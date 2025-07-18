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Татьяна Ратникова и Кирилл Запорожский ощутят «Теплый ветер с севера»

18 июля
2025 год

Новости кино >>
18 июля 2025
В Мурманской области начались съемки многосерийной мелодрамы «Теплый ветер с севера» режиссера Феликса Герчикова. Главные роли исполняют Татьяна Ратникова, Кирилл Запорожский, Алексей Коряков, Татьяна Абрамова, Екатерина Стриженова, Владимир Стержаков, Юрий Батурин, Петр Баранчеев и другие. Онлайн-премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим», а телевизионная запланирована в эфире «России», уточняет пресс-служба телеканала.

Татьяна Ратникова и Кирилл Запорожский ощутят «Теплый ветер с севера»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По сюжету Марта Васильева (Татьяна Ратникова) – талантливый врач, работает в столичной клинике вместе с мужем Игорем (Кирилл Запорожский). Но однажды ее жизнь рушится: у Марты умирает мать, она застает мужа со своей лучшей подругой, к тому же ей приходится уйти с любимой работы. Раздавленная горем и предательством Марта переводится из столицы на север в небольшой городок Новые ветры, где становится главврачом. С этого момента начинается ее новая жизнь.

Увидев, что больница в плачевном состоянии, врачей нет, а жители поселка занимаются самолечением, Марта решительно берется за дело. Но оказывается, ее старания напрасны, ведь больницу планируют закрывать. Бизнесмен Григорий Давыдов (Петр Баранчеев), заручившись поддержкой чиновников, хочет построить на ее месте престижный санаторий. Марта против – людей нельзя оставлять без медицинской помощи. Ее поддерживает Василий (Алексей Коряков), работник местного МЧС, с которым у нее завязываются романтические отношения. Однако вскоре выясняется, что семьи Марты и Василия связаны старой трагедией, которая не позволяет влюбленным быть вместе.

По словам режиссера Феликса Герчикова, для съемок отобрали максимально большое количество живописных локаций в Мурманской области, чтобы картина была как можно больше насыщена атмосферой региона и наполнена невероятной природной красотой. «Отдельно отмечу радушие местных жителей, их вовлеченность в съемочный процесс. Люди с радостью идут на контакт, помогают и быстро включаются в процесс. Это касается транспорта, локаций, габаритного реквизита и участия в массовых сценах. Если говорить об актерском ансамбле, я всегда за "свежие лица", за открытие новых талантов. Ведь хороший кастинг – не просто найти талантливого артиста, это еще и подобрать максимально подходящий типаж по внешности и темпо-ритму самого актера, который сможет воплотить и передать задумку автора и режиссера, максимально точно отобразит придуманный мир. Надеюсь совместно с нашей командой создать для зрителя захватывающую картину, наполненную живописными красками», — добавляет постановщик.

Съемки сериала также пройдут Москве и Московской области.
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обсуждение >>
№ 6
Анастасия Ал. Благинина   20.07.2025 - 18:20
Не знаю, какую банальщину введут сц., но мне на ум пришла версия, что Пётр Баранчеев, точнее, его герой, по-сюжету вполне может оказаться отцом кого-то из гл. героев, визуально к нему Татьяна ближе, чем... читать далее>>
№ 5
colybri   20.07.2025 - 17:51
... Наверное герои окажутся братом и сестрой,но в финале выяснится,что это ошибка и они будут вместе. Или,как вариант,пристроят ее к персонажу Баранчеева,который часто играет спасителей брошенных женщин. читать далее>>
№ 4
Анастасия Ал. Благинина   20.07.2025 - 11:08
Я как раз люблю сюжеты, когда герой или героиня уезжают из сити в деревню / село, провинциалов в Москов как-то уже "накушалась" в нулевые и 2010-е. Тема наоборот ещё не до такой степени имхо,... читать далее>>
№ 3
Sveta_21Ermolova   19.07.2025 - 20:48
... Не один раз уже здесь писала, что сюжеты наших мелодрамных сериалов очень однотипны - когда жизнь рушится надо обязательно уехать куда-то далеко в глубинку. читать далее>>
№ 2
Анастасия Ал. Благинина   19.07.2025 - 10:38
Сюжет мелодрамы не самый плохой, актёрский состав отличный, даже закрою глаза на то, что Татьяна Ратникова играла уже роль Марты /лже-Марины в сериале "Место под солнцем", но зачем опять эту... читать далее>>
Всего сообщений: 6
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фильмы
Тёплый ветер с севера

фотографии >>
Татьяна Ратникова и Кирилл Запорожский ощутят «Теплый ветер с севера» фотографии
Татьяна Ратникова и Кирилл Запорожский ощутят «Теплый ветер с севера» фотографии
Татьяна Ратникова и Кирилл Запорожский ощутят «Теплый ветер с севера» фотографии
Татьяна Ратникова и Кирилл Запорожский ощутят «Теплый ветер с севера» фотографии
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