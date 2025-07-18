«СуперИвановы» с Михаилом Полицеймако и Екатериной Волковой вернутся 20 июля

По сюжету в одном из обычных подмосковных домов живет необычная семья Ивановых: три поколения женщин с уникальными дарами и единственный мужчина — учитель физики Валера, который твердо уверен, что в мире правит логика, а не магия. Его жена Дарина — ясновидящая, способная видеть прошлое и будущее; теща Тамара Петровна — мастер колдовских зелий и ритуалов; а их дочь-подросток Катя — общается с духами. К Ивановым постоянно обращаются за помощью обычные люди: через Дарину и Катю они ищут пропавших, раскрывают семейные тайны, общаются с умершими и разбираются в любовных интригах, а Тамара Петровна избавляет от сглаза, порчи и приворотов.
«В новом сезоне наша семья Ивановых станет еще дружнее. Ведь несмотря на всю магию, главное волшебство у этой семьи всегда было в любви и поддержке друг друга. Наш сериал — отличный способ отвлечься от будней и посмеяться над странностями Ивановых. У нас получилось соединить юмор, мистику и семейные истории так, что каждому зрителю найдется за что зацепиться. Будет весело и местами даже очень неожиданно!», — отмечает Екатерина Волкова.
Во втором сезоне каждая серия — самостоятельная мини-новелла. Главные героини всегда действуют во благо — помогают разобраться в проблемах, найти истину и восстановить справедливость. Они словно современные психологи и советчики: поддерживают, помогают советом и своим уникальным взглядом на мир.
фото: пресс-служба ТВ-3
«Валера — человек науки, но живет но живет в семье, где каждая обладает особым даром, и этим он мне невероятно симпатичен. Мне нравится, что в любых странных ситуациях он остается собой — с юмором, логикой и верой в здравый смысл. Думаю, зрителям будет интересно наблюдать, как он снова пытается все объяснить без магии — хотя вокруг ее хоть отбавляй!», — рассказывает Михаил Полицеймако.
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