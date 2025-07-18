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Дмитрий Журавлев и Светлана Пермякова появятся во втором сезоне скетчкома «Галустян+»

18 июля
2025 год

Новости кино >>
18 июля 2025
Второй сезон скетчкома с Михаилом Галустяном «Галустян+» стартует 25 июля в 23:00 на ТНТ. Как сообщает пресс-служба телеканала, в продолжении к проекту присоединятся Дмитрий Журавлев, Антон Остерников, Светлана Пермякова, Екатерина Моргунова, Иван Пышненко, Екатерина Шкуро, Ренат Мухамбаев, Дмитрий Шнякин, Рухин Магеррамов, Георгий Черданцев, Тимофей Зайцев, Муха Биттуев, Антонина Медведева, Михаил Кокляев и другие. Проект выпускает Norm Production по заказу Comedy Club Production.

Дмитрий Журавлев и Светлана Пермякова появятся во втором сезоне скетчкома «Галустян+»
фото: пресс-служба ТНТ

В каждом выпуске Михаил Галустян и приглашенные звезды играют самих себя и одновременно примеряют на себя десятки неожиданных образов — от дирижера с манией величия до американского генерала или неутомимого космонавта. В новом сезоне зрителей ждут свежие линии про жизнь в чате, абсурдные бытовые ситуации, международные миссии, нелепые приключения на борту самой дешевой авиакомпании и в космическом путешествии в международном составе.

«В этом шоу для меня кайф — не только перевоплощаться, но и работать с крутыми артистами, друзьями, звездами спорта и телевидения. Каждый выпуск — это приключение. Надеюсь, зрители получат такое же удовольствие, как и мы на съемках», — отмечает Михаил Галустян.

Режиссерами проекта выступают Евгений Абызов и Игорь Шайда, а за визуальную составляющую отвечает оператор-постановщик Сергей Дышук.
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Галустян+Галустян+. Второй сезон

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Дмитрий Журавлев и Светлана Пермякова появятся во втором сезоне скетчкома «Галустян+» фотографии
Дмитрий Журавлев и Светлана Пермякова появятся во втором сезоне скетчкома «Галустян+» фотографии
Дмитрий Журавлев и Светлана Пермякова появятся во втором сезоне скетчкома «Галустян+» фотографии
Дмитрий Журавлев и Светлана Пермякова появятся во втором сезоне скетчкома «Галустян+» фотографии
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