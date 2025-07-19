Главные новости аниме за неделю: книга Хосоды, новый пост Анно и магазин «Драконьего жемчуга»

Первый магазин «Драконьего жемчуга
», очередная задержка Мадоки
и новый пост Хидэаки Анно
: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о новом полнометражном
«Перерождении в слизь
» или первом трейлере
«Мао
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 Больше никаких причуд: заключительный восьмой сезон «Моей геройской академии
» стартует 4 октября.
🔘 Bandai Namco
показали тизер
«Аквы Саши
» — заключительного фильма в тетралогии «Ямато навсегда: Мятежник 3199
». В Японии фильм прокат начнется 10 октября.
🔘 Автор «Ганбастера
» и «Евангелиона
» Хидэаки Анно
вошел в совет директоров Production I.G
(«Иллюзия рая
», «Кайдзю №8
»). Кто будет управлять его студией Khara
(«Отиби
»), неизвестно.
🔘 В видеоигре Ghost of Yotei
к черно-белому режиму имени Акиры Куросавы
(«Семь самураев
»), который уже был в Ghost of Tsushima
, добавятся моды в честь Такаси Миикэ
(«Кинопроба
») и Синъитиро Ватанабэ
(«Ковбой Бибоп
»). В первом обещают приближение камеры и больше крови, во втором — лоу-фай-саундтрек.
🔘 В честь 40-летнего юбилея «Драконьего жемчуга
» в Токио откроют первый официальный магазин, посвященной легендарной манге Акиры Ториямы
.
🔘 Мамору Хосода
еще в 2006-м написал «Девочку, покорившую время: роман, основанный на аниме
». В этом году Kadokawa
наконец выпустит книгу: произведение именитого режиссера выйдет 29 августа.
🔘 Корпорация Shogakukan
объявила, что суммарный тираж манги Канэхито Ямады
и Цукасы Абэ «Провожающая в последний путь Фрирен»
достиг 30 миллионов копий, а новый выпуск появится в номере Weekly Shonen Sunday от 23 июля (у авторов была пауза с января 2025-го).
🔘 Официальный аккаунт «Истребителя демонов
» в X не без гордости сообщил, что манга про Тандзиро Комаду
разошлась тиражом более 200 миллионов экземпляров.
🔘 Тем временем главные треки первого «Бесконечного замка
» прибыли на музыкальные стриминги: A World Where the Sun Never Rises
от поп-певицы Aimer
и Shine in the Cruel Night
от королевы опенингов LiSa
.
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Самые интригующие аниме-премьеры лета
«Девочка-волшебница Мадока» снова задерживается
Премьеру четвертого фильма во вселенной «Девочки-волшебницы Мадоки
» снова перенесли, зато показали новый трейлер. Теперь «Переворот Вальпургиевой ночи
» обещают выпустить в феврале 2026 года, спустя более 12 лет после «Истории восстания
» — приквела оригинального сериала и третьей полнометражной части франшизы. Первоначально релиз планировался на зиму 2024 года, но был отложен
из-за производственных причин.
Обычная школьница Мадока однажды встречает загадочное котообразное существо по имени Кюбэй, которое предлагает ей жизнь волшебницы
в обмен на исполнение любого желания. Однако за сияющим фасадом магии скрывается мрачная истина: контракт с незнакомцем — не дар, а приговор. Вместо сказки начинается трагедия: героиня и её подруги сталкиваются с болью, отчаянием и неотвратимыми последствиями. Над проектом вновь работает креативное объединение Magica Quartet
: режиссер Акиюки Симбо
(«Прощай, унылый учитель
»), сценарист Гэн Уробути
(«Психопаспорт
»), дизайнерка персонажей Умэ Аокэ
(«Наброски Хидамари
») и студия Shaft
(«Цикл историй: Межсезонье и сезон монстров
», «Мартовский лев
»).
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Мрачное махо-сёдзё «Сайт волшебниц»
«Золотой Камуй» вернется в январе 2026, но разогрев начнется уже осенью
Пятый и заключительный сезон «Золотого Камуя
» покажут в январе 2026 года, завершив почти десятилетнюю сагу. Однако прежде зрителей ждет кинематографический пролог: двухсерийный фильм с подзаголовком «Арка пивоварни Саппоро
» (Sapporo Beer Koujou-hen), который продолжит события четвертого сезона и станет мостиком к финалу. Первая часть стартует в японских кинотеатрах 10 октября, вторая — 31 октября. В трейлере дилогии звучит трек «За пределами золота
» (Ougon no Kanata) в исполнении рэперши Awich
и группы ALI
.
