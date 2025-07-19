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Исполнилось 90 лет Василию Ливанову

19 июля
2025 год

Новости кино >>
19 июля 2025
Сегодня, 19 июля, исполнилось 90 лет заслуженному и народному артисту РСФСР, члену Союза писателей, академику и члену президиума Национальной академии кинематографических искусств и наук России, знаменитому советскому и российскому актеру, сценаристу, писателю, драматургу, режиссеру, театральному деятелю и художнику-мультипликатору Василию Ливанову, которого многие зрители помнят и любят как Шерлока Холмса из цикла телефильмов Игоря Масленникова по произведениям Артура Конан Дойля и из мультфильма «Мы с Шерлоком Холмсом».

Исполнилось 90 лет Василию Ливанову
фото: кадр из сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

Василий Борисович родился 19 июля 1935 года в Москве, в семье народного артиста СССР Бориса Николаевича Ливанова и Евгении Казимировны Ливановой. Его дед Николай Ливанов был актером сначала провинциальных, потом столичных театров. В 1954-м Василий окончил Московскую среднюю художественную школу при Академии художеств СССР, а позднее — Театральное училище имени Щукина и Высшие режиссерские курсы при Госкино СССР. По окончании «Щуки» в 1958-м его приняли в труппу Театра имени Вахтангова. Не сыграв ни одной роли на сцене, через год распрощался с театром. В 1988-м создал и на протяжении пяти лет выступал в качестве художественного руководителя первого российского антрепризного театра «Детектив».

В 1959-м дебютировал в кино, сыграв главную роль геолога Андрея в драме Михаила Калатозова «Неотправленное письмо». Для достоверности режиссер предложил озвучить зимние сцены фильма прямо на улице в 40-градусный мороз. Но сильные порывы ветра производили ужасный шум, актеры пытались его перекричать, и в итоге на пленке получился брак. А Ливанов сорвал голос, который спустя несколько дней восстановился. Так появился уникальный тембр голоса Василия Борисовича. Затем последовал ряд ярких ролей — Петр в «Слепом музыканте» Татьяны Лукашевич, народоволец Крыльцов в «Воскресении» Михаила Швейцера и врач Саша Зеленин в «Коллегах» Алексея Сахарова. На счету мастера более 35 ролей в кино и на телевидении. Он создал также запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Зеленый огонек», «Звезда пленительного счастья», «Ярославна, королева Франции», «Необыкновенные приключения Карика и Вали» и «Мастер и Маргарита». На кинофестивале в Мар-дель-Плате его назвали «самым популярным актером года».

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С 1966-го по 1973-й работал на киностудии «Союзмультфильм» режиссером-постановщиком. Все началось с защиты диплома на Высших курсах кинорежиссуры мультфильмом по собственному сценарию «Самый, самый, самый, самый». Озвучил около 300 мультипликационных персонажей, в том числе Карлсона в «Малыше и Карлсоне», крокодила Гену в «Чебурашке и крокодиле Гене», Удава в мультфильме «38 попугаев», Бармалея в «Айболите и Бармалее», Кота в «Котенке по имени Гав», Дядюшку Ау, Громозеку в «Тайне третьей планеты» и Друга. Вместе с Юрием Энтиным и Геннадием Гладковым создал анимационную серию про бременских музыкантов. Среди других режиссерских работ — «Синяя птица», «Фаэтон — сын Солнца», «Дон Кихот возвращается» и «Медный всадник России». Написал сценарии к мультфильмам «Жу-жу-жу», «Дед Мороз и лето», «Старая игрушка», «Паучок Ананси и волшебная палочка», «Зеркало времени», «Бравый инспектор Мамочкин», «Талант и поклонники», «Маша и волшебное варенье», «Новые Бременские» и «Кролик с капустного огорода». В 1984-м снял по своему сценарию на ЦТ документально-художественный фильм о своем отце «Борис Ливанов», а в 2001-м на канале ТВЦ создал цикл передач «Московские истории Василия Ливанова».

Награжден почетной медалью «За актерскую доблесть», орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Орденом Почета, лауреат Государственной премии ГДР и почетной премии «Золотой орел». 15 июня 2006-го в Москве актеру вручили орден Британской империи с формулировкой «за службу театру и изобразительному искусству», а через год, 27 апреля, в Москве на Смоленской набережной у стен посольства Великобритании открыли скульптурную композицию «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», чьими прототипами послужили Василий Ливанов и Виталий Соломин. Сын Борис Ливанов тоже снимается в кино.
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