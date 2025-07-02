Давид Дастмалчян назначен главным злодеем «Уличного бойца»

Давиду Дастмалчяну
досталась роль главного антагониста в полнометражной экранизации файтинга «Уличный боец
» (Street Fighter). По информации Deadline
, актер предстанет в образе военного диктатора М. Байсона, который грезит мировым господством.
Ранее к фильму присоединились Джейсон Момоа
, рэпер Фифти Сент
, Ноа Сентинео
, Эндрю Кодзи
, Каллина Лян
, Эндрю Шульц
, Джо Аноа'и
, Орвилл Пек
и Роман Рейнс
.
Режиссером ленты назначен Китао Сакураи
. За производство отвечает студия Legendary. Съемки стартуют в августе.
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«Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр
У знаменитой серии файтингов, созданной компанией Capcom в 1987 году, уже есть несколько экранизаций. В 1994-м Стивен Де Соуза
снял версию с Жан-Клодом Ван Даммом
в качестве Гайла и Раулем Хулиа
в роли М. Байсона, а спустя 15 лет появился «Уличный боец: Легенда Чунь Ли
». Существуют также несколько анимационных работ и фильм «Уличный боец: Кулак убийцы
».
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