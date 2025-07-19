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Главные новости аниме за неделю: книга Хосоды, новый пост Анно и магазин «Драконьего жемчуга»

19 июля
2025 год

Новости кино >>
19 июля 2025
Первый магазин «Драконьего жемчуга», очередная задержка Мадоки и новый пост Хидэаки Анно: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о новом полнометражном «Перерождении в слизь» или первом трейлере «Мао»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Главные новости аниме за неделю: книга Хосоды, новый пост Анно и магазин «Драконьего жемчуга»

Одной строкой


🔘 Больше никаких причуд: заключительный восьмой сезон «Моей геройской академии» стартует 4 октября.

🔘 Bandai Namco показали тизер «Аквы Саши» — заключительного фильма в тетралогии «Ямато навсегда: Мятежник 3199». В Японии фильм прокат начнется 10 октября.

🔘 Автор «Ганбастера» и «Евангелиона» Хидэаки Анно вошел в совет директоров Production I.GИллюзия рая», «Кайдзю №8»). Кто будет управлять его студией KharaОтиби»), неизвестно.

🔘 В видеоигре Ghost of Yotei к черно-белому режиму имени Акиры КуросавыСемь самураев»), который уже был в Ghost of Tsushima, добавятся моды в честь Такаси МиикэКинопроба») и Синъитиро ВатанабэКовбой Бибоп»). В первом обещают приближение камеры и больше крови, во втором — лоу-фай-саундтрек.

🔘 В честь 40-летнего юбилея «Драконьего жемчуга» в Токио откроют первый официальный магазин, посвященной легендарной манге Акиры Ториямы.

Главные новости аниме за неделю: книга Хосоды, новый пост Анно и магазин «Драконьего жемчуга»

🔘 Мамору Хосода еще в 2006-м написал «Девочку, покорившую время: роман, основанный на аниме». В этом году Kadokawa наконец выпустит книгу: произведение именитого режиссера выйдет 29 августа.

🔘 Корпорация Shogakukan объявила, что суммарный тираж манги Канэхито Ямады и Цукасы Абэ «Провожающая в последний путь Фрирен» достиг 30 миллионов копий, а новый выпуск появится в номере Weekly Shonen Sunday от 23 июля (у авторов была пауза с января 2025-го).

🔘 Официальный аккаунт «Истребителя демонов» в X не без гордости сообщил, что манга про Тандзиро Комаду разошлась тиражом более 200 миллионов экземпляров.

🔘 Тем временем главные треки первого «Бесконечного замка» прибыли на музыкальные стриминги: A World Where the Sun Never Rises от поп-певицы Aimer и Shine in the Cruel Night от королевы опенингов LiSa.

Читать Самые интригующие аниме-премьеры лета

«Девочка-волшебница Мадока» снова задерживается


Премьеру четвертого фильма во вселенной «Девочки-волшебницы Мадоки» снова перенесли, зато показали новый трейлер. Теперь «Переворот Вальпургиевой ночи» обещают выпустить в феврале 2026 года, спустя более 12 лет после «Истории восстания» — приквела оригинального сериала и третьей полнометражной части франшизы. Первоначально релиз планировался на зиму 2024 года, но был отложен из-за производственных причин.


Обычная школьница Мадока однажды встречает загадочное котообразное существо по имени Кюбэй, которое предлагает ей жизнь волшебницы в обмен на исполнение любого желания. Однако за сияющим фасадом магии скрывается мрачная истина: контракт с незнакомцем — не дар, а приговор. Вместо сказки начинается трагедия: героиня и её подруги сталкиваются с болью, отчаянием и неотвратимыми последствиями. Над проектом вновь работает креативное объединение Magica Quartet: режиссер Акиюки СимбоПрощай, унылый учитель»), сценарист Гэн УробутиПсихопаспорт»), дизайнерка персонажей Умэ АокэНаброски Хидамари») и студия ShaftЦикл историй: Межсезонье и сезон монстров», «Мартовский лев»).

Читать Мрачное махо-сёдзё «Сайт волшебниц»

«Золотой Камуй» вернется в январе 2026, но разогрев начнется уже осенью


Пятый и заключительный сезон «Золотого Камуя» покажут в январе 2026 года, завершив почти десятилетнюю сагу. Однако прежде зрителей ждет кинематографический пролог: двухсерийный фильм с подзаголовком «Арка пивоварни Саппоро» (Sapporo Beer Koujou-hen), который продолжит события четвертого сезона и станет мостиком к финалу. Первая часть стартует в японских кинотеатрах 10 октября, вторая — 31 октября. В трейлере дилогии звучит трек «За пределами золота» (Ougon no Kanata) в исполнении рэперши Awich и группы ALI.


Ветеран Сугимото, айна Асирпа и обаятельный беглец Сираиси возвращаются с Сахалина и продолжают гонку за золотом. Новый след ведет к заключенному Кэйдзи Увэдзи — и далее в Саппоро. Тем временем в городе кипит расследование: разведчики Седьмого дивизиона во главе с Усами и Кикутой, а также группа Тосидзо Хидзикаты ищут маньяка, причастного к серии жестоких убийств секс-работниц. Чтобы сокровище не досталось военным, Сугимото и Хидзиката заключают вынужденный союз, но вскоре ситуация выходит из-под контроля. Анимацией вновь занимается студия Brain’s BaseТетрадь дружбы Нацумэ», «Дайго из пожарной команды»), а за постановку отвечает главный режиссер четвертого сезона Сэйки СугавараСыграйте круто, ребята», «Пластиковые воспоминания»).

