Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Звезда боевиков Евгений Цыганов станет человеком, который смеется

2 июля
2025 год

Новости кино >>
2 июля 2025
В Москве стартовали съемки новой комедии Владимира Котта «Человек, который смеется» с Евгением Цыгановым, Сергеем Гармашем, Степаном Девониным, Анастасией Красовской и Ириной Пеговой. Об этом сообщает пресс-служба компании «НМГ Кинопрокат», которая в начале 2026 года выпустит фильм на большие экраны страны.

Звезда боевиков Евгений Цыганов станет человеком, который смеется
фото: пресс-служба компании «НМГ Кинопрокат»

Идея картины родилась на основе реального случая: голландец Хууг Боссе после медицинской операции и неудачного наркоза стал страдать от редкого побочного эффекта — приступов бесконтрольного смеха. «Иногда перемены приходят не с громким заявлением, а с чем-то странным, даже нелепым. Человек вдруг начинает смеяться — и больше не может остановиться. Мы рассказываем историю о том, как сбой может обнажить что-то настоящее. Про то, как за суровой маской может оказаться не пустота, а давно забытая близость к себе. Это кино о том, что случается, когда человек больше не играет, а начинает жить», — говорит режиссер Владимир Котт.

Зрителям расскажут про популярного актера и звезду боевиков Дмитрия (Цыганов). Публика любит его за образ мачо с непроницаемым лицом. Однажды Дмитрий получает предложение от сурового, но очень богатого бизнесмена из Сибири Сергея (Гармаш) сняться в криминальной драме про 90-е в главной роли хладнокровного киллера. Сергей предлагает агенту Дмитрия (Девонин) гонорар в десять раз больше обычного. Они соглашаются. На съемках по неосторожности Дмитрия ранят выстрелом дробью. После несложной операции он готов вернуться в кадр, но сталкивается с неожиданным побочным эффектом: теперь он постоянно улыбается, а любые эмоции выражаются смехом. У Дмитрия нет шансов прекратить сниматься и «огорчить» Сергея, который явно не понаслышке знает, про что снимает кино.

Читать интервью Владимир Котт: «Смех и слезы – это и есть наша эмоциональная российская скрепа»
«Мы с Дмитрием коллеги, он киноактер, я актер. Он проводит много времени на съемках, на площадке, в киновагончике, совсем как я. У него есть сын, у меня сыновей больше. Мы как будто и похожи, но вроде как и не очень. Он в основном снимается в крутых боевиках и играет крутых парней — я не часто. При всей анекдотичности и комедийности сюжета, все-таки в этом фильме присутствуют важные размышления. Эта история про человека, у которого что-то поменялось в жизни, возможно, он стал более счастливым, потому что он позволил себе больше быть собой, а не соответствовать какой-то роли, в которой его привыкли видеть окружающие», — рассказал Евгений Цыганов.

Съемки пройдут в Москве и Туле. По словам Сергея Гармаша, «это кино — терапия смехом для героев, для съемочной группы и, надеюсь, получится для зрителя тоже».
версия для печати

обсуждение >>
№ 7
Марина Солнечная   4.07.2025 - 17:22
Западная версия есть, только сюжет другой. Там сделана экранизация по роману Гюго, а в данном случае идёт съёмка комедийной картины, не имеющая никакого отношения к западной версии. читать далее>>
№ 6
nord   4.07.2025 - 10:50
Чем популярнее актёры в фильме,тем больше касса. читать далее>>
№ 5
Pierre Dhalle   4.07.2025 - 02:56
Любят на сайте заголовки, вводящие в ступор, когда сразу два заключенных в нем утверждения (Цыганов - звезда боевиков, Цыганов будет смеяться) человеческий разум постичь не в состоянии! )) читать далее>>
№ 4
Андрей (Омск)   3.07.2025 - 15:31
... может быть правдой. раз история из Европы. читать далее>>
№ 3
Изабелла де Валуа   3.07.2025 - 14:40
Кто смеётся? Цыганов? Матерь котья, да за что читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Евгений Цыганов обретет «Семейное счастье» 11 сентября
Владимир Котт снимает «Альпийскую балладу» с Никитой Ефремовым и Милошем Биковичем
Евгений Цыганов, Сергей Маковецкий и Светлана Ходченкова приступили к съемкам детектива «Отель "У погибшего альпиниста"»
Александр Робак попытается сломать Дмитрия Чеботарева в комедии Владимира Котта «Пара на пару»
персоны
Сергей ГармашСтепан ДевонинВладимир КоттАнастасия КрасовскаяИрина ПеговаЕвгений Цыганов
фильмы
Человек, который смеётся

фотографии >>
Звезда боевиков Евгений Цыганов станет человеком, который смеется фотографии
Звезда боевиков Евгений Цыганов станет человеком, который смеется фотографии
Звезда боевиков Евгений Цыганов станет человеком, который смеется фотографии
Звезда боевиков Евгений Цыганов станет человеком, который смеется фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Майкл Мэдсен
3 июля ушёл из жизни актёр Майкл Мэдсен.
Татьяна Шелига
3 июля ушла из жизни актриса Татьяна Шелига.
Алексей Новицкий
1 июля ушёл из жизни актёр Алексей Новицкий.

День рождения >>

Кирилл Дубровицкий
Юлия Зимина
Полина Маликова
Виктор Михайлов (II)
Фрунзик Мкртчян
Дмитрий Назаров
Владимир Панков
Виталий Салий
Бибигуль Суюншалина
Лембит Ульфсак
Виктория Абриль
Мелисса Баррера
Алессио Бони
Давид Кросс
Джина Лоллобриджида
Глория Стюарт
Ульрих Тайн
все родившиеся 4 июля >>

Афиша кино >>

Гачиакута
боевик, приключения, фэнтези
Япония, 2025
Брак по-итальянски
драма, комедия, мелодрама
Италия, Франция, 1964
Питер FM
мелодрама
Россия, 2006
Не одна дома-2
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Настоящие детективы
детектив, комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Одни из нас
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Дикая семейка
приключения, семейное кино
Бельгия, Франция, Швейцария, 2024
Повелительница города сказок
приключения, семейное кино, фэнтези
Аргентина, Бразилия, Испания, Колумбия, Перу, Эквадор, 2024
Синистер. Семейное проклятие
фильм ужасов
США, 2024
Вундеркинд
драма, социальная драма
Испания, 2025
Пожиратель душ. Голоса мёртвых
мистика, фильм ужасов
Индонезия, 2024
В плену страха
драма, научная фантастика, триллер
Нидерланды, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен