери в сериале Душана Глигорова «Трасса»
Поиск по меткам
ОККО
персоны
Любовь АксёноваНил БугаевДушан ГлигоровГавриил ГордеевДарья ЕкамасоваДмитрий ЕндальцевАнастасия ИмамоваИлья ИсаевОлег МаловичкоАнна МихалковаБатыр МоргачевИван СамохваловИгорь СтепашинЛеонид ТележинскийАлександр Цекало
фильмы
Выжить после

фотографии >>
Дмитрий Ендальцев, Любовь Аксенова и Анна Михалкова станут «Врагами» фотографии
Дмитрий Ендальцев, Любовь Аксенова и Анна Михалкова станут «Врагами» фотографии
Дмитрий Ендальцев, Любовь Аксенова и Анна Михалкова станут «Врагами» фотографии
Дмитрий Ендальцев, Любовь Аксенова и Анна Михалкова станут «Врагами» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Кара
17 июля ушёл из жизни режиссёр Юрий Кара.
Кайрат Кемалов
17 июля ушёл из жизни актёр Кайрат Кемалов.
Юрий Мороз
14 июля ушёл из жизни актёр, режиссёр Юрий Мороз.
Александр Митта
14 июля ушёл из жизни режиссёр, сценарист Александр Митта.
Андрей Соколов
14 июля ушёл из жизни режиссёр Андрей Соколов.

День рождения >>

Борис Гафуров
Дильбар Икрамова
Александра Назарова
Наталия Селивёрстова
Сергей Столяров
Елена Тонунц
Наталия Трубникова
Роман Хеидзе
Валентина Шендрикова
Элена Анайя
Том Каллен
Дерек де Линт
Дональд Сазерленд
Сантьяго Сегура
Пи Джей Соулз
Сесиль де Франс
все родившиеся 17 июля >>

Афиша кино >>

Пила Х
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Канада, Мексика, США, 2023
Городские легенды. Парк кошмаров
мистика, фильм ужасов
США, 2024
Дом в огне
комедия, мелодрама, триллер
Испания, 2024
Увидеть Париж и...
комедия
Италия, 2024
Златовласка
комедия, семейное кино, сказка, фэнтези, экранизация
Чехия, 2025
Косолапый агент
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, 2021
Легенда о великанах
боевик, исторический фильм, приключения, фэнтези
Испания, Франция, 2022
Нейробатя
комедия
Россия, 2025
Хорошенькая
драма
США, 2024
Астрал. Заклятие мёртвых
мистика, фильм ужасов
Турция, 2024
Одержимые: Наследие дьявола
фильм ужасов
Австралия, 2024
Гонка
драма, спортивный фильм
Великобритания, США, 2013
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен