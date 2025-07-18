Дмитрий Журавлев и Светлана Пермякова появятся во втором сезоне скетчкома «Галустян+»

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Спутник телезрителя «Прогулка среди могил»: Боевик со вкусом Лиама В ночь с 16 на 17 июля, 00:55, Кино ТВ