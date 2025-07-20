Зрителям расскажут про детство Джейсона Вурхиза

Каллум Винсон воплотит образ юного Джейсона Вурхиза в многосерийном приквеле знаменитой хоррор-серии «Пятница, 13-е
» от стримингового сервиса Peacock. По информации THR
, «Хрустальное озеро» будет сосредоточено на судьбе матери культового маньяка в хоккейной маске Памелы Вурхиз в исполнении Линды Карделлини
.
В актерском составе грядущего сериала также заявлены Уильям Кэтлет
, Камерон Скоггинс
, Ник Кордилеоне, Джой Супрано, Даниэль Котч, Феникс Парневик, Девин Кесслер и Гвендолин Сундстром. Подробностей об их ролях и сюжете пока нет.
За производство отвечает вездесущая A24. Сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером выступает Брэд Кэйн, пришедший на смену Брайану Фуллеру
, который в конце лета 2024 года расстался с приквелом после того, как студия «решила пойти по другому пути»
.
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