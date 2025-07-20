Гаврил Менкяров и Алексей Барабаш снимаются в сериале про чукчу

«В сериале "Таграй" мы стараемся развеять многие стереотипы наподобие того, что за МКАДом жизни нет, и многих других. Главный герой – чукча, но не карикатурный образ из анекдотов, а настоящий представитель малой народности. Таграй умный, внимательный, ловкий и проницательный человек, обладающий чувством юмора и большим сердцем. По воле случая он оказывается в Москве. Но большой город его совсем не пугает, а даже наоборот – в Москве Таграй чувствует себя в своей тарелке. Он попадает во множество сложных ситуаций, но всегда выходит из них с честью», — говорит режиссер Артем Мазунов.
По сюжету на Чукотку из Москвы прилетает депутат Игорь Стариков (Барабаш), желающий порыбачить со своими друзьями. Сопровождать столичную делегацию поручают местному оленеводу Таграю (Менкяров) – знатоку рыбных мест. Во время рыбалки Стариков падает в воду и от верной смерти его спасает Таграй. В награду за его подвиг чиновник приглашает оленевода к себе в гости в Москву. Тот соглашается, надеясь отыскать в этой поездке отца, ушедшего из семьи много лет назад. По словам Гаврила Менкярова, «Таграй – представитель коренного народа чукчей, простой человек, ведущий традиционный, близкий к природе, образ жизни. Он искренен и чист душой. Волею случая мой герой попадает в Москву, где совершенно другой ритм жизни и ценности. Это путешествие в "иную реальность" помогает ему из юноши превратиться в осознанного мужчину. Во время гастролей и экспедиционных съемок я посещал северные улусы нашей республики и лично общался с оленеводами. Но играть другую национальность сложно и даже бывает опасно. Поэтому во время подготовительного периода старался читать и смотреть все о народе Чукотки».
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Насладиться столицей у Таграя не получается – похищают дочь Игоря Соню (Полина Резаева) и требуют за нее выкуп. Начальник охраны Старикова Валера (Руслан Ягудин) привлекает главного героя к спасению девушки, а тот с радостью соглашается, ведь с детства мечтал стать полицейским. Его отправляют на встречу с похитителями, так как простодушный оленевод не должен вызвать подозрений. Но все идет не по плану: теперь преступники хотят больше установленной суммы, и Таграю ничего не остается кроме как сбежать вместе с Соней. Постепенно Таграй осваивается в доме Стариковых: наблюдая за поведением девушки, он начинает подозревать, что с ее похищением не все так очевидно.
Съемки проходят в Москве и Московской области. «"Таграй" – картина с очень нестандартным захватывающим сюжетом. Действия частично происходят на Чукотке, частично – в Москве. Такая география показалась мне интересной. Мой герой Игорь Стариков современный чиновник из Москвы. Он обаятелен, при деньгах и его вполне можно назвать положительным персонажем. Игорь энергичный и харизматичный лидер, всегда в движении: сначала эмоция, потом мысль. При его появлении все выпрямляются по струнке и хотят понравиться. Обычно мои персонажи вдумчивые и медленные, а Стариков – настоящий вулкан, поэтому его интересно играть», — рассказал Алексей Барабаш.
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