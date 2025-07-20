Анна Миклош рассталась с профессией акушера-гинеколога в мелодраме «Излечу твои раны»

По сюжету в 2007 году молодая акушер-гинеколог Женя становится виновницей трагедии: во время тяжелых родов новорожденная девочка получила травму. Охваченная чувством вины, главная героиня уходит из профессии. Спустя 18 лет она живет и работает в провинции, одна воспитывает сына Дениса. В ее город переезжают Павел и его дочь Катя — та самая девочка из прошлого. Евгения узнает ее среди пациентов и решает помочь. Между Павлом и Женей возникают чувства, но она скрывает, что принимала роды у Катиной мамы. В город возвращается Костя — бывший Женин гражданский муж, он же анестезиолог, стоявший рядом с ней в тот день и тоже хранящий секрет. Тайна, которую Женя хранила почти двадцать лет, вырвется наружу в самый неожиданный момент.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
«Женя – очень чуткий человек, обладающий огромным чувством эмпатии. Однажды совершив врачебную ошибку, она решает с полной отдачей посвятить жизнь своим пациентам. Женя очень решительна, принципиальна и практически бескомпромиссна, что мешает ей сохранить свой первый брак. Но, как показывает жизнь, все к лучшему. За 18 лет Евгения становится первоклассным специалистом в своем городе. К ней едут пациенты со всех уголков нашей страны. Она целиком погружена в судьбы своих пациентов. Но чувство вины, которое гложет ее изнутри, оказывает влияние на ее работу. Однако любую вину можно искупить через искреннее раскаяние», — говорит Анна Миклош.
Сценарий написали Анна и Елена Арбузовы. За визуальную составляющую отвечают оператор Антон Вербин и художник-постановщик Ассоль Гизатуллина. По словам Александра Никитина, его «герой Павел не на 100% положительный персонаж, но именно это делает его интересным. Он ошибается, боится, проявляет неуверенность, однако находит силы признать свои слабости и измениться. Вспыльчивость – его слабое место, и, пожалуй, в этом мы с ним немного похожи. Но он работает над собой, как и я. Для меня главная идея проекта – прощение. Причем не только тех, кто причинил тебе боль, но и, в первую очередь, самого себя. Мы очень часто виним себя в том, что случилось, и эта вина превращает нашу жизнь в настоящее мучение. Именно она чаще всего разрушает нас изнутри. Вина подрывает уверенность, заставляет сомневаться в каждом нашем поступке. И чем дольше мы живем с этой виной, тем сильнее она мешает нам быть счастливыми и двигаться вперед».
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