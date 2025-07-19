Исполнилось 90 лет Василию Ливанову

Сегодня, 19 июля, исполнилось 90 лет заслуженному и народному артисту РСФСР, члену Союза писателей, академику и члену президиума Национальной академии кинематографических искусств и наук России, знаменитому советскому и российскому актеру, сценаристу, писателю, драматургу, режиссеру, театральному деятелю и художнику-мультипликатору Василию Ливанову, которого многие зрители помнят и любят как Шерлока Холмса из цикла телефильмовИгоря Масленникова по произведениям Артура Конан Дойля и из мультфильма «Мы с Шерлоком Холмсом».
фото: кадр из сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Василий Борисович родился 19 июля 1935 года в Москве, в семье народного артиста СССР Бориса Николаевича Ливанова и Евгении Казимировны Ливановой. Его дед Николай Ливанов был актером сначала провинциальных, потом столичных театров. В 1954-м Василий окончил Московскую среднюю художественную школу при Академии художеств СССР, а позднее — Театральное училище имени Щукина и Высшие режиссерские курсы при Госкино СССР. По окончании «Щуки» в 1958-м его приняли в труппу Театра имени Вахтангова. Не сыграв ни одной роли на сцене, через год распрощался с театром. В 1988-м создал и на протяжении пяти лет выступал в качестве художественного руководителя первого российского антрепризного театра «Детектив».
Награжден почетной медалью «За актерскую доблесть», орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Орденом Почета, лауреат Государственной премии ГДР и почетной премии «Золотой орел». 15 июня 2006-го в Москве актеру вручили орден Британской империи с формулировкой «за службу театру и изобразительному искусству», а через год, 27 апреля, в Москве на Смоленской набережной у стен посольства Великобритании открыли скульптурную композицию «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», чьими прототипами послужили Василий Ливанов и Виталий Соломин. Сын Борис Ливанов тоже снимается в кино.
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