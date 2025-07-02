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Давид Дастмалчян назначен главным злодеем «Уличного бойца»

2 июля
2025 год

Новости кино >>
2 июля 2025
Давиду Дастмалчяну досталась роль главного антагониста в полнометражной экранизации файтинга «Уличный боец» (Street Fighter). По информации Deadline, актер предстанет в образе военного диктатора М. Байсона, который грезит мировым господством.

Давид Дастмалчян назначен главным злодеем «Уличного бойца»
фото: theplaylist.net

Ранее к фильму присоединились Джейсон Момоа, рэпер Фифти Сент, Ноа Сентинео, Эндрю Кодзи, Каллина Лян, Эндрю Шульц, Джо Аноа'и, Орвилл Пек и Роман Рейнс.

Режиссером ленты назначен Китао Сакураи. За производство отвечает студия Legendary. Съемки стартуют в августе.

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У знаменитой серии файтингов, созданной компанией Capcom в 1987 году, уже есть несколько экранизаций. В 1994-м Стивен Де Соуза снял версию с Жан-Клодом Ван Даммом в качестве Гайла и Раулем Хулиа в роли М. Байсона, а спустя 15 лет появился «Уличный боец: Легенда Чунь Ли». Существуют также несколько анимационных работ и фильм «Уличный боец: Кулак убийцы».
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№ 1
Тульский парень   2.07.2025 - 20:28
Составчик собирается серьезный. Уже можно смотреть. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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