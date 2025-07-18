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«СуперИвановы» с Михаилом Полицеймако и Екатериной Волковой вернутся 20 июля

18 июля
2025 год

Новости кино >>
18 июля 2025
Премьера новых серий второго сезона мистической комедии «СуперИвановы» состоится 20 июля в 19:00 на ТВ-3. Главные роли в проекте производства 1-2-3 Production исполняют Михаил Полицеймако, Екатерина Волкова, Ольга Науменко и Мария Абрамова. Также в сериале появятся новые персонажи, которых сыграют Андрей Ургант, Татьяна Орлова, Анастасия Макеева, Елена Симонова, Валерий Яременко, Антонина Паперная, Дмитрий Миллер, Никита Тарасов и Наталья Ноздрина, сообщает пресс-служба телеканала.

«СуперИвановы» с Михаилом Полицеймако и Екатериной Волковой вернутся 20 июля
фото: пресс-служба ТВ-3

По сюжету в одном из обычных подмосковных домов живет необычная семья Ивановых: три поколения женщин с уникальными дарами и единственный мужчина — учитель физики Валера, который твердо уверен, что в мире правит логика, а не магия. Его жена Дарина — ясновидящая, способная видеть прошлое и будущее; теща Тамара Петровна — мастер колдовских зелий и ритуалов; а их дочь-подросток Катя — общается с духами. К Ивановым постоянно обращаются за помощью обычные люди: через Дарину и Катю они ищут пропавших, раскрывают семейные тайны, общаются с умершими и разбираются в любовных интригах, а Тамара Петровна избавляет от сглаза, порчи и приворотов.

«В новом сезоне наша семья Ивановых станет еще дружнее. Ведь несмотря на всю магию, главное волшебство у этой семьи всегда было в любви и поддержке друг друга. Наш сериал — отличный способ отвлечься от будней и посмеяться над странностями Ивановых. У нас получилось соединить юмор, мистику и семейные истории так, что каждому зрителю найдется за что зацепиться. Будет весело и местами даже очень неожиданно!», — отмечает Екатерина Волкова.

Во втором сезоне каждая серия — самостоятельная мини-новелла. Главные героини всегда действуют во благо — помогают разобраться в проблемах, найти истину и восстановить справедливость. Они словно современные психологи и советчики: поддерживают, помогают советом и своим уникальным взглядом на мир.

«СуперИвановы» с Михаилом Полицеймако и Екатериной Волковой вернутся 20 июля
фото: пресс-служба ТВ-3

«Валера — человек науки, но живет но живет в семье, где каждая обладает особым даром, и этим он мне невероятно симпатичен. Мне нравится, что в любых странных ситуациях он остается собой — с юмором, логикой и верой в здравый смысл. Думаю, зрителям будет интересно наблюдать, как он снова пытается все объяснить без магии — хотя вокруг ее хоть отбавляй!», — рассказывает Михаил Полицеймако.

Режиссерами проекта выступили Станислав Назиров, Вячеслав Кириллов и Филипп Коршунов.
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обсуждение >>
№ 4
Тульский парень   20.07.2025 - 19:53
Вездесущий Тарасов, куда без его пяти копеек. читать далее>>
№ 3
Анастасия Ал. Благинина   19.07.2025 - 20:15
Мне нравился первый сезон сериала, особенно благодаря известным актёру и актрисам в гл. ролях, но потом сериал надоел. Мария Абрамова неплохая актриса, но проигрывала своим маститым партнёрам и партнёршам.... читать далее>>
№ 2
Antea13 (Оренбург)   19.07.2025 - 16:33
По идее хороший сериал, но актеры раздражают все кроме девочки. Мистическая линия притянута, хронометраж длинный, а слушать постоянные перепалки между тёщей и зятем надоело. Протянет ли долго второй запуск... читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   18.07.2025 - 20:46
Не взлюбила сериал с первой же серии, уж как-то очень наигранная показалась обстановка в семье Ивановых. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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«СуперИвановы» с Михаилом Полицеймако и Екатериной Волковой вернутся 20 июля фотографии
«СуперИвановы» с Михаилом Полицеймако и Екатериной Волковой вернутся 20 июля фотографии
«СуперИвановы» с Михаилом Полицеймако и Екатериной Волковой вернутся 20 июля фотографии
«СуперИвановы» с Михаилом Полицеймако и Екатериной Волковой вернутся 20 июля фотографии
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