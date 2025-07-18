Мэделин Петш возвращается в жуткий дом в трейлере хоррора «Незнакомцы: Глава 2»

В сети появился постер и трейлер хоррор-слэшера «Незнакомцы: Глава 2», продолжения франшизы про убийц в кукольных масках от режиссера Ренни Харлина. Главную роль вновь исполнила Мэделин Петш. Фильм выпустит в прокат компания Global Film 25 сентября.
«Незнакомцы: Глава 2»
Первая часть франшизы вышла на экраны в 2024 году и собрала в мировом прокате более 48 миллионов долларов при бюджете фильма 8,5 миллионов. В настоящий момент уже отснята третья глава. Режиссером всей трилогии выступил Ренни Харлин.
По сюжету остановка в маленьком городке во время романтического путешествия была роковой ошибкой. Неизвестные убийцы в масках устроили настоящую резню, из которой Майе чудом удалось выбраться живой. Но Незнакомцы выбрали свою жертву, и не отступят, пока не закончат начатое.
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