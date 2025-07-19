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Карьеристка Кристина Казинская выдала себя за продавщицу

19 июля
2025 год

Новости кино >>
19 июля 2025
Кристина Казинская, Ефим Петрунин и Дмитрий Кулаченко сыграли главные роли в четырехсерийной мелодраме Сергея Терещука «Люблю тебя, как есть», сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

Карьеристка Кристина Казинская выдала себя за продавщицу
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету мини-сериала из-за боязни «спугнуть» понравившегося парня – сурового и принципиального автослесаря Сергея, который на дух не переносит карьеристок, владелица успешной сети кофеен Алина Капустина выдает себя за простую кассиршу. Маленькая ложь превращается в большую проблему, когда Алина понимает, что хочет за Сергея замуж, а тот не выносит вранья. Вдобавок в кафе, где она изображает продавщицу, зачастил ее бывший одноклассник – ироничный и высокомерный Александр Уваров, с которым Алина никогда не могла найти общий язык, и в которого она, кажется, к своему ужасу, начинает влюбляться. По словам Кристины Казинской, «Алина – сильная, деловая и рациональная девушка. Она всего добилась сама, уверенно стоит на ногах, не пасует перед трудностями и четко знает, чего хочет. Она кайфует от своей жизни. Мне нравится, что история застает ее на пике: не в момент слабости, а когда она действительно нашла то, что ей нравится, занимается тем, что приносит ей удовольствие. Алина, несмотря на успешный бизнес и деловую хватку, осталась честной и искренней. Но определенные события в жизни заставили ее все пересмотреть».

«Александр – добрый и верный человек. Он с детства влюблен в Алину, не может представить свою жизнь без нее. Но жизненные обстоятельства заставляют его носить маску, из-за которой он кажется циничным и свободолюбивым. Но на самом деле внутри он – чувственный и чуткий человек, который умеет любить по-настоящему. И с Алиной он ощущает ту самую искреннюю любовь, от которой сердце бьется в бешеном ритме. В жизни важна искренность. Не стоит бояться эмоций, прятать их за масками. Необходимо быть более открытым и не скрывать свои чувства», — считает Ефим Петрунин.
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Кристина КазинскаяДмитрий КулаченкоЕфим ПетрунинСергей Терещук
фильмы
Люблю тебя, какая есть

фотографии >>
Карьеристка Кристина Казинская выдала себя за продавщицу фотографии
Карьеристка Кристина Казинская выдала себя за продавщицу фотографии
Карьеристка Кристина Казинская выдала себя за продавщицу фотографии
Карьеристка Кристина Казинская выдала себя за продавщицу фотографии
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