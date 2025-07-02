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Июль назван месяцем женщин-режиссеров

2 июля
2025 год

Новости кино >>
2 июля 2025
Кинопортал Film.ru посвятит июль женщинам-режиссерам.

Поводом для акции стали две знаковые даты. 1 июля родилась первая женщина-режиссер в истории кино Алис Ги-Блаше, а 24 июля — первая российская кинематографистка Ольга Преображенская. Обе прокладывали дорогу в эпоху, когда за камерой представительница слабого пола была исключением. Сегодня по этому пути идут сотни и тысячи талантливых женщин — постановщиц, сценаристов, операторов и продюсеров.

Июль назван месяцем женщин-режиссеров
фото: film.ru

В течение месяца на портале выйдут материалы о выдающихся кинематографистках. Во-первых, расскажут о пионере кино Алис Ги-Блаше, которая встала за камеру в 1896 году и превратил кинематограф из случайного зрелища в системную индустрию. Второй героиней станет Ольга Преображенская — первая советская постановщица в конкурсе Венецианского кинофестиваля и первая преподавательница актерского мастерства в СССР. Третий рассказ будет посвящен Лотте Райнингер, создавшей первую полнометражную анимацию задолго до Уолта Диснея. Авторы не забудут и про других женщин, чьи фильмы, образы и идеи легли в основу того, что мы сегодня называем кино.

Генеральным партнером акции выступает Золотое Яблоко. Для зрителей подготовлены розыгрыши лимитированного издания Printed о женщинах в отечественном кино и арт-вкладыш — 3D-портрет Алис Ги-Блаше.
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обсуждение >>
№ 2
Андрей (Омск)   3.07.2025 - 15:33
Полезный материал для личного развития. Кругозор станет шире. Обязательно посещу сайт. читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   2.07.2025 - 20:47
Может напомнят не только биографию женщин-режиссёров, но и самые значимые фильмы, которые они сняли. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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