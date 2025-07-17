С Дмитрия Нагиева сняли санкции

Сериал стал целым испытанием для Нагиева. По словам актера, дальний забег в 17 серий с трюковыми сценами дался ему непросто. На съемках его герой летал на вертолете и воздушном шаре, бегал голышом, укрощал лошадь, тонул в озере, падал с обрыва, прыгал с крыши, спасал отца в лесу и попадал в другие приключения. «Если после съемок Дмитрий Владимирович расскажет, что мы его мучили, это правда, — улыбается креативный продюсер Олег Курочкин. — Да, пришлось нелегко, но он с честью и достоинством все это вынес. Мы со всей любовью и уважением относимся к Нагиеву, но его персонажу надо было пройти через сложнейшие испытания, чтобы, с одной стороны, получить заслуженное наказание, а с другой — важные уроки».
Трудный путь с героем проходит его экс-невеста в исполнении Толкалиной, которая впервые снималась с Нагиевым. «Конечно, такой опыт не может не запомниться, — признавалась актриса на натурных съемках в Переславле-Залесском. — Счастлива оказаться здесь, всегда с нежностью думаю о таких колоритных городках, где особенный мир и все обо всех знают и бережно относятся друг к другу. Обычно это маленькое комьюнити, где каждая мелочь под микроскопом. Вот и в нашем сериале жизненные перипетии Любы обсуждает весь Семиболотск».
фото: пресс-служба телеканала СТС
По сюжету в Семиболотск возвращается миллиардер Василий Баранов, который из-за иностранных санкций лишается всего состояния. Правда, дома никто ему не рад. Подумав, что причина кроется в бедности, бывший олигарх решает снова разбогатеть, чтобы вернуть уважение отца (Ильин) и любовь бывшей девушки Любы (Толкалина), а ныне журналистки и второй половинки мэра (Башаров). Единственным союзником Баранова становится таксист Федя (Дергачев), жена которого, сотрудник полиции Оксана (Тарасова), ненавидит Баранова. «Федя мне видится человеком, который на волоске от развода. Но отец он хороший, во всяком случае он так считает. А моя партнерша — очень талантливая и красивая актриса. Даже нельзя назвать ее перспективной, она уже столько всего добилась», — рассказал Борис Дергачев, дважды сыгравший экранного супруга Аглаи Тарасовой.
В сериале зрители увидят Анну Уколову в образе справедливой губернаторши, Аглаю Тарасову в полицейской форме, а Марата Башарова — строгого мэра. Также в комедии появятся звезды, имена которых держатся в секрете.
обсуждение >>