Июль назван месяцем женщин-режиссеров

Кинопортал Film.ru посвятит
июль женщинам-режиссерам.
Поводом для акции стали две знаковые даты. 1 июля родилась первая женщина-режиссер в истории кино Алис Ги-Блаше
, а 24 июля — первая российская кинематографистка Ольга Преображенская
. Обе прокладывали дорогу в эпоху, когда за камерой представительница слабого пола была исключением. Сегодня по этому пути идут сотни и тысячи талантливых женщин — постановщиц, сценаристов, операторов и продюсеров.
В течение месяца на портале выйдут материалы о выдающихся кинематографистках. Во-первых, расскажут о пионере кино Алис Ги-Блаше, которая встала за камеру в 1896 году и превратил кинематограф из случайного зрелища в системную индустрию. Второй героиней станет Ольга Преображенская — первая советская постановщица в конкурсе Венецианского кинофестиваля и первая преподавательница актерского мастерства в СССР. Третий рассказ будет посвящен Лотте Райнингер
, создавшей первую полнометражную анимацию задолго до Уолта Диснея
. Авторы не забудут и про других женщин, чьи фильмы, образы и идеи легли в основу того, что мы сегодня называем кино.
Генеральным партнером акции выступает Золотое Яблоко. Для зрителей подготовлены розыгрыши лимитированного издания Printed о женщинах в отечественном кино и арт-вкладыш — 3D-портрет Алис Ги-Блаше.
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