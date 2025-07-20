Тейлор Расселл рассталась с «Аферой Томаса Крауна» после старта съемок

Тейлор Расселл
покинула команду второго ремейка романтического детектива Нормана Джуисона
«Афера Томаса Крауна
», сообщает Deadline
.
Уход звезды после старта съемочного процесса связан с творческими разногласиями. В настоящий момент студия Amazon MGM Studios срочно ищет замену актрисе. Съемки проходят в Лондоне.
Осатальной актерский состав остался прежним. Исполнителю титульной роли Майклу Б. Джордану
составят компанию Кеннет Брана
, Лили Глэдстоун
и Данай Гурира
. Режиссером и продюсером будущей ленты выступит сам Джордан. Картина должна выйти в прокат 5 марта 2027 года.
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Оригинал со Стивом Маккуином
и Фэй Данауэй
, вышедший в 1968 году, повествует о воре-джентельмене, который грабит банки ради риска, удовлетворения страсти к авантюризму. Богатый предприниматель Томас Краун, который вызывает подозрение у полиции, очаровывает женщину-инспектора Вики Андерсон, пытающуюся разгадать уловки хитроумного миллионера, забавляющегося собственной выдумкой и изобретательностью. Свою версию популярного сюжета — с Пирсом Броснаном
и Рене Руссо
— выпустил в 1999-м Джон Мактирнан
.
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