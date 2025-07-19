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Утверждены актеры на главные роли в киноадаптации игровой серии The Legend of Zelda

19 июля
2025 год

Новости кино >>
19 июля 2025
Подошли к концу поиски актеров на главные роли в киноадаптации культовой игровой серии The Legend of Zelda. По информации Variety, Зельду сыграет Бо Брагасон, а образ Линка воплотит Бенджамин Эван Эйнсуорт.


«Легенду о Зельде» снимет Уэс Болл. Продюсерами заявлены Ави Арад и руководитель Nintendo Сигэру Миямото. Sony выпустит фильм в прокат не 26 марта 2027 года

История The Legend of Zelda насчитывает чуть менее 40 лет. Первая игра серии появилась на игровой приставке Nintendo в 1986-м. Это сказка про мальчика по имени Линк, помогающего принцессе Зельде спасти королевство Хайрул от злого колдуна Ганона, который стремится собрать все три части мистического артефакта под названием Трифорс Мудрости.

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На данный момент в копилке серии уже 20 наименований, из которых последние две части — The Legend of Zelda: The Breath of the Wild и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — считаются одними из величайших видеоигр всех времен.

У «Легенды о Зельде» есть мультсериал, вышедший в 1989-м. В 2015-м потоковый сервис Netflix пытался разработать свою адаптацию, но у него ничего не получилось.
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Легенда о Зельде

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Утверждены актеры на главные роли в киноадаптации игровой серии The Legend of Zelda фотографии
Утверждены актеры на главные роли в киноадаптации игровой серии The Legend of Zelda фотографии
Утверждены актеры на главные роли в киноадаптации игровой серии The Legend of Zelda фотографии
Утверждены актеры на главные роли в киноадаптации игровой серии The Legend of Zelda фотографии
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