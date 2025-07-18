В России впервые пройдет питчинг научно-фантастических фильмов и сериалов

С 25 по 28 сентября 2025 года в Новосибирске состоится Первый питчинг научно-фантастических проектов, который пройдет в рамках обновленного кинофестиваля фильмов о науке «Кремний». Отборочную комиссию возглавляет куратор питчинга Алексей Камынин, сообщает пресс-служба смотра.
фото: пресс-служба смотра
Авторы, чьи проекты попадут в шорт-лист, проведут четыре дня под кураторством ведущих профессионалов индустрии, дорабатывая свои проекты в формате очных тренингов. Завершающим этапом станет публичная защита проектов перед членами жюри и гостями фестиваля. В жюри, состав которого объявят позднее, войдут представители крупнейших кинокомпаний и прокатчиков, работающих с жанром научной фантастики.
К участию принимаются полнометражные игровые фильмы и сериалы (от 4 серий, без ограничений по хронометражу), исключительно в жанре научной фантастики. Заявителями могут быть авторы сценария или режиссеры, если они также являются авторами сценария. Для подачи заявки достаточно презентации и расширенного синопсиса. Наличие полного сценария не обязательно, но приветствуется.
Заявки принимают до 20 августа 2025 года. Более полную информацию можно найти на официальном сайте фестиваля.
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