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Возобновилась работа над сериалом по игровой серии Assassin's Creed

20 июля
2025 год

Новости кино >>
20 июля 2025
Телевизионная экранизация игровой серии Assassin's Creed от Netflix подала признаки жизни, уверяет Variety.

Возобновилась работа над сериалом по игровой серии Assassin's Creed
фото: gamesbeat.com

Стриминговый сервис возобновил разработку сериала, анонсированного пять лет назад. На данный момент создателями, шоураннерами и исполнительными продюсерами числятся Роберто Патино («Мир Дикого Запада») и Дэвид Винер («Дивный новый мир»).

Осенью 2020 года стало известно, что популярная серия игр стараниями Netflix растянется до галактических масштабов не только в игровом, но и в телевизионном формате. В разработку было запущено несколько сериалов по миру, придуманному умельцами компании Ubisoft. Зрителей ожидали игровое, анимационное и аниме-шоу, а за производство должны были отвечать кино- и телевизионные подразделения Ubisoft. В январе 2023-го появилась информация о том, что сценарист Джеб Стюарт расстался с сериалом из-за «переезда исполнительных продюсеров из Лос-Анджелеса в Лондон». После этого о грандиозных планах все позабыли.

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Первая часть Assassin's Creed вышла в 2007-м, и с тех пор серия, повествующая о многовековой тайной борьбе тамплиеров и ассасинов, пополнилась на 20 игр, среди которых немало спи-оффов. В большинстве случаев геймеры играли за ассасинов из далекого прошлого, куда попадали при помощи «Анимуса». В 2022-м было анонсировано сразу несколько новых частей: одна из них — Assassin's Creed Shadows — вышла на всех платформах 20 марта 2025-го.
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№ 3
Макс Милиан   20.07.2025 - 20:07
... Да теперь и саму серию мало кто любит, Юбики продолжают добивать этот полутруп читать далее>>
№ 2
Тульский парень   20.07.2025 - 19:23
Хороший полнометражный фильм с Фассбендером. На фильм вылили много грязи и негатива, а мне зашло. Понравилась постановка инквизиционной Европы, самое реалистичное что я видел. читать далее>>
№ 1
Vladislav [XzedX] (Москва)   20.07.2025 - 18:30
Жду!... читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Возобновилась работа над сериалом по игровой серии Assassin's Creed фотографии
Возобновилась работа над сериалом по игровой серии Assassin's Creed фотографии
Assassin's Creed Shadows
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