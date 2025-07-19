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Режиссеры Жюлия Дюкурно и Кристиан Мунджиу вошли в жюри 82-го Венецианского фестиваля

19 июля
2025 год

Новости кино >>
19 июля 2025
Обнародован состав жюри 82-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 27 августа по 6 сентября. Полный список профессионалов, которым предстоит оценивать конкурсные работы, опубликован на сайте смотра.

Режиссеры Жюлия Дюкурно и Кристиан Мунджиу вошли в жюри 82-го Венецианского фестиваля
фото: labiennale.org

Председателем жюри международного конкурса выступит Александр Пэйн. Вместе с ним победителей выберут коллеги по режиссерскому цеху Кристиан Мунджиу, Мохаммад Расулоф, Стефан Бризе, Маура Дельперо и актрисы Фернанда Торрес и Чжао Тао. Секцию «Горизонты» возглавит Жюлия Дюкурно, а лучшие дебюты выберет жюри под председательством Шарлотты Уэллс.

Почетного «Золотого льва» за карьерные достижения в этом году получит режиссер Вернер Херцог.
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обсуждение >>
№ 3
Мария_2191   21.07.2025 - 21:51
Лучше бы назвали работы, которые будут представлены на фестивале. читать далее>>
№ 2
Ангелина_Сокол   20.07.2025 - 20:42
... Кристиан тоже не промах - специалист по социалке и драмам. читать далее>>
№ 1
Тульский парень   20.07.2025 - 19:40
Жулия заслужила получая награды в Каннах и не только. Сняла крутые ужастики. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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