Михаил Пореченков и Равшана Куркова вернулись в мир волейбола

«По окончании работы над первым сезоном мы почти сразу начали думать о втором. Много было всяких мыслей и идей, и наконец сейчас они начали осуществляться. И я очень этому рад, потому что это опять встреча с актерской командой, которую я уже успел полюбить. Не буду раскрывать сюжет, но скажу, что главного героя Максима Тополя в исполнении Михаила Пореченкова ждет немало испытаний: его жизненные принципы, на которых он стоял в первом сезоне, его желание во что бы то ни стало победить подвергнутся испытаниям. И он пройдет большой путь, чтобы опять прийти, наверное, к этой же мысли, только уже на другом уровне. Мы очень хотим удивить зрителя, сделать второй сезон еще лучше, еще интереснее. Мы, как и "Чайка", — сплоченная дружная команда, и у нас должно все получиться», — рассказал режиссер Антон Сиверс.
После событий первого сезона прошло два года. «Чайки» уже дважды стали чемпионами России и сейчас мечтают выиграть Кубок в третий раз. Но трагическая история с одной из волейболисток вынуждает их знаменитого тренера Тополя (Пореченков) на время уйти из волейбола. Однако когда он возвращается в «Чайку», чтобы доиграть чемпионат до конца, владелец клуба сообщает, что уже продал команду в Санкт-Петербург. Для Тополя и девочек это новый вызов. Они принимают непростое решение переехать из Калининграда и начать все с нуля в чужом городе. С собой Тополь забирает Лену (Мельникова), которая до сих пор ждет от него предложения руки и сердца. Тем временем Лера (Куркова) работает пресс-секретарем в Федерации волейбола и счастлива с сербским тренером Милошем (Петар Зекавица). Неожиданно ей поступает предложение стать главным тренером питерской команды-аутсайдера «Лидер». Лера соглашается: это заманчивое предложение. Но есть еще одна причина, в которой Лера не готова себе признаться – в Петербурге теперь работает Тополь.
Читать рецензию«Чайки»: Не взлетим, так поплаваем «Вновь работаю над этим проектом. Если в прошлом сезоне "Чаек" я ориентировался на прототип Карполя, то теперь у моего героя иная, более личная арка. Метод работы сменился: вместо внешних отсылок — внутренний анализ. Надеюсь, зрители заметят эволюцию персонажа», — говорит Михаил Пореченков.
В новом сезоне к актерскому составу, помимо Зекавицы, присоединятся Евгений Зайфрид, Варвара Шаталова, Наби Ахмедов, Владимир Колганов и Сергей Козик. Съемки пройдут в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. «Надеюсь, мы сможем порадовать всех, кто ждал продолжения нашей истории. С удовольствием приступаю к съемкам второго сезона. Рада работать как с уже знакомыми коллегами, так и новыми героями. Команда собралась замечательная. Кстати, с Юлей Макаровой, сыгравшей Рыжика, мы сдружились еще на съемках первого сезона и много общаемся с тех пор, а мой сын Юлю просто обожает. Впереди несколько месяцев съемок, которые мы все с нетерпением ждали. Сюжет раскрывать не могу, но скажу лишь, что у героев будет еще больше испытаний, любви, дружбы, поддержки и настоящего командного духа», — интригует Равшана Куркова, исполнительница роли Леры Бургариной.
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