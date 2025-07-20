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Зрителям расскажут про детство Джейсона Вурхиза

20 июля
2025 год

Новости кино >>
20 июля 2025
Каллум Винсон воплотит образ юного Джейсона Вурхиза в многосерийном приквеле знаменитой хоррор-серии «Пятница, 13-е» от стримингового сервиса Peacock. По информации THR, «Хрустальное озеро» будет сосредоточено на судьбе матери культового маньяка в хоккейной маске Памелы Вурхиз в исполнении Линды Карделлини.

Зрителям расскажут про детство Джейсона Вурхиза
фото: theplaylist.net

В актерском составе грядущего сериала также заявлены Уильям Кэтлет, Камерон Скоггинс, Ник Кордилеоне, Джой Супрано, Даниэль Котч, Феникс Парневик, Девин Кесслер и Гвендолин Сундстром. Подробностей об их ролях и сюжете пока нет.

За производство отвечает вездесущая A24. Сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером выступает Брэд Кэйн, пришедший на смену Брайану Фуллеру, который в конце лета 2024 года расстался с приквелом после того, как студия «решила пойти по другому пути».
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№ 2
Матвей Брикун   21.07.2025 - 21:40
За сериал обеими руками. Очень жду. читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   20.07.2025 - 20:33
Там наверное мать была такая, что "держите меня семеро".Линде Карделлини сложная выпала роль. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Зрителям расскажут про детство Джейсона Вурхиза фотографии
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«Пятница, 13-е»
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