Алексей Маклаков и Татьяна Орлова проведут вместе с внуками Евой Смирновой и Ильей Кондратенко «Лучшее лето в жизни»

В Пензенской области начались съемки полнометражной семейной комедии с элементами детектива «Лучшее лето в жизни» производства компаний «Маурис» и «Да Студио Филмз». Кинотеатральный релиз запланирован на 2026 год. Об этом сообщает пресс-служба фильма.
Зрителей ожидает история брата и сестры, подростков Саввы и Аглаи, которые живут в городе и занимаются тем, что им больше всего нравится. Савва – фанат компьютерных игр и вечный непоседа. Аглая – юный гений науки, которая мечтает совершить важное открытие. У каждого планы на летние каникулы: у Саввы – посещение фестиваля игр, а у Аглаи – работа над проектом в научном лагере. Но однажды планы рушатся. Ребята вечно подкалывают друг друга, спорят по любому поводу и ни о чем не могут договориться. Из-за этого и происходит катастрофа, в результате которой их квартиру одновременно заливает водой и охватывает огнем. В качестве наказания родители отправляют детей на побывку в деревню к дедушке и бабушке. Для подростков это кошмар: они привыкли к доставке еды, развлечениям, играм и интернету, а в деревне их ждут ранний подъем, работа на огороде, кормление на убой, баня и куча других деревенских «прелестей».
фото: пресс-служба фильма
Дед и бабушка любят внуков, но стремятся переделать их под себя. К этому добавляются и другие неприятности. Савва знакомится с деревенскими ребятами во главе с грозной пацанкой Полей, которая берет его на «слабо» и требует совершить подвиг – скатиться с высоченного холма. Боязливый Савва к такому не готов и вместе с сестрой, которая тоже хочет избавиться от опеки родных, планирует побег. Ребята хотят сделать жизнь дедушки и бабушки невыносимой, чтобы те сами отправили их домой. Не обошлось и без детективных историй. Кто-то уничтожил урожай клубники дедушки, а заодно и урожай соседки, вечно враждующей с дедом. Та вызвала экологов, и они после проведения экспертизы почвы выяснили, что к дальнейшему использованию она непригодна. Теперь дедушке и бабушке грозит потеря не только урожая, но и участка, который для них вся жизнь. В катастрофе обвиняют Савву. Чтобы найти настоящего преступника и предотвратить потерю участка, мальчишка начинает свое расследование.
Образ деда воплотит Алексей Маклаков, а бабушкой предстанет Татьяна Орлова — актеры впервые вместе сыграют семью. Компанию им составят Георгий Дронов, Екатерина Моргунова, Ольга Кузьмина, Артем Гайдуков, Артур Бесчастный и Светлана Листова. На главные детские роли утвердили Еву Смирнову и Илью Кондратенко. «Для нас важно, чтобы люди, которые посмотрят фильм, полноценно окунулись в воспоминания своего беззаботного детства. "Лучшее лето в жизни" — картина для всей семьи! В фильме есть место комедии, захватывающим приключениям и узнаваемым персонажам. Нам невероятно повезло собрать потрясающий актерский состав, где есть уже любимые зрителями актеры Алексей Маклаков и Татьяна Орлова, Артур Бесчастный и Ольга Кузьмина, Георгий Дронов и Светлана Листова, а также юные, но уже успевшие заявить о себе Ева Смирнова и Илья Кондратенко», — сказал генеральный продюсер и автор идеи фильма Макар Кожухов.
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