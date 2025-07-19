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Евгений Миллер воспитает «Солдата по кличке Рекс»

19 июля
2025 год

Новости кино >>
19 июля 2025
Стартовали съемки четырехсерийной военной драмы Вадима Саетгалиева «Солдат по кличке Рекс». Главные роли исполнят Евгений Миллер и Любовь Константинова, уточняет пресс-служба телеканала НТВ.

События разворачиваются осенью 1943 года. На разведгруппу Громова (Миллер) во время вылазки нападает вражеская овчарка. Защищаясь, солдаты открывают огонь для защиты, но этим действием выдают своё местоположение и попадают под минометный обстрел. После Громов забирает собаку с собой и просит хирурга Васильева (Дмитрий Пустильник) сделать ей операцию и спасти животное. Когда пес поправляется, Громов пытается установить с ним контакт, но у него ничего не получается. Евгений Миллер играет «очень замкнутого и серьезного командира Виктора Громова, сосредоточенного только на определенных боевых задачах. При всей своей внешней закрытости в глубине души он очень ранимый и мучительно желает нормальной жизни и семьи. На площадке я взаимодействую с двумя овчарками, которые сменяют друг дружку. Они абсолютно разные, у каждой свои характер и повадки, из-за чего бывает непросто, ведь у собак может быть абсолютно непредсказуемая реакция. Им нужно давать четкие команды, чтобы добиться нужных постановочных действий. Хорошо, что рядом всегда есть кинолог, который объясняет и контролирует процесс».

Евгений Миллер воспитает «Солдата по кличке Рекс»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Найти общий язык с собакой помогает герою лишь ефрейтор Мирошников (Иван Золотухин), даже девушка Громова – медсестра Мария (Константинова) – неодобрительно относится к затее Виктора. Но Громов твердо решил перевоспитать пса и сделать из него настоящего советского солдата. Он дает овчарке кличку Рекс. Вскоре, благодаря доброте и смекалке, ему удается сделать из собаки помощника, готового отправиться с ним в разведку и выполнять сложные задания. Но однажды Громов встречает бывшего хозяина Рекса, который пытается заставить пса вспомнить старые привычки и команды. «Каждый знает, как тяжело было на войне, сколько людей погибло и какой ужас они пережили. Но главным было то, что человек оставался человеком, доброта и любовь помогали находить силы жить. Казалось бы, в таких условиях все должны ожесточиться, но именно человечность всегда отличала русских людей и солдат. Поэтому в сериале "Солдат по кличке Рекс" немецкого пса не убивают, а сохраняют ему жизнь, и как окажется в будущем, не зря. Самыми трудные сцены – с Рексом. Пес – не артист и не понимает, что снимается в кино. Иногда Рекс устает, перестает слушаться, но такое поведение вызывает у нас только улыбку. Мы не злимся на него, поскольку очень его любим», — рассказал Иван Золотухин.

«По сюжету общение с Рексом помогает Громову понять самого себя, открыть простую истину: какой бы жестокой и безжалостной не была война, человек должен сохранять в себе способность любить, продолжать жизнь. Животные не убивают ради жадности и тщеславия. Фашист смог воспитать из собаки кровожадного убийцу, у которого одна задача – нести смерть. Капитан Громов сделал из него верного солдата, спасающего жизни людей. Сериал, в котором главную роль исполняет пес, большое испытание. У нас он почти всегда на экране и каждый кадр требует серьезной работы и много времени. Ведь животное не понимает, что идет съемка, для него все игра», — говорит режиссер Вадим Саетгалиев.
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Солдат по кличке Рекс

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Евгений Миллер воспитает «Солдата по кличке Рекс» фотографии
Евгений Миллер воспитает «Солдата по кличке Рекс» фотографии
Евгений Миллер воспитает «Солдата по кличке Рекс» фотографии
Евгений Миллер воспитает «Солдата по кличке Рекс» фотографии
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