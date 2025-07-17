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С Дмитрия Нагиева сняли санкции

17 июля
2025 год

Новости кино >>
17 июля 2025
Подошли к концу съемки «Санкционера», шоураннером которого выступил Жора Крыжовников. Главные роли в комедии исполнили Дмитрий Нагиев, Любовь Толкалина, Аглая Тарасова, Марат Башаров, Александр Ильин, Борис Дергачев, Анна Уколова и Николай Шрайбер. Премьера состоится осенью на СТС, уточняет пресс-служба канала.

С Дмитрия Нагиева сняли санкции
фото: пресс-служба телеканала СТС

Сериал стал целым испытанием для Нагиева. По словам актера, дальний забег в 17 серий с трюковыми сценами дался ему непросто. На съемках его герой летал на вертолете и воздушном шаре, бегал голышом, укрощал лошадь, тонул в озере, падал с обрыва, прыгал с крыши, спасал отца в лесу и попадал в другие приключения. «Если после съемок Дмитрий Владимирович расскажет, что мы его мучили, это правда, — улыбается креативный продюсер Олег Курочкин. — Да, пришлось нелегко, но он с честью и достоинством все это вынес. Мы со всей любовью и уважением относимся к Нагиеву, но его персонажу надо было пройти через сложнейшие испытания, чтобы, с одной стороны, получить заслуженное наказание, а с другой — важные уроки».

Трудный путь с героем проходит его экс-невеста в исполнении Толкалиной, которая впервые снималась с Нагиевым. «Конечно, такой опыт не может не запомниться, — признавалась актриса на натурных съемках в Переславле-Залесском. — Счастлива оказаться здесь, всегда с нежностью думаю о таких колоритных городках, где особенный мир и все обо всех знают и бережно относятся друг к другу. Обычно это маленькое комьюнити, где каждая мелочь под микроскопом. Вот и в нашем сериале жизненные перипетии Любы обсуждает весь Семиболотск».

С Дмитрия Нагиева сняли санкции
фото: пресс-служба телеканала СТС

По сюжету в Семиболотск возвращается миллиардер Василий Баранов, который из-за иностранных санкций лишается всего состояния. Правда, дома никто ему не рад. Подумав, что причина кроется в бедности, бывший олигарх решает снова разбогатеть, чтобы вернуть уважение отца (Ильин) и любовь бывшей девушки Любы (Толкалина), а ныне журналистки и второй половинки мэра (Башаров). Единственным союзником Баранова становится таксист Федя (Дергачев), жена которого, сотрудник полиции Оксана (Тарасова), ненавидит Баранова. «Федя мне видится человеком, который на волоске от развода. Но отец он хороший, во всяком случае он так считает. А моя партнерша — очень талантливая и красивая актриса. Даже нельзя назвать ее перспективной, она уже столько всего добилась», — рассказал Борис Дергачев, дважды сыгравший экранного супруга Аглаи Тарасовой.

В сериале зрители увидят Анну Уколову в образе справедливой губернаторши, Аглаю Тарасову в полицейской форме, а Марата Башарова — строгого мэра. Также в комедии появятся звезды, имена которых держатся в секрете.
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обсуждение >>
№ 9
Sveta_21Ermolova   19.07.2025 - 20:59
Смотрю на кадр с сериала и понимаю, что Нагиев чувствует себя как кот в масле - куса поклонников, все просят автограф, кричат его имя (киношное), прям купается в славе. читать далее>>
№ 8
Vladislav [XzedX] (Москва)   19.07.2025 - 20:25
Ну что ж, посмотрим на роль Дмитрия Нагиева/Василия (Санкционер) Баранова и как он эти санкции на себя положит в пакет с пакетами санкций прошлых. :-X XD :-D ... XD, Дорохов подсидел! :-D :-X ... читать далее>>
№ 7
Киноман1985   18.07.2025 - 17:38
... я помню другого товарища который сейчас ведет ежедневное вечернее шоу, для больных. так в 2010 и 2011,12,13 он такое говорил. а сейчас все норм. деньги не жмут. читать далее>>
№ 6
Влад Переделкин   18.07.2025 - 14:17
... Высокие покровители у него. читать далее>>
№ 5
nord   18.07.2025 - 11:24
Наконец-то не в рекламе. читать далее>>
Всего сообщений: 9
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С Дмитрия Нагиева сняли санкции фотографии
С Дмитрия Нагиева сняли санкции фотографии
С Дмитрия Нагиева сняли санкции фотографии
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