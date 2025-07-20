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Анна Миклош рассталась с профессией акушера-гинеколога в мелодраме «Излечу твои раны»

20 июля
2025 год

Новости кино >>
20 июля 2025
Подошли к концу съемки четырехсерийной мелодрамы Сергея Борчукова «Излечу твои раны». Согласно пресс-службе телеканала «Dомашний», главные роли в мини-сериале исполнили Анна Миклош, Александр Никитин, Алина Дьяченко и Артем Зеленин.

По сюжету в 2007 году молодая акушер-гинеколог Женя становится виновницей трагедии: во время тяжелых родов новорожденная девочка получила травму. Охваченная чувством вины, главная героиня уходит из профессии. Спустя 18 лет она живет и работает в провинции, одна воспитывает сына Дениса. В ее город переезжают Павел и его дочь Катя — та самая девочка из прошлого. Евгения узнает ее среди пациентов и решает помочь. Между Павлом и Женей возникают чувства, но она скрывает, что принимала роды у Катиной мамы. В город возвращается Костя — бывший Женин гражданский муж, он же анестезиолог, стоявший рядом с ней в тот день и тоже хранящий секрет. Тайна, которую Женя хранила почти двадцать лет, вырвется наружу в самый неожиданный момент.

Анна Миклош рассталась с профессией акушера-гинеколога в мелодраме «Излечу твои раны»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Женя – очень чуткий человек, обладающий огромным чувством эмпатии. Однажды совершив врачебную ошибку, она решает с полной отдачей посвятить жизнь своим пациентам. Женя очень решительна, принципиальна и практически бескомпромиссна, что мешает ей сохранить свой первый брак. Но, как показывает жизнь, все к лучшему. За 18 лет Евгения становится первоклассным специалистом в своем городе. К ней едут пациенты со всех уголков нашей страны. Она целиком погружена в судьбы своих пациентов. Но чувство вины, которое гложет ее изнутри, оказывает влияние на ее работу. Однако любую вину можно искупить через искреннее раскаяние», — говорит Анна Миклош.

Сценарий написали Анна и Елена Арбузовы. За визуальную составляющую отвечают оператор Антон Вербин и художник-постановщик Ассоль Гизатуллина. По словам Александра Никитина, его «герой Павел не на 100% положительный персонаж, но именно это делает его интересным. Он ошибается, боится, проявляет неуверенность, однако находит силы признать свои слабости и измениться. Вспыльчивость – его слабое место, и, пожалуй, в этом мы с ним немного похожи. Но он работает над собой, как и я. Для меня главная идея проекта – прощение. Причем не только тех, кто причинил тебе боль, но и, в первую очередь, самого себя. Мы очень часто виним себя в том, что случилось, и эта вина превращает нашу жизнь в настоящее мучение. Именно она чаще всего разрушает нас изнутри. Вина подрывает уверенность, заставляет сомневаться в каждом нашем поступке. И чем дольше мы живем с этой виной, тем сильнее она мешает нам быть счастливыми и двигаться вперед».
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обсуждение >>
№ 5
colybri   22.07.2025 - 13:47
... Полностью согласен ! Особенно в части пропаганды демографии,точнее даже не в самой пропаганде,а в том как она подается : нудно и примитивно. Например,когда молодых родителей изображают актеры,которым... читать далее>>
№ 4
Мария_2191   21.07.2025 - 21:46
Ну как всегда, одинаковое начало, потом обязательно должна быть любовная история и роман, и в конце разоблачение всех и вся. читать далее>>
№ 3
Анастасия Ал. Благинина   21.07.2025 - 12:09
А я терпеть не могу наши нынешние отечественные сериалишки и фильмцы за бредовость и пропаганду демографии, всепрощения, всяких там "бесов в ребро" под с-ку лет и прочее. Какой там реал?!... читать далее>>
№ 2
ЛанаСветлана96   21.07.2025 - 11:52
Люблю российские сериалы, фильмы за жизненность, всё то, что происходит в действительности, к сожалению, не всегда врачи обладают высоким уровнем эмпатии. читать далее>>
№ 1
Тульский парень   20.07.2025 - 19:29
В Мурманск поехать не хочет, бывший акушер. Недавно уже одна поехала уволившись с работы в Москве. Два фильма подряд почти с одинаковым сюжетом. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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Анна АрбузоваЕлена АрбузоваСергей БорчуковАнтон ВербинАссоль ГизатуллинаАлина ДьяченкоАртём ЗеленинАнна МиклошАлександр Никитин
фильмы
Излечу твои раны

фотографии >>
Анна Миклош рассталась с профессией акушера-гинеколога в мелодраме «Излечу твои раны» фотографии
Анна Миклош рассталась с профессией акушера-гинеколога в мелодраме «Излечу твои раны» фотографии
Анна Миклош рассталась с профессией акушера-гинеколога в мелодраме «Излечу твои раны» фотографии
Анна Миклош рассталась с профессией акушера-гинеколога в мелодраме «Излечу твои раны» фотографии
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