Карьеристка Кристина Казинская выдала себя за продавщицу

По сюжету мини-сериала из-за боязни «спугнуть» понравившегося парня – сурового и принципиального автослесаря Сергея, который на дух не переносит карьеристок, владелица успешной сети кофеен Алина Капустина выдает себя за простую кассиршу. Маленькая ложь превращается в большую проблему, когда Алина понимает, что хочет за Сергея замуж, а тот не выносит вранья. Вдобавок в кафе, где она изображает продавщицу, зачастил ее бывший одноклассник – ироничный и высокомерный Александр Уваров, с которым Алина никогда не могла найти общий язык, и в которого она, кажется, к своему ужасу, начинает влюбляться. По словам Кристины Казинской, «Алина – сильная, деловая и рациональная девушка. Она всего добилась сама, уверенно стоит на ногах, не пасует перед трудностями и четко знает, чего хочет. Она кайфует от своей жизни. Мне нравится, что история застает ее на пике: не в момент слабости, а когда она действительно нашла то, что ей нравится, занимается тем, что приносит ей удовольствие. Алина, несмотря на успешный бизнес и деловую хватку, осталась честной и искренней. Но определенные события в жизни заставили ее все пересмотреть».
«Александр – добрый и верный человек. Он с детства влюблен в Алину, не может представить свою жизнь без нее. Но жизненные обстоятельства заставляют его носить маску, из-за которой он кажется циничным и свободолюбивым. Но на самом деле внутри он – чувственный и чуткий человек, который умеет любить по-настоящему. И с Алиной он ощущает ту самую искреннюю любовь, от которой сердце бьется в бешеном ритме. В жизни важна искренность. Не стоит бояться эмоций, прятать их за масками. Необходимо быть более открытым и не скрывать свои чувства», — считает Ефим Петрунин.
обсуждение >>