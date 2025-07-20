Возобновилась работа над сериалом по игровой серии Assassin's Creed

Телевизионная экранизация игровой серии Assassin's Creed от Netflix подала признаки жизни, уверяет Variety
.
Стриминговый сервис возобновил разработку сериала, анонсированного пять лет назад. На данный момент создателями, шоураннерами и исполнительными продюсерами числятся Роберто Патино («Мир Дикого Запада
») и Дэвид Винер («Дивный новый мир
»).
Осенью 2020 года стало известно, что популярная серия игр стараниями Netflix растянется до галактических масштабов не только в игровом, но и в телевизионном формате. В разработку было запущено несколько сериалов по миру, придуманному умельцами компании Ubisoft. Зрителей ожидали игровое, анимационное и аниме-шоу, а за производство должны были отвечать кино- и телевизионные подразделения Ubisoft. В январе 2023-го появилась информация о том, что сценарист Джеб Стюарт расстался с сериалом из-за «переезда исполнительных продюсеров из Лос-Анджелеса в Лондон»
. После этого о грандиозных планах все позабыли.
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Первая часть Assassin's Creed вышла в 2007-м, и с тех пор серия, повествующая о многовековой тайной борьбе тамплиеров и ассасинов, пополнилась на 20 игр, среди которых немало спи-оффов. В большинстве случаев геймеры играли за ассасинов из далекого прошлого, куда попадали при помощи «Анимуса». В 2022-м было анонсировано сразу несколько новых частей: одна из них — Assassin's Creed Shadows — вышла на всех платформах 20 марта 2025-го.
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