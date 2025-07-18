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Мэделин Петш возвращается в жуткий дом в трейлере хоррора «Незнакомцы: Глава 2»

18 июля
2025 год

Новости кино >>
18 июля 2025
В сети появился постер и трейлер хоррор-слэшера «Незнакомцы: Глава 2», продолжения франшизы про убийц в кукольных масках от режиссера Ренни Харлина. Главную роль вновь исполнила Мэделин Петш. Фильм выпустит в прокат компания Global Film 25 сентября.

«Незнакомцы: Глава 2»


Первая часть франшизы вышла на экраны в 2024 году и собрала в мировом прокате более 48 миллионов долларов при бюджете фильма 8,5 миллионов. В настоящий момент уже отснята третья глава. Режиссером всей трилогии выступил Ренни Харлин.

По сюжету остановка в маленьком городке во время романтического путешествия была роковой ошибкой. Неизвестные убийцы в масках устроили настоящую резню, из которой Майе чудом удалось выбраться живой. Но Незнакомцы выбрали свою жертву, и не отступят, пока не закончат начатое.

Мэделин Петш возвращается в жуткий дом в трейлере хоррора «Незнакомцы: Глава 2»
фото: Global Film

Также в фильме сыграли Гэбриел Бассо, Ричард Брейк, обладательница премии «Оскар» Рэйчел Шентон, Эма Хорват и Фрой Гутьеррес. За сценарий франшизы отвечали Алан Коэн и Алан Фрилэнд, работавшие ранее над картиной «Впритык».
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обсуждение >>
№ 2
Yanina Sokolova   18.07.2025 - 20:47
... Мне тоже понравился, но хочется верить, что не будут растягивать как Крик или Пила. читать далее>>
№ 1
Киноман1985   18.07.2025 - 17:26
Классный фильм от именитого режиссера. Бонусом идет красавица Мэделин. Попкорн и смотрим. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Звезда «Ривердэйла» Мэделин Петш спасается от безумцев в кукольных масках в трейлере хоррора «Незнакомцы. Начало»
персоны
Гэбриел БассоРичард БрэйкФрой ГутьерресМэделин ПетшРенни ХарлинРэйчел Шентон
фильмы
ВпритыкНезнакомцы. Глава 2Незнакомцы. Начало

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Мэделин Петш возвращается в жуткий дом в трейлере хоррора «Незнакомцы: Глава 2» фотографии
Мэделин Петш возвращается в жуткий дом в трейлере хоррора «Незнакомцы: Глава 2» фотографии
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