Читать «Тетрадь дружбы Нацумэ» — душевное аниме от той же студии

Первый тизер аниме «Земля-снежок»


Лед тронулся: популярная научно-фантастическая манга Юхиро Цудзицугу «Земля-снежок» в следующем году получит аниме-адаптацию. Производством занимается студия KaiДетективы Футо», «Адский учитель Нубэ»), а ключевые посты заняли режиссер Мунэхиса СакайВан-Пис», «Зомбилэнд-Сага»), сценарист Сигэру МуракосиПоднятие уровня в одиночку», «Апокалипсис: Отель») и дизайнер персонажей Тосия КоноМастера Меча Онлайн: Алисизация — Война в Подмирье»). Любуемся праздничным артом и смотрим тизер.


В 2025 году Землю атакуют монстры из глубин космоса. Среди защитников планеты оказывается школьник Тэцуо Ябусамэ, ставший пилотом гигантского робота по имени Юкио. Однако в решающем сражении люди терпят поражение, а меха жертвует собой, чтобы спасти напарника. Погруженный в криосон, Тэцуо восемь лет дрейфует в спасательной капсуле, чтобы, вернувшись домой, застать ледяной постапокалипсис. Юноше предстоит выяснить, что произошло в его отсутствие, почему исчезло человечество и как мир превратился в замерзшую пустошь.

Читать «Супер Каб» — успокоительная повседневность той же студии

Забег на «Стометровку» в новом трейлере


Кэндзи Иваидзава, автор нестандартного «Oнгаку», напоминает свежим трейлером о премьере нового фильма «Стометровка». В видео звучит заглавная тема «Уникальность» (Rashisa) от звезд японской поп-сцены Official Hige Dandism (первый опенинг «Семьи шпиона»). По словам музыкантов, композиция посвящена всем, кто сражается с сильнейшими соперниками — будь то внешний мир или собственные установки. Мировая премьера уже состоялась 12 июня на фестивале в Анси, а японский прокат стартует 19 сентября. Здесь можно почитать интервью с режиссером, а тут — посмотреть предыдущий ролик с русскими субтитрами.


Тогаси с детства уверенно лидирует на стометровке — будто родился с ветром под ногами. Комия — одержимый скоростью новичок, который бежит не за наградами, а от собственных страхов. Чемпион замечает его и берет под крыло, тренируя после уроков. Время идет, и оба взрослеют. Один всё чаще оглядывается назад, боясь упасть с пьедестала. Другой — впервые готов бороться за победу. Спустя годы бывшие друзья снова встречаются на линии старта — уже равные соперники, для которых дистанция превращается в личное поле битвы.

Читать «Онгаку: Наш звук» — терапевтическое аниме о молодости и музыке

Аниме по манге «История о перекуре за супермаркетом» выйдет в 2026 году


«История о перекуре за супермаркетом» авторства Дзинуси (Jinushi) обретет анимационную жизнь в следующем году. Манга стартовал в 2022–м на платформе X (ранее Twitter) и сразу же привлекла внимание: первая глава собрала более 280 тысяч лайков. Позже серия переехала в Monthly Big Gangan и разошлась тиражом свыше 2,5 миллионов экземпляров. В честь анонса – иллюстрация от мангаки.

Главные новости аниме за неделю: книга Хосоды, новый пост Анно и магазин «Драконьего жемчуга»

Офисный служащий Сасаки не может похвастаться ни карьерными успехами, ни яркой личной жизнью. Его утешение — сигареты и вторая касса супермаркета, где работает вежливая и улыбчивая Ямада. Её доброжелательность — глоток свежего воздуха после тяжелого рабочего дня. Опоздав однажды после долгого совещания, он не находит любимицу на привычном месте. Зато знакомится с эксцентричной Таямой, которая предлагает ему укромный уголок за магазином, где всё еще можно перевести дух и затянуться дымом. Со временем курилка становится их негласным убежищем. Однако Сасаки даже не догадывается: Таяма — это и есть Ямада.

Читать Рецепт дружного коллектива от аниме «Работа!!»
Бонус: Студия MadhouseФрирен», «Ванпанчмен») опубликовала редкий ключевой арт к «Кайбе» Масааки Юасы в высоком разрешении. Иллюстрация сопровождает анонс цифрового переиздания оригинального саундтрека. Постер впервые доступен в столь высоком качестве.

Главные новости аниме за неделю: книга Хосоды, новый пост Анно и магазин «Драконьего жемчуга»
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Главные новости аниме за неделю: книга Хосоды, новый пост Анно и магазин «Драконьего жемчуга» фотографии
Главные новости аниме за неделю: книга Хосоды, новый пост Анно и магазин «Драконьего жемчуга» фотографии
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