Ветеран Сугимото, айна Асирпа и обаятельный беглец Сираиси возвращаются с Сахалина и продолжают гонку за золотом. Новый след ведет к заключенному Кэйдзи Увэдзи — и далее в Саппоро. Тем временем в городе кипит расследование: разведчики Седьмого дивизиона во главе с Усами и Кикутой, а также группа Тосидзо Хидзикаты ищут маньяка, причастного к серии жестоких убийств секс-работниц. Чтобы сокровище не досталось военным, Сугимото и Хидзиката заключают вынужденный союз, но вскоре ситуация выходит из-под контроля. Анимацией вновь занимается студия Brain’s Base
(«Тетрадь дружбы Нацумэ
», «Дайго из пожарной команды
»), а за постановку отвечает главный режиссер четвертого сезона Сэйки Сугавара
(«Сыграйте круто, ребята
», «Пластиковые воспоминания
»).
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«Тетрадь дружбы Нацумэ» — душевное аниме от той же студии
Первый тизер аниме «Земля-снежок»
Лед тронулся: популярная научно-фантастическая манга Юхиро Цудзицугу
«Земля-снежок
» в следующем году получит аниме-адаптацию. Производством занимается студия Kai
(«Детективы Футо
», «Адский учитель Нубэ
»), а ключевые посты заняли режиссер Мунэхиса Сакай
(«Ван-Пис
», «Зомбилэнд-Сага
»), сценарист Сигэру Муракоси
(«Поднятие уровня в одиночку
», «Апокалипсис: Отель
») и дизайнер персонажей Тосия Коно
(«Мастера Меча Онлайн: Алисизация — Война в Подмирье
»). Любуемся праздничным артом
и смотрим тизер.
В 2025 году Землю атакуют монстры из глубин космоса. Среди защитников планеты оказывается школьник Тэцуо Ябусамэ, ставший пилотом гигантского робота по имени Юкио. Однако в решающем сражении люди терпят поражение, а меха жертвует собой, чтобы спасти напарника. Погруженный в криосон, Тэцуо восемь лет дрейфует в спасательной капсуле, чтобы, вернувшись домой, застать ледяной постапокалипсис
. Юноше предстоит выяснить, что произошло в его отсутствие, почему исчезло человечество и как мир превратился в замерзшую пустошь.
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«Супер Каб» — успокоительная повседневность той же студии
Забег на «Стометровку» в новом трейлере
Кэндзи Иваидзава
, автор нестандартного «Oнгаку
», напоминает свежим трейлером о премьере нового фильма «Стометровка
». В видео звучит заглавная тема «Уникальность
» (Rashisa) от звезд японской поп-сцены Official Hige Dandism
(первый опенинг «Семьи шпиона
»). По словам музыкантов, композиция посвящена всем, кто сражается с сильнейшими соперниками — будь то внешний мир или собственные установки. Мировая премьера уже состоялась 12 июня на фестивале в Анси
, а японский прокат стартует 19 сентября. Здесь
можно почитать интервью с режиссером, а тут
— посмотреть предыдущий ролик с русскими субтитрами.
Тогаси
с детства уверенно лидирует на стометровке — будто родился с ветром под ногами. Комия
— одержимый скоростью новичок, который бежит не за наградами, а от собственных страхов. Чемпион замечает его и берет под крыло, тренируя после уроков. Время идет, и оба взрослеют. Один всё чаще оглядывается назад, боясь упасть с пьедестала. Другой — впервые готов бороться за победу. Спустя годы бывшие друзья снова встречаются на линии старта — уже равные соперники, для которых дистанция превращается в личное поле битвы.
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«Онгаку: Наш звук» — терапевтическое аниме о молодости и музыке
Аниме по манге «История о перекуре за супермаркетом» выйдет в 2026 году
«История о перекуре за супермаркетом
» авторства Дзинуси
(Jinushi) обретет анимационную жизнь в следующем году. Манга стартовал в 2022–м на платформе X (ранее Twitter) и сразу же привлекла внимание: первая глава собрала более 280 тысяч лайков. Позже серия переехала в Monthly Big Gangan
и разошлась тиражом свыше 2,5 миллионов экземпляров. В честь анонса – иллюстрация
от мангаки.
Офисный служащий Сасаки не может похвастаться ни карьерными успехами, ни яркой личной жизнью. Его утешение — сигареты и вторая касса супермаркета, где работает вежливая и улыбчивая Ямада. Её доброжелательность — глоток свежего воздуха после тяжелого рабочего дня. Опоздав однажды после долгого совещания, он не находит любимицу на привычном месте. Зато знакомится с эксцентричной Таямой, которая предлагает ему укромный уголок за магазином, где всё еще можно перевести дух и затянуться дымом. Со временем курилка становится их негласным убежищем. Однако Сасаки даже не догадывается: Таяма — это и есть Ямада.
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Рецепт дружного коллектива от аниме «Работа!!»
Бонус:
Студия Madhouse
(«Фрирен
», «Ванпанчмен
») опубликовала редкий ключевой арт к «Кайбе
» Масааки Юасы
в высоком разрешении. Иллюстрация сопровождает анонс цифрового переиздания оригинального саундтрека. Постер впервые доступен в столь высоком качестве.
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