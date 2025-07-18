Дмитрий Журавлев и Светлана Пермякова появятся во втором сезоне скетчкома «Галустян+»

В каждом выпуске Михаил Галустян и приглашенные звезды играют самих себя и одновременно примеряют на себя десятки неожиданных образов — от дирижера с манией величия до американского генерала или неутомимого космонавта. В новом сезоне зрителей ждут свежие линии про жизнь в чате, абсурдные бытовые ситуации, международные миссии, нелепые приключения на борту самой дешевой авиакомпании и в космическом путешествии в международном составе.
«В этом шоу для меня кайф — не только перевоплощаться, но и работать с крутыми артистами, друзьями, звездами спорта и телевидения. Каждый выпуск — это приключение. Надеюсь, зрители получат такое же удовольствие, как и мы на съемках», — отмечает Михаил Галустян.
Режиссерами проекта выступают Евгений Абызов и Игорь Шайда, а за визуальную составляющую отвечает оператор-постановщик Сергей Дышук.
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