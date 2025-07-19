Режиссеры Жюлия Дюкурно и Кристиан Мунджиу вошли в жюри 82-го Венецианского фестиваля

Обнародован состав жюри 82-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 27 августа по 6 сентября. Полный список профессионалов, которым предстоит оценивать конкурсные работы, опубликован на сайте
смотра.
Председателем жюри международного конкурса выступит Александр Пэйн
. Вместе с ним победителей выберут коллеги по режиссерскому цеху Кристиан Мунджиу
, Мохаммад Расулоф
, Стефан Бризе
, Маура Дельперо
и актрисы Фернанда Торрес
и Чжао Тао
. Секцию «Горизонты» возглавит Жюлия Дюкурно
, а лучшие дебюты выберет жюри под председательством Шарлотты Уэллс
.
Почетного «Золотого льва» за карьерные достижения в этом году получит режиссер Вернер Херцог
.
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