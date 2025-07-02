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Алексей Маклаков и Татьяна Орлова проведут вместе с внуками Евой Смирновой и Ильей Кондратенко «Лучшее лето в жизни»

2 июля
2025 год

Новости кино >>
2 июля 2025
В Пензенской области начались съемки полнометражной семейной комедии с элементами детектива «Лучшее лето в жизни» производства компаний «Маурис» и «Да Студио Филмз». Кинотеатральный релиз запланирован на 2026 год. Об этом сообщает пресс-служба фильма.

Алексей Маклаков и Татьяна Орлова проведут вместе с внуками Евой Смирновой и Ильей Кондратенко «Лучшее лето в жизни»
фото: пресс-служба фильма

Продюсерами картины выступают Макар Кожухов, Армен Давитян, Юлия Двуреченская и Антон Карпушкин, сценарий написали Сергей Востриков, Павел Косов и Роман Баранов, а режиссерское кресло занял Андрей Никифоров. Для него, «как для режиссера, это определенный вызов, найти наш уникальный голос и стиль в категории фильмов про деревню и детей. Уверен, что смешной, динамичный сценарий и звездный актерский ансамбль помогут сделать кинокартину, которая понравится и взрослым, и детям».

Зрителей ожидает история брата и сестры, подростков Саввы и Аглаи, которые живут в городе и занимаются тем, что им больше всего нравится. Савва – фанат компьютерных игр и вечный непоседа. Аглая – юный гений науки, которая мечтает совершить важное открытие. У каждого планы на летние каникулы: у Саввы – посещение фестиваля игр, а у Аглаи – работа над проектом в научном лагере. Но однажды планы рушатся. Ребята вечно подкалывают друг друга, спорят по любому поводу и ни о чем не могут договориться. Из-за этого и происходит катастрофа, в результате которой их квартиру одновременно заливает водой и охватывает огнем. В качестве наказания родители отправляют детей на побывку в деревню к дедушке и бабушке. Для подростков это кошмар: они привыкли к доставке еды, развлечениям, играм и интернету, а в деревне их ждут ранний подъем, работа на огороде, кормление на убой, баня и куча других деревенских «прелестей».

Алексей Маклаков и Татьяна Орлова проведут вместе с внуками Евой Смирновой и Ильей Кондратенко «Лучшее лето в жизни»
фото: пресс-служба фильма

Дед и бабушка любят внуков, но стремятся переделать их под себя. К этому добавляются и другие неприятности. Савва знакомится с деревенскими ребятами во главе с грозной пацанкой Полей, которая берет его на «слабо» и требует совершить подвиг – скатиться с высоченного холма. Боязливый Савва к такому не готов и вместе с сестрой, которая тоже хочет избавиться от опеки родных, планирует побег. Ребята хотят сделать жизнь дедушки и бабушки невыносимой, чтобы те сами отправили их домой. Не обошлось и без детективных историй. Кто-то уничтожил урожай клубники дедушки, а заодно и урожай соседки, вечно враждующей с дедом. Та вызвала экологов, и они после проведения экспертизы почвы выяснили, что к дальнейшему использованию она непригодна. Теперь дедушке и бабушке грозит потеря не только урожая, но и участка, который для них вся жизнь. В катастрофе обвиняют Савву. Чтобы найти настоящего преступника и предотвратить потерю участка, мальчишка начинает свое расследование.

Образ деда воплотит Алексей Маклаков, а бабушкой предстанет Татьяна Орлова — актеры впервые вместе сыграют семью. Компанию им составят Георгий Дронов, Екатерина Моргунова, Ольга Кузьмина, Артем Гайдуков, Артур Бесчастный и Светлана Листова. На главные детские роли утвердили Еву Смирнову и Илью Кондратенко. «Для нас важно, чтобы люди, которые посмотрят фильм, полноценно окунулись в воспоминания своего беззаботного детства. "Лучшее лето в жизни" — картина для всей семьи! В фильме есть место комедии, захватывающим приключениям и узнаваемым персонажам. Нам невероятно повезло собрать потрясающий актерский состав, где есть уже любимые зрителями актеры Алексей Маклаков и Татьяна Орлова, Артур Бесчастный и Ольга Кузьмина, Георгий Дронов и Светлана Листова, а также юные, но уже успевшие заявить о себе Ева Смирнова и Илья Кондратенко», — сказал генеральный продюсер и автор идеи фильма Макар Кожухов.
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№ 3
Мария_2191   3.07.2025 - 21:35
По-моему таких историй, как переезд детей на перевоспитание в деревню к бабушке и дедушке, в последнее время чересчур много. Различия в них мало между собой. читать далее>>
№ 2
Андрей (Омск)   3.07.2025 - 15:28
... мне все нравятся, кроме смирновой. ребенок, но отталкивает. не нравится. читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   2.07.2025 - 20:43
Единственное, что мне нравится в этой истории, так что дедушку сыграет Маклаков, а бабушку Орлова. Хорошие актёры)) читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Алексей Маклаков и Татьяна Орлова проведут вместе с внуками Евой Смирновой и Ильей Кондратенко «Лучшее лето в жизни» фотографии
Алексей Маклаков и Татьяна Орлова проведут вместе с внуками Евой Смирновой и Ильей Кондратенко «Лучшее лето в жизни» фотографии
Алексей Маклаков и Татьяна Орлова проведут вместе с внуками Евой Смирновой и Ильей Кондратенко «Лучшее лето в жизни» фотографии
Алексей Маклаков и Татьяна Орлова проведут вместе с внуками Евой Смирновой и Ильей Кондратенко «Лучшее лето в жизни» фотографии
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