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Мария Порошина и Павел Трубинер стали жертвами большой игры в новом сезоне «Анны Медиума»

2 июля
2025 год

Новости кино >>
2 июля 2025
На медиаплатформе «Смотрим» вышли премьерные серии остросюжетного детектива Елены Николаевой «Анна Медиум. Новый сезон». Согласно пресс-службе телеканала «Россия», главные роли в сериале закреплены за Марией Порошиной и Павлом Трубинером.

Мария Порошина и Павел Трубинер стали жертвами большой игры в новом сезоне «Анны Медиума»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Титульная героиня Анна Островская (Порошина) обладает способностью видеть и слышать духов. Это делает ее бесценным консультантом в расследовании преступлений и сильно осложняет жизнь семьи Островских, потому что мама трех дочерей все время «говорит с призраками». Даже новорожденный сын не может отвлечь Анну от опасной работы: с появлением ребенка ее загадочная интуиция только обостряется. Но и она не в силах предвидеть, что сюрприз, который готовит отец семейства Евгений (Трубинер), – выход книги «О чем говорят призраки…», – может стать реальной угрозой для жизни и привести к страшным последствиям. И это не случайность – против всей семьи Островских затеяна большая игра, и на этот раз Анне придется иметь дело с сильным и жестоким противником.

В сериале также заняты Евгения Симонова, Екатерина Вуличенко, Сергей Степанченко, Наталья Суркова, Александр Ратников, Лаура Кеосаян, Анна Михайловская, Максим Дрозд, Алексей Морозов, Даниил Кокин, Елизавета Бугулова, Полина Айнутдинова, Варвара Куприна и Алена Мордовина.

«Анна Медиум. Новый сезон»

По словам режиссера Елены Николаевой, «в этом сезоне нашу Анну ждет важное изменение в ее женской судьбе. Это, конечно, отразится и на ее способностях, и на расследованиях, и на семейной жизни. Но Анна станет только сильнее, а истории – еще интереснее и неожиданнее. Появятся и новые герои, которых, уверена, полюбят зрители. Но главное останется прежним: наш сериал будет таким же увлекательным, по-семейному уютным и очень добрым».
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обсуждение >>
№ 7
Antea13 (Оренбург)   4.07.2025 - 11:22
Ну наконец-то! Пятый сезон уже снимают, а в эфире одна мура мелодрамная. И почему только 2 серии в неделю, а не по 4 как раньше? Вот первая была хороша, а вторая скучная. За час отсмотрела и опять... читать далее>>
№ 6
Мария_2191   3.07.2025 - 21:38
... Тут суть в другом - по сюжету "медиум" вроде как беремена, со стороны смотрится не очень естественно. читать далее>>
№ 5
Татьяна Навознова   3.07.2025 - 12:17
... А Вы, видимо, не стареете)) читать далее>>
№ 4
Vladislav [XzedX] (Москва)   2.07.2025 - 18:18
... Не, вот там с этим получше будет, мистика на ТВ-3 отчасти имеется, а вот такого плана "мистику" (вроде и звучит она, да только все равно все сведется к "любовь-морковь" и чутка... читать далее>>
№ 3
Vladislav [XzedX] (Москва)   2.07.2025 - 17:55
... <...> Жертвами Большой Игры... <...>. О как! Неужели сам Дмитрий Саймс к ним приложил руку и раскатал этих медиумов? Ну круто, что! читать далее>>
Всего сообщений: 7
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Мария Порошина и Павел Трубинер стали жертвами большой игры в новом сезоне «Анны Медиума» фотографии
Мария Порошина и Павел Трубинер стали жертвами большой игры в новом сезоне «Анны Медиума» фотографии
Мария Порошина и Павел Трубинер стали жертвами большой игры в новом сезоне «Анны Медиума» фотографии
Мария Порошина и Павел Трубинер стали жертвами большой игры в новом сезоне «Анны Медиума» фотографии
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