Звезда боевиков Евгений Цыганов станет человеком, который смеется

Идея картины родилась на основе реального случая: голландец Хууг Боссе после медицинской операции и неудачного наркоза стал страдать от редкого побочного эффекта — приступов бесконтрольного смеха. «Иногда перемены приходят не с громким заявлением, а с чем-то странным, даже нелепым. Человек вдруг начинает смеяться — и больше не может остановиться. Мы рассказываем историю о том, как сбой может обнажить что-то настоящее. Про то, как за суровой маской может оказаться не пустота, а давно забытая близость к себе. Это кино о том, что случается, когда человек больше не играет, а начинает жить», — говорит режиссер Владимир Котт.
Зрителям расскажут про популярного актера и звезду боевиков Дмитрия (Цыганов). Публика любит его за образ мачо с непроницаемым лицом. Однажды Дмитрий получает предложение от сурового, но очень богатого бизнесмена из Сибири Сергея (Гармаш) сняться в криминальной драме про 90-е в главной роли хладнокровного киллера. Сергей предлагает агенту Дмитрия (Девонин) гонорар в десять раз больше обычного. Они соглашаются. На съемках по неосторожности Дмитрия ранят выстрелом дробью. После несложной операции он готов вернуться в кадр, но сталкивается с неожиданным побочным эффектом: теперь он постоянно улыбается, а любые эмоции выражаются смехом. У Дмитрия нет шансов прекратить сниматься и «огорчить» Сергея, который явно не понаслышке знает, про что снимает кино.
Читать интервьюВладимир Котт: «Смех и слезы – это и есть наша эмоциональная российская скрепа» «Мы с Дмитрием коллеги, он киноактер, я актер. Он проводит много времени на съемках, на площадке, в киновагончике, совсем как я. У него есть сын, у меня сыновей больше. Мы как будто и похожи, но вроде как и не очень. Он в основном снимается в крутых боевиках и играет крутых парней — я не часто. При всей анекдотичности и комедийности сюжета, все-таки в этом фильме присутствуют важные размышления. Эта история про человека, у которого что-то поменялось в жизни, возможно, он стал более счастливым, потому что он позволил себе больше быть собой, а не соответствовать какой-то роли, в которой его привыкли видеть окружающие», — рассказал Евгений Цыганов.
Съемки пройдут в Москве и Туле. По словам Сергея Гармаша, «это кино — терапия смехом для героев, для съемочной группы и, надеюсь, получится для зрителя тоже».